Ракув — Маккаби Хайфа. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Ракув» и «Маккаби» Хайфа. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ракув» — «Маккаби» Хайфа, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ракув»

Турнирное положение: Поляки в минувшем раунде прошли «Жилину». Команда победила в обоих поединках.

При этом «Ракув» неудачно начал чемпионат Польши. По итогам трех сыгранных туров команда пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

Ракув — Маккаби Хф: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.583.805.20Бонус$1500

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ракув» уступил «Радомяку» (1:3).

До того команда уверенно переиграла «Жилину» (3:1). А вот поединок с плоцкой «Вислой» принес лишь разочарование (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Ракув» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Ракуву» натужно даются победы. Команда нынче чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Ракув» в среднем забивает один мяч за матч. А вот оборона команды совершает результативные сбои достаточно часто.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Поляки уж точно постараются быстро найти бреши в обороне соперника.

«Маккаби» Хайфа

Турнирное положение: «Зелёные» вполне продуктивно начали официальный сезон. Команда в предыдущем раунде квалификации прошла «Торпедо-БелАЗ».

Причем «Маккаби» Хайфа не проигрывает уже 2 матча кряду. А вот оборона команды нередко допускает результативные ошибки.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Маккаби» Хайфа одолел «Торпедо-БелАЗ» (3:0).

До того команда подписала мировую с жодинцами (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Бейтара» (0:2).

При этом «Маккаби» Хайфа в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Маккаби» Хайфа нынче выглядит не столь стабильно. Да и игровой практики команде нынче не хватает.

При этом «Маккаби» Хайфа не столь преуспевает в плане реализации. А вот проход предыдущего раунда дался команде уверенно.

Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у «зелёных» по именам выглядит довольно прилично.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается добыть положительный результат на выезде.

Статистика для ставок

«Маккаби» Хайфа не проигрывал в 2 своих последних матчах

«Ракув» в предыдущем раунде квалификации забил 6 мячей в 2 поединках

Поляки в среднем забивают аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Маккаби» Хайфа явно не слабее соперника, и наверняка не собирается лишь отсиживаться в тылах.

«Зелёные» способны прибавить в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

Ставка: «Маккаби» Хайфа не проиграет за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.00