Ноттингем Форест — Фиорентина. Ставка (к. 2.89) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 августа 2025 года

Ноттингем Форест
Фиорентина
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» в летних контрольных поединках пока не преуспевают. Команда еще не знает радости побед.
При этом «Ноттингем Форест» в 5 спаррингах уступил 2 раза. Да и не забивала команда в 2 своих последних поединках.
Ноттингем Форест — Фиорентина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» уступили «Бирмингему» (0:1).
До того команда не сумела одолеть «Эшторил» (0:0). А вот поединок с «Фулхэмом» завершился поражением (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лесники» нынче пребывают далеко не в оптимальных кондициях. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, вот только голы даются натужно.
Причем «Ноттингем Форест» не побеждает еще с середины мая. Да и вообще, в 5 контрольных матчах команда отличилась всего в одном.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Лесники» постараются поднатореть в плане реализации.
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиалки» в летних спаррингах выглядит уверенно. Команда победила в 2 первых контрольных матчах.
Причем «Фиорентина» победила в 4 своих последних поединках. А вот не пропускают флорентийцы уже 2 матча кряду.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фиорентина» переиграла «Каррарезе» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Гроссето» (3:0). А вот несколько ранее она с натугой одолела «Удинезе» (3:2).
При этом «Фиорентина» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фиалки» весьма выгодно выглядит в плане реализации. Команда в 4 последних матчах забивала не меньше 2 мячей за матч.
При этом «Фиорентина» пока не пропускала в летних спаррингах. Да и Мойзе Кен сделал дубль в последнем контрольном поединке.
Команда в нынешнее межсезонье обновляется в кадровом плане. «Фиалки» намереваются побороться за попадание в еврокубки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Кен и компания явно постараются продлить свой успешный сериал.
Статистика для ставок
- «Ноттингем Форест» не побеждал в 6 своих последних поединках
- «Фиалки» победили в 4 последних матчах
- Флорентийцы не пропускали в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.89.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.72 и 2.12.
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Прогноз: «Фиалки» выглядят монолитнее соперника, и явно активно понесутся к воротам нестабильных «лесников».
«Фиорентина» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона англичан ошибается частенько.
Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.89.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.65