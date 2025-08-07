Араз — Омония. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 7 августа 2025 года

Араз-Нахчыван
Омония
«Араз»
Турнирная таблица: «Араз» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, в минувшем сезоне команда уступила первые две строчки чемпиону «Карабаху» и вице-чемпиону «Зире».
Последние матчи: Во втором раунде Лиги конференций «Араз» обыграл греческий «Арис» (2:1 — дома, 2:2 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Араз» одержал две победы, сыграл два матча вничью и проиграл одну игру.
«Омония»
Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Кипра стартует 23 августа, в 1 туре внутреннего первенства «Омония» примет АЕК из Ларнаки.
Последние матчи: Во втором раунде Лиги конференций «Омония» оказалась сильнее грузинского коллектива «Торпедо» Кутаиси, не пропусти ни одного гола (1:0 — дома, 4:0 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Омония» одержала две победы и потерпела три поражения.
Статистика для ставок
- «Араз» переиграл «Арис» во втором раунде Лиги конференций (2:1 — дома, 2:2 — в гостях)
- «Омония» не пропустила от «Торпедо» Кутаиси ни одного мяча
- «Араз» и «Омония» в еврокубках ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа «Араза» — в 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.77.
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Прогноз: «Омония» играет надежно в обороне, это показали два матча против грузинского «Торпедо» в квалификации Лиги конференций. Ставим на то, что киприоты забьют и не пропустит.
Ставка: «Омония» не пропустит с коэффициентом 1.95.
Прогноз: В среднем за игру футболисты «Омонии» и «Араза» забивают по три мяча. Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.