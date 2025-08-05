Мальмё — Копенгаген: прогноз на футбол и ставка за 3.55

Мальмё
Копенгаген
«Мальмё»
Турнирное положение: шведская команда уже успела пройти две стадии квалификации главного еврокубка и на всех порах мчится в групповой этап.
В чемпионате Швеции команда из одноименного города пока что имеет в своем активе 33 очка и занимает лишь третье место в турнирной таблице.
Мальмё — Копенгаген: коэффициенты букмекеров
За 18 туров «голубые» забили 28 мячей, а пропустили всего 14.
Последние матчи: в Лиге чемпионов шведы уже прошли РФШ (4:1, 1:0) и «Иберию» (3:1, 3:1).
В чемпионате «небесно-голубые» в последних турах обыграли «Броммапойкарну» (3:2), «Эстер» (2:0) и «Норчепинг» (3:1).
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Также команда из Мальме уступила «Хеккену» в Кубке Швеции.
Не сыграют: у команды из Швеции все в строю.
Состояние команды: в последнее время «Мальмё» набрал отличный ход и сметает всех на своем пути как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов.
В прошлом сезоне подопечные Хенрика Рюдстрёма стали чемпионами Швеции, но сейчас повторить успех будет сложно, поскольку отставание от лидирующего «Мьёльбю» составляет уже 10 очков. А вот в Лиге чемпионов «Мальмё» вполне может побороться за групповой этап.
«Копенгаген»
Турнирное положение: коллектив из одноименного города тоже уже успел пройти одного соперника в квалификации Лиги чемпионов.
В чемпионате Дании команда из Копенгагена набрала 9 очков из 9 возможных и возглавила турнирную таблицу.
Копенгагенцы забили семь мячей, а пропустили лишь два.
Последние матчи: в Лиге чемпионов датский коллектив успел пройти косовскую «Дриту» (2:0, 1:0).
На старте сезона местного чемпионата датчане переиграли «Фредерисию» (2:0), «Вайле» (2:0) и «Виборг» (3:2).
Прошлый сезон датский коллектив завершил победой над «Виборгом» (1:0) в финале Кубка страны.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в чемпионате Дании в прошлом сезоне «Копенгаген» не испытал проблем и выиграл его. В новой кампании он также является главным претендентом на чемпионский титул.
Подопечные Якоба Нееструпа последние годы у себя на родине недосягаемы, поэтому задачей «Копенгагена» является также пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Это полезно и для престижа, и для заработка. У команды есть все шансы.
Статистика для ставок
- «Копенгаген» выиграл 8 последних официальных матчей
- «Мальмё» выиграл 7 последних официальных матчей
- В последней очной игре в 2019 году «Мальмё» обыграл «Копенгаген» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.55, а победа «Мальмё» — в 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.87 и 1.93.
- 1.84Рубин — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.20Ливерпуль — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.85Динамо Киев — Пафос: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому все вполне может завершится вничью.
Ставка: ничья за 3.55.
Прогноз: вряд ли будет забито много мячей, уж очень велика цена ошибки.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.93.