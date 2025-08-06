Риека — Шелбурн. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига Европы, 6 августа 2025 года

Риека
Шелбурн
«Риека»
Турнирное положение: «Риека» начала выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, в которой не сумела преодолеть ни одной стадии.
Хорватская команда стартовала во втором раунде отбора континентального турнира, где по итогам двухматчевого противостояния уступила «Лудогорцу».
Риека — Шелбурн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной во втором круге Лиги чемпионов, клуб на чужом поле проиграл болгарскому сопернику (1:3).
Ранее коллектив уже оказался сильнее своего соперника. В товарищеской встрече он на своем поле одержал победу над словенским «Гросупле» (2:0).
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Риека» выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Амер Гояк — автор пока что единственного гола команды в еврокубках текущего сезона.
«Шелбурн»
Турнирное положение: Ирландский «Шелбурн» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где сумел преодолеть только первый раунд отбора.
Команда затем прекратила борьбу во втором раунде квалификации главного континентального турнира, где дорогу ей перешел азербайджанский «Карабах», после чего и опустилась в Лигу Европы.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 26-го тура чемпионата Ирландии клуб на чужом поле минимально переиграл «Слайго Роверс» (2:0).
Перед этим коллектив в поединке, который был ответным во втором раунде Лиги чемпионов, опять-таки на выезде потерпел поражение от «Карабаха» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Шелбурн» проиграл два раза при одном поражении.
Это говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Два гола команды в еврокубках нынешнего сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Риеки» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Шелбурна» забивала только одна команда
- в семи из девяти последних матчей «Шелбурн» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Риека» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.30, победа «Шелбурна» — в 11.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивал только один из соперников. Так было и в их трех последних выездных поединках.
При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: только одна команда забьет за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Риеки».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05