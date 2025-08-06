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    Чемпионы Латвии и Финляндии сыграют в верховой футбол?

    РФШ — КуПС: прогноз на футбол и ставка за 1.85

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    Прогноз и ставки на РФШ — КуПС
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    «Мальме» — РФШ
    РФШ из Латвии дома сыграет против КуПСа из Финляндии в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 6 августа, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч РФШ — КуПС, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 06 Августа 2025 года

    РФШ

  • Рига
    •  РФШ 20:00 КуПС

    КуПС

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    РФШ

    Турнирная таблица: В чемпионате страны РФШ занимает второе место в таблице, набрав 61 очко, команда отстаёт от лидера «Риги» на три балла. В минувшем туре внутреннего первенства рижская футбольная школа переиграла клуб «Гробиня» (3:2).

    Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов Рижская футбольная школа оказалась сильнее эстонской «Левадии» (1:0 — дома, 1:0 — в гостях).

    Во втором раунде ЛЧ РФШ уступила «Мальмё» из Швеции (1:4 — дома, 0:1 — в гостях). Таким образом латвийский коллектив перебрался из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах РФШ одержала три победы и потерпела два проигрыша.

    КуПС

    Турнирная таблица: В финском первенстве КуПС занимает 3 место с 34 набранным очком. В 18 туре «Куопио» оказалось сильнее клуба «Хака» (3:2).

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    • Последние матчи: Чемпион Финляндии с минимальным перевесом переиграл лучшую команду Молдавии — «Милсами» в рамках первого раунда Лиги чемпионов. Минимальную победу футболисты КуПСа одержали в домашней игре (1:0), в гостях была зафиксирована ничья — 0:0.

    Во втором раунде КуПС проиграл лучшей команде Казахстана — «Кайрату» (2:0 — дома, 0:3 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах КуПС одержал две победы, сыграл дважды вничью и в одной игре проиграл.

    Статистика для ставок

    • РФШ вылетел в Лигу Европы, проиграв «Мальмё» (1:5)

    • КуПС вылетел в Лигу Европы, проиграв «Кайрату» (2:3)

    • РФШ и КуПС ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: РФШ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа РФШ — в 4.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: РФШ и КуПС много забивают, но и много пропускают, от трех голов за мяч. Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: Можно также сыграть на том, что латвийский и финский чемпионы смогут забить друг другу.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом  1.80.

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