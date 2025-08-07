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    «Омония» сохранит ворота на замке?

    Араз — Омония. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 7 августа 2025 года

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    «Араз» из Азербайджана сыграет против «Омонии» из Кипра в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 августа, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Араз» — «Омония», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Араз-Нахчыван

  • Нахичевань
    •  Араз-Нахчыван 19:00 Омония

    Омония

  • Никосия
    •

    «Араз»

    Турнирная таблица: «Араз» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, в минувшем сезоне команда уступила первые две строчки чемпиону «Карабаху» и вице-чемпиону «Зире».

    Последние матчи: Во втором раунде Лиги конференций «Араз» обыграл греческий «Арис» (2:1 — дома, 2:2 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Араз» одержал две победы, сыграл два матча вничью и проиграл одну игру.

    «Омония»

    Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Кипра стартует 23 августа, в 1 туре внутреннего первенства «Омония» примет АЕК из Ларнаки.

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  • 03/08/2025

    • Последние матчи: Во втором раунде Лиги конференций «Омония» оказалась сильнее грузинского коллектива «Торпедо» Кутаиси, не пропусти ни одного гола (1:0 — дома, 4:0 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Омония» одержала две победы и потерпела три поражения.

    Статистика для ставок

    • «Араз» переиграл «Арис» во втором раунде Лиги конференций (2:1 — дома, 2:2 — в гостях)

    • «Омония» не пропустила от «Торпедо» Кутаиси ни одного мяча

    • «Араз» и «Омония» в еврокубках ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа «Араза» — в 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: «Омония» играет надежно в обороне, это показали два матча против грузинского «Торпедо» в квалификации Лиги конференций. Ставим на то, что киприоты забьют и не пропустит.

    Ставка: «Омония» не пропустит с коэффициентом 1.95.

    Прогноз: В среднем за игру футболисты «Омонии» и «Араза» забивают по три мяча. Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  2.05.

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    Араз — Омония: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 07.08.202519:00. «Омония» сохранит ворота на замке?
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