Ноттингем Форест — Фиорентина. Ставка (к. 2.89) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 августа 2025 года

5 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Фиорентина». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» в летних контрольных поединках пока не преуспевают. Команда еще не знает радости побед.

При этом «Ноттингем Форест» в 5 спаррингах уступил 2 раза. Да и не забивала команда в 2 своих последних поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» уступили «Бирмингему» (0:1).

До того команда не сумела одолеть «Эшторил» (0:0). А вот поединок с «Фулхэмом» завершился поражением (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лесники» нынче пребывают далеко не в оптимальных кондициях. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, вот только голы даются натужно.

Причем «Ноттингем Форест» не побеждает еще с середины мая. Да и вообще, в 5 контрольных матчах команда отличилась всего в одном.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Лесники» постараются поднатореть в плане реализации.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» в летних спаррингах выглядит уверенно. Команда победила в 2 первых контрольных матчах.

Причем «Фиорентина» победила в 4 своих последних поединках. А вот не пропускают флорентийцы уже 2 матча кряду.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фиорентина» переиграла «Каррарезе» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Гроссето» (3:0). А вот несколько ранее она с натугой одолела «Удинезе» (3:2).

При этом «Фиорентина» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фиалки» весьма выгодно выглядит в плане реализации. Команда в 4 последних матчах забивала не меньше 2 мячей за матч.

При этом «Фиорентина» пока не пропускала в летних спаррингах. Да и Мойзе Кен сделал дубль в последнем контрольном поединке.

Команда в нынешнее межсезонье обновляется в кадровом плане. «Фиалки» намереваются побороться за попадание в еврокубки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Кен и компания явно постараются продлить свой успешный сериал.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» не побеждал в 6 своих последних поединках

«Фиалки» победили в 4 последних матчах

Флорентийцы не пропускали в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.72 и 2.12.

Прогноз: «Фиалки» выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам нестабильных «лесников».

«Фиорентина» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона англичан ошибается частенько.

Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.89.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65