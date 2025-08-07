ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виталий ДьяковВиталий Дьяков: В матче с «Краснодаром» в атаке «Динамо» было полный ноль Станислав ЧерчесовПервая отставка сезона РПЛ. Черчесов едет в Грозный делать из «Ахмата» топ-клуб «Челси»Продающий клуб — это не оскорбление. Почему «Челси», «Ливерпуль» и другие не боятся отпускать игроков
  • 20:31
    • Мюллер перешел в «Ванкувер»
  • 18:17
    • Ахметов перешел в «Крылья Советов» на правах аренды
  • 15:26
    • «Ахмат» официально объявил о назначении Станислава Черчесова главным тренером
  • 20:11
    • «БроукБойз» обыграл «Орел» в матче 1/256 финала Кубка России
  • 20:10
    • «Кайрат» обыграл «Слован» в матче квалификации ЛЧ
  • 18:54
    • Ардон Яшари стал игроком «Милана»
  • 18:08
    • Дьюзбери-Холл перешел в «Эвертон»
    Все новости спорта

    «Маккаби» Хайфа не даст себя в обиду

    Ракув — Маккаби Хайфа. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Маккаби Хф Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Ракув» — «Маккаби» Хайфа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Маккаби» Хайфа
    7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Ракув» и «Маккаби» Хайфа. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ракув» — «Маккаби» Хайфа, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Ракув

  • Ченстохова
    •  Ракув 22:00 Маккаби Хф

    Маккаби Хф

  • Хайфа
    •

    «Ракув»

    Турнирное положение: Поляки в минувшем раунде прошли «Жилину». Команда победила в обоих поединках.

    При этом «Ракув» неудачно начал чемпионат Польши. По итогам трех сыгранных туров команда пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

    Ракув — Маккаби Хф: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.583.805.20Бонус$1500
    •

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ракув» уступил «Радомяку» (1:3).

    До того команда уверенно переиграла «Жилину» (3:1). А вот поединок с плоцкой «Вислой» принес лишь разочарование (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Ракув» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Ракуву» натужно даются победы. Команда нынче чередует успешные поединки с блеклыми.

    Причем «Ракув» в среднем забивает один мяч за матч. А вот оборона команды совершает результативные сбои достаточно часто.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Поляки уж точно постараются быстро найти бреши в обороне соперника.

    «Маккаби» Хайфа

    Турнирное положение: «Зелёные» вполне продуктивно начали официальный сезон. Команда в предыдущем раунде квалификации прошла «Торпедо-БелАЗ».

    Причем «Маккаби» Хайфа не проигрывает уже 2 матча кряду. А вот оборона команды нередко допускает результативные ошибки.

  • Андрей Кобелев: В матче «Зенита» и ЦСКА борьбы увидели больше, чем футбола
  • Легендарный динамовец Андрей Кобелев — о третьем туре РПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Маккаби» Хайфа одолел «Торпедо-БелАЗ» (3:0).

    До того команда подписала мировую с жодинцами (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Бейтара» (0:2).

    При этом «Маккаби» Хайфа в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Маккаби» Хайфа нынче выглядит не столь стабильно. Да и игровой практики команде нынче не хватает.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Маккаби» Хайфа не столь преуспевает в плане реализации. А вот проход предыдущего раунда дался команде уверенно.

    Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у «зелёных» по именам выглядит довольно прилично.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается добыть положительный результат на выезде.

    Статистика для ставок

    • «Маккаби» Хайфа не проигрывал в 2 своих последних матчах

    • «Ракув» в предыдущем раунде квалификации забил 6 мячей в 2 поединках

    • Поляки в среднем забивают аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: «Маккаби» Хайфа явно не слабее соперника, и наверняка не собирается лишь отсиживаться в тылах.

    «Зелёные» способны прибавить в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: «Маккаби» Хайфа не проиграет за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч РФШ — КуПС
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч 2DROTS — Торпедо Владимир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.95
  • Прогноз на матч Лудогорец — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лех — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Базель — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Риека — Шелбурн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ницца — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.29
  • Экспресс дня 6 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Мбоко — Рыбакина
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зверев — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ракув — Маккаби Хайфа: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 07.08.202522:00. «Маккаби» Хайфа не даст себя в обиду
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры