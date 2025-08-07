Араз — Омония. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 7 августа 2025 года

«Араз» из Азербайджана сыграет против «Омонии» из Кипра в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 августа, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Араз» — «Омония», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Араз»

Турнирная таблица: «Араз» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, в минувшем сезоне команда уступила первые две строчки чемпиону «Карабаху» и вице-чемпиону «Зире».

Последние матчи: Во втором раунде Лиги конференций «Араз» обыграл греческий «Арис» (2:1 — дома, 2:2 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Араз» одержал две победы, сыграл два матча вничью и проиграл одну игру.

«Омония»

Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Кипра стартует 23 августа, в 1 туре внутреннего первенства «Омония» примет АЕК из Ларнаки.

Последние матчи: Во втором раунде Лиги конференций «Омония» оказалась сильнее грузинского коллектива «Торпедо» Кутаиси, не пропусти ни одного гола (1:0 — дома, 4:0 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Омония» одержала две победы и потерпела три поражения.

Статистика для ставок

«Араз» переиграл «Арис» во втором раунде Лиги конференций (2:1 — дома, 2:2 — в гостях)

«Омония» не пропустила от «Торпедо» Кутаиси ни одного мяча

«Араз» и «Омония» в еврокубках ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа «Араза» — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.77.

Прогноз: «Омония» играет надежно в обороне, это показали два матча против грузинского «Торпедо» в квалификации Лиги конференций. Ставим на то, что киприоты забьют и не пропустит.

Ставка: «Омония» не пропустит с коэффициентом 1.95.

Прогноз: В среднем за игру футболисты «Омонии» и «Араза» забивают по три мяча. Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.