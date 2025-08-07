Ракув — Маккаби Хайфа. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

Ракув
Маккаби Хф
«Ракув»
Турнирное положение: Поляки в минувшем раунде прошли «Жилину». Команда победила в обоих поединках.
При этом «Ракув» неудачно начал чемпионат Польши. По итогам трех сыгранных туров команда пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.
Ракув — Маккаби Хф: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ракув» уступил «Радомяку» (1:3).
До того команда уверенно переиграла «Жилину» (3:1). А вот поединок с плоцкой «Вислой» принес лишь разочарование (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Ракув» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Ракуву» натужно даются победы. Команда нынче чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем «Ракув» в среднем забивает один мяч за матч. А вот оборона команды совершает результативные сбои достаточно часто.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Поляки уж точно постараются быстро найти бреши в обороне соперника.
«Маккаби» Хайфа
Турнирное положение: «Зелёные» вполне продуктивно начали официальный сезон. Команда в предыдущем раунде квалификации прошла «Торпедо-БелАЗ».
Причем «Маккаби» Хайфа не проигрывает уже 2 матча кряду. А вот оборона команды нередко допускает результативные ошибки.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Маккаби» Хайфа одолел «Торпедо-БелАЗ» (3:0).
До того команда подписала мировую с жодинцами (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Бейтара» (0:2).
При этом «Маккаби» Хайфа в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Маккаби» Хайфа нынче выглядит не столь стабильно. Да и игровой практики команде нынче не хватает.
При этом «Маккаби» Хайфа не столь преуспевает в плане реализации. А вот проход предыдущего раунда дался команде уверенно.
Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у «зелёных» по именам выглядит довольно прилично.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается добыть положительный результат на выезде.
Статистика для ставок
- «Маккаби» Хайфа не проигрывал в 2 своих последних матчах
- «Ракув» в предыдущем раунде квалификации забил 6 мячей в 2 поединках
- Поляки в среднем забивают аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: «Маккаби» Хайфа явно не слабее соперника, и наверняка не собирается лишь отсиживаться в тылах.
«Зелёные» способны прибавить в плане реализации, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.
Ставка: «Маккаби» Хайфа не проиграет за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.00