ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матвей СафоновТрансферный дайджест. 29 июля — 4 августа Сон Хын МинУходит как легенда: Сон Хын Мин прощается с «Тоттенхэмом Матеуш Ребецки против Криса ДанканаЛегкая победа Таиры, бой года от Ребецки и Данкана. Обзор карда UFC Vegas 108
  • 18:26
    • The Athletic: Рубен Диаш продлит контракт с «Манчестер Сити»
  • 17:59
    • Во «Фламенго» исключили переход Матеуса Гонсалвеша в ЦСКА
  • 16:33
    • «Барселона» забила пять мячей в ворота «Тэгу» и разгромила соперника
  • 14:39
    • Патрик Шик продлил контракт с «Байером»
  • 14:01
    • Прошла жеребьевка отборочного раунда плей-офф ЛЧ сезона-2025/2026
  • 11:16
    • КДК РФС накажет «Спартак» по итогам матча с «Ростовом»
  • 10:35
    • Овечкин — самый высокооплачиваемый игрок в истории НХЛ
    Все новости спорта

    Очередная коллизия «лесников»?

    Ноттингем Форест — Фиорентина. Ставка (к. 2.89) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Ноттингем Форест Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Фиорентина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Райан Йейтс
    5 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Фиорентина». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 05 Августа 2025 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 21:45 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
    •

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Лесники» в летних контрольных поединках пока не преуспевают. Команда еще не знает радости побед.

    При этом «Ноттингем Форест» в 5 спаррингах уступил 2 раза. Да и не забивала команда в 2 своих последних поединках.

    Ноттингем Форест — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» уступили «Бирмингему» (0:1).

    До того команда не сумела одолеть «Эшторил» (0:0). А вот поединок с «Фулхэмом» завершился поражением (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лесники» нынче пребывают далеко не в оптимальных кондициях. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, вот только голы даются натужно.

    Причем «Ноттингем Форест» не побеждает еще с середины мая. Да и вообще, в 5 контрольных матчах команда отличилась всего в одном.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Лесники» постараются поднатореть в плане реализации.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиалки» в летних спаррингах выглядит уверенно. Команда победила в 2 первых контрольных матчах.

    Причем «Фиорентина» победила в 4 своих последних поединках. А вот не пропускают флорентийцы уже 2 матча кряду.

  • Деньги против традиций: почему Европа сдаст свой футбол в аренду Америке
  • Американские болельщики будут в восторге, европейские — в ярости
  • 02/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фиорентина» переиграла «Каррарезе» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Гроссето» (3:0). А вот несколько ранее она с натугой одолела «Удинезе» (3:2).

    При этом «Фиорентина» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Фиалки» весьма выгодно выглядит в плане реализации. Команда в 4 последних матчах забивала не меньше 2 мячей за матч.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Фиорентина» пока не пропускала в летних спаррингах. Да и Мойзе Кен сделал дубль в последнем контрольном поединке.

    Команда в нынешнее межсезонье обновляется в кадровом плане. «Фиалки» намереваются побороться за попадание в еврокубки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Кен и компания явно постараются продлить свой успешный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Ноттингем Форест» не побеждал в 6 своих последних поединках

    • «Фиалки» победили в 4 последних матчах

    • Флорентийцы не пропускали в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.72 и 2.12.

    Прогноз: «Фиалки» выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам нестабильных «лесников».

    «Фиорентина» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона англичан ошибается частенько.

    Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.89.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.65

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рубин — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ротор — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  5.96
  • Экспресс дня 4 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Севилья — Аль-Кадисия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Костюк — Рыбакина
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сантос — Жувентуде
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Зверев — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мбоко — Боусас-Манейро
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Микельсен — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч РВЧеллендж — Звезда Санкт-Петербург
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Амкал — Квант
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Рублев — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Байер — Пиза
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ноттингем Форест — Фиорентина: прогноз и ставка за 2.89, статистика, коэффициенты матча 05.08.202521:45. Очередная коллизия «лесников»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры