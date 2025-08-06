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    Пройдет ли «Риека» «Шелбурн»?

    Риека — Шелбурн. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига Европы, 6 августа 2025 года

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    «Риека»
    6 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Риека» и «Шелбурн». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Риека» — «Шелбурн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 06 Августа 2025 года

    Риека

  • Риека
    •  Риека 21:45 Шелбурн

    Шелбурн

  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Риека»

    Турнирное положение: «Риека» начала выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, в которой не сумела преодолеть ни одной стадии.

    Хорватская команда стартовала во втором раунде отбора континентального турнира, где по итогам двухматчевого противостояния уступила «Лудогорцу».

    Риека — Шелбурн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной во втором круге Лиги чемпионов, клуб на чужом поле проиграл болгарскому сопернику (1:3).

    Ранее коллектив уже оказался сильнее своего соперника. В товарищеской встрече он на своем поле одержал победу над словенским «Гросупле» (2:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Риека» выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Амер Гояк — автор пока что единственного гола команды в еврокубках текущего сезона.

    «Шелбурн»

    Турнирное положение: Ирландский «Шелбурн» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где сумел преодолеть только первый раунд отбора.

    Команда затем прекратила борьбу во втором раунде квалификации главного континентального турнира, где дорогу ей перешел азербайджанский «Карабах», после чего и опустилась в Лигу Европы.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 26-го тура чемпионата Ирландии клуб на чужом поле минимально переиграл «Слайго Роверс» (2:0).

    Перед этим коллектив в поединке, который был ответным во втором раунде Лиги чемпионов, опять-таки на выезде потерпел поражение от «Карабаха» (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Шелбурн» проиграл два раза при одном поражении.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Два гола команды в еврокубках нынешнего сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Риеки» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Шелбурна» забивала только одна команда

    • в семи из девяти последних матчей «Шелбурн» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Риека» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.30, победа «Шелбурна» — в 11.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивал только один из соперников. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Риеки».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05

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    Риека — Шелбурн: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 06.08.202521:45. Пройдет ли «Риека» «Шелбурн»?
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