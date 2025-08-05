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    «Мальмё» и «Копенгаген» сыграют вничью в первом матче?

    Мальмё — Копенгаген: прогноз на футбол и ставка за 3.55

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    Прогноз и ставки на «Мальмё» — «Копенгаген»
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    «Копенгаген»
    5 августа в матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Мальмё» и «Копенгаген». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальмё» — «Копенгаген», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 05 Августа 2025 года

    Мальмё

  • Мальмё
    •  Мальмё 20:00 Копенгаген

    Копенгаген

  • Копенгаген
    •

    «Мальмё»

    Турнирное положение: шведская команда уже успела пройти две стадии квалификации главного еврокубка и на всех порах мчится в групповой этап.

    В чемпионате Швеции команда из одноименного города пока что имеет в своем активе 33 очка и занимает лишь третье место в турнирной таблице.

    Мальмё — Копенгаген: коэффициенты букмекеров

    За 18 туров «голубые» забили 28 мячей, а пропустили всего 14.

    Последние матчи: в Лиге чемпионов шведы уже прошли РФШ (4:1, 1:0) и «Иберию» (3:1, 3:1).

    В чемпионате «небесно-голубые» в последних турах обыграли «Броммапойкарну» (3:2), «Эстер» (2:0) и «Норчепинг» (3:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Также команда из Мальме уступила «Хеккену» в Кубке Швеции.

    Не сыграют: у команды из Швеции все в строю.

    Состояние команды: в последнее время «Мальмё» набрал отличный ход и сметает всех на своем пути как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов.

    В прошлом сезоне подопечные Хенрика Рюдстрёма стали чемпионами Швеции, но сейчас повторить успех будет сложно, поскольку отставание от лидирующего «Мьёльбю» составляет уже 10 очков. А вот в Лиге чемпионов «Мальмё» вполне может побороться за групповой этап.

    «Копенгаген»

    Турнирное положение: коллектив из одноименного города тоже уже успел пройти одного соперника в квалификации Лиги чемпионов.

    В чемпионате Дании команда из Копенгагена набрала 9 очков из 9 возможных и возглавила турнирную таблицу.

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  • 01/08/2025

    • Копенгагенцы забили семь мячей, а пропустили лишь два.

    Последние матчи: в Лиге чемпионов датский коллектив успел пройти косовскую «Дриту» (2:0, 1:0).

    На старте сезона местного чемпионата датчане переиграли «Фредерисию» (2:0), «Вайле» (2:0) и «Виборг» (3:2).

    Прошлый сезон датский коллектив завершил победой над «Виборгом» (1:0) в финале Кубка страны.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в чемпионате Дании в прошлом сезоне «Копенгаген» не испытал проблем и выиграл его. В новой кампании он также является главным претендентом на чемпионский титул.

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    Подопечные Якоба Нееструпа последние годы у себя на родине недосягаемы, поэтому задачей «Копенгагена» является также пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Это полезно и для престижа, и для заработка. У команды есть все шансы.

    Статистика для ставок

    • «Копенгаген» выиграл 8 последних официальных матчей

    • «Мальмё» выиграл 7 последних официальных матчей

    • В последней очной игре в 2019 году «Мальмё» обыграл «Копенгаген» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.55, а победа «Мальмё» — в 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому все вполне может завершится вничью.

    Ставка: ничья за 3.55.

    Прогноз: вряд ли будет забито много мячей, уж очень велика цена ошибки.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.93.

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    Мальмё — Копенгаген: прогноз и ставка за 3.55, статистика, коэффициенты матча 05.08.202520:00. «Мальмё» и «Копенгаген» сыграют вничью в первом матче?
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