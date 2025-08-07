Викингур — Линфилд. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Викингур» и «Линфилд». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» — «Линфилд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Викингур»

Турнирное положение: Фарерцы вылетели из квалификации Лиги чемпионов. Команда пала под натиском «Линкольна».

При этом «Викингур» до последней виктории уступил трижды кряду. Причем команда в летнем цикле чередует успешные поединке с блеклыми.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Викингур» сумел одолеть «Вестур Сорвагур» (2:1).

До того команда была бита «Линкольном» (0:1). Да и первый поединок с тем же соперником завершился поражением (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Викингур» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Викингур» все никак не поднатореет в плане стабильности результатов. При этом команда имеет не столь надежные тылы.

Причем «Викингур» в своем чемпионате находится на 4 строчке турнирной таблицы. Отставание от топ-3 составляет 8 очков.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Фарерцы уж точно постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответным поединком.

«Линфилд»

Турнирное положение: Североирландцы удачно начали официальный сезон. Команда уже прошла один раунд квалификации Лиги конференций.

Причем «Линфилд» в двух матчах с «Жальгирисом» не пропустил ни разу. А вот из квалификации Лиги чемпионов команда вылетела.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Линфилд» уступил «Баллинамалларду» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Жальгирису» (2:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступил «Гленавону» (0:3).

При этом «Линфилд» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Линфилд» нынче выглядит не столь выгодно. Да и оборона нередко ошибается на ровном месте.

При этом «Линфилд» чередует успешные поединки с блеклыми. В двух поединках предыдущего раунда команда отличилась лишь 2 забитыми мячами.

Команда до победы над литовцами не выигрывала месяц. Да и подбор игроков у североирландцев по именам выглядит довольно-таки скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда наверняка постарается найти бреши в обороне островитян.

Статистика для ставок

«Линфилд» в предыдущем раунде квалификации не пропустил ни разу в двух матчах

«Викингур» до последней виктории уступил 3 раза кряду

Фарерцы уже успели вылететь из квалификации Лиги чемпионов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Линфилд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: «Линфилд» выглядит сильнее соперника, и наверняка проведет поединок в активных атаках.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и фарерцы нынче переживают весьма непростой период.

Ставка: Победа «Линфилда» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.05