Мальмё — Копенгаген: прогноз на футбол и ставка за 3.55

5 августа в матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Мальмё» и «Копенгаген». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальмё» — «Копенгаген», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мальмё»

Турнирное положение: шведская команда уже успела пройти две стадии квалификации главного еврокубка и на всех порах мчится в групповой этап.

В чемпионате Швеции команда из одноименного города пока что имеет в своем активе 33 очка и занимает лишь третье место в турнирной таблице.

За 18 туров «голубые» забили 28 мячей, а пропустили всего 14.

Последние матчи: в Лиге чемпионов шведы уже прошли РФШ (4:1, 1:0) и «Иберию» (3:1, 3:1).

В чемпионате «небесно-голубые» в последних турах обыграли «Броммапойкарну» (3:2), «Эстер» (2:0) и «Норчепинг» (3:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Также команда из Мальме уступила «Хеккену» в Кубке Швеции.

Не сыграют: у команды из Швеции все в строю.

Состояние команды: в последнее время «Мальмё» набрал отличный ход и сметает всех на своем пути как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне подопечные Хенрика Рюдстрёма стали чемпионами Швеции, но сейчас повторить успех будет сложно, поскольку отставание от лидирующего «Мьёльбю» составляет уже 10 очков. А вот в Лиге чемпионов «Мальмё» вполне может побороться за групповой этап.

«Копенгаген»

Турнирное положение: коллектив из одноименного города тоже уже успел пройти одного соперника в квалификации Лиги чемпионов.

В чемпионате Дании команда из Копенгагена набрала 9 очков из 9 возможных и возглавила турнирную таблицу.

Копенгагенцы забили семь мячей, а пропустили лишь два.

Последние матчи: в Лиге чемпионов датский коллектив успел пройти косовскую «Дриту» (2:0, 1:0).

На старте сезона местного чемпионата датчане переиграли «Фредерисию» (2:0), «Вайле» (2:0) и «Виборг» (3:2).

Прошлый сезон датский коллектив завершил победой над «Виборгом» (1:0) в финале Кубка страны.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в чемпионате Дании в прошлом сезоне «Копенгаген» не испытал проблем и выиграл его. В новой кампании он также является главным претендентом на чемпионский титул.

Подопечные Якоба Нееструпа последние годы у себя на родине недосягаемы, поэтому задачей «Копенгагена» является также пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Это полезно и для престижа, и для заработка. У команды есть все шансы.

Статистика для ставок

«Копенгаген» выиграл 8 последних официальных матчей

«Мальмё» выиграл 7 последних официальных матчей

В последней очной игре в 2019 году «Мальмё» обыграл «Копенгаген» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.55, а победа «Мальмё» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.87 и 1.93.

Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому все вполне может завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.55.

Прогноз: вряд ли будет забито много мячей, уж очень велика цена ошибки.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.93.