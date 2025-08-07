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    Сможет ли швейцарская команда победить на своем поле?

    Лугано — Целе: прогноз на футбол и ставка за 4.40

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    «Лугано»
    «Лугано» встретится с «Целе» в первом матче 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдет 7 августа и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лугано» — «Целе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Лугано

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Лугано 21:30 Целе

    Целе

  • Лига Европы. Квалификация
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    «Лугано»

    Путь к 1/2 финала: Команда в прошлом сезоне заняла 4-е место в таблице Швейцарии с 54 очками в активе, пробившись в квалификацию Лиги Европы, где выступила не очень удачно.

    В 1-й стадии отбора на ЛЕ «Лугано» встретился с «ЧФР Клуж». В первом поединке команды сыграли вничью, а в ответной игре швейцарцы проиграли со счетом 0:1 в дополнительном времени.

    Лугано — Целе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем поединке нового сезона чемпионата Швейцарии «Лугано» проиграл «Сьону» со счетом 0:4, пропустив по 2 гола в каждом тайме.

    Команда проиграла 3 последних матча во всех турнирах. За этот отрезок «Лугано» также уступил «ЧФР Клуж» и «Тун» (1:2) в чемпионате страны, провалив 2-й тайм.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Лугано» провалил старт нынешнего сезона. После 2-х туров в чемпионате Швейцарии команда занимает последнее место, не набрав ни одного балла.

    В последних 3-х поединках «Лугано» пропустил 7 голов, а забил только однажды. Сможет ли команда дать результат в важном матче Лиги конференций? Большой вопрос...

    «Целе»

    Путь к 1/2 финала: В прошедшем сезоне команда также заполучила путевку в квалификацию Лиги Европы. «Целе» занял 4-е место в чемпионате Словении.

    Уже в отборе Лиги Европы команда встретилась с «АЕК Ларнака», которому уступила по сумме 2-х встреч (1:1 и 1:2). Теперь «Целе» предстоит сыграть в квалификации Лиги конференций.

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    • Последние матчи: В прошедшем поединке команда разгромила «Олимпию» из Любляны с разгромным счетом 5:0, забивая голы в каждом тайме. До этого «Целе» обыграл «Радомлье» (2:0).

    В последних 5-и встречах во всех турнирах команда трижды победила, а также по одному разу сыграла вничью и проиграла. За этот период «Целе» забил 11 голов при 4-х пропущенных.

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    Состояние команды: Нельзя не отметить, что «Целе» отлично стартовал в чемпионате Словении, набрав максимальные 9 очков на старте сезона. Хотя в еврокубках команде пока не ведет.

    К тому же, «Целе» выиграл все 2 очных встречи против «Лугано». В последнем поединке команды довели дело до серии пенальти, где словенцы оказались сильнее (5:5, 3:1 по пен.).

    Статистика для ставок

    • У «Лугано» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 3 матча подряд

    • В последних 7-и встречах «Целе» проиграл только 1 раз

    • В 2-х очных встречах «Целе» обыгрывал «Лугано»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лугано» — 1.60, победа «Целе» — 5.00, ничья — за 4.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.30 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что в 1-м матче противостояния команды сыграют вничью.

    Ставка: Ничья за 4.40.

    Прогноз: Ключевые голы команды забьют во 2-м тайме. «Лугано» будет пытаться доминировать.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Лугано» 1 больше во 2-м тайме за 1.90.

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    Лугано — Целе: прогноз и ставка за 4.40, статистика, коэффициенты матча 07.08.202521:30. Сможет ли швейцарская команда победить на своем поле?
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