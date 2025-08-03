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    Хабаровчане доставят проблемы гостям

    СКА-Хабаровск — Торпедо: прогноз на футбол и ставка за 2.65

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    «СКА-Хабаровск»
    «СКА-Хабаровск» встретится с «Торпедо» в матче 3-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 3 августа и начнется в 10:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 03 Августа 2025 года

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 10:30 Торпедо

    Торпедо

  • Москва
    •

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: После 2-х туров в Первой лиге хабаровчане занимают 5-е место в таблице с 4 очками в активе. «СКА-Хабаровск» отстает от лидерства в чемпионате на 2 балла.

    Напомним, что в прошедшем сезоне команда боролась за попадание в стыковые матчи. «СКА-Хабаровск» занял 6-ю строчку в лиге, отстав от топ-5 на четыре балла.

    СКА-Хабаровск — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги команда обыграла «Енисей» со счетом 2:1, забив все голы в 1-м тайме. До этого «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Уфой» (1:1).

    В последних 6-и встречах команда только 1 раз проиграла, четырежды победила и также однажды сыграла вничью. За этот отрезок «СКА-Хабаровск» забил 11 голов при 6-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Хабаровчане довольно уверенно стартовали в нынешнем сезоне, не проиграв ни одного матча на старте. В предстоящем матче у «СКА-Хабаровска» будет отличная возможность взять 3 балла.

    Этим летом состав команды пополнил нападающий Батраз Гурциев, который сходу стать забивать голы. В прошедшем поединке форвард сделал дубль, принеся победу для своей команды.

    «Торпедо» Москва

    Турнирное положение: Столичная команда не лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне, занимая лишь 14-е место в лиге с 1-м очком в активе после 2-х туров.

    Стоит отметить, что по итогам прошедшего сезона «Торпедо» напрямую пробилось в РПЛ, но из-за скандала команду спустили обратно в Первую лигу.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке «Торпедо» сыграло вничью с «Нефтехимиком» со счетом 0:0. Матчем ранее команда проиграла «Челябинску» со счетом 2:3, забив победный гол на 77-й минуте.

    «Торпедо» не может победить на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок команда по 2 раза проиграла и сыграла вничью, забив 4 гола при 7-и пропущенных.

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    Состояние команды: «Торпедо» проваливает старт сезона. Москвичи могли выступать в Премьер-лиге, но команда вынуждена заново доказать, что достойна выступать в высшем дивизионе.

    В последних 5-и очных встречах «Торпедо» трижды обыгрывало «СКА-Хабаровск». За этот отрезок команды также однажды сыграли вничью. Сможет ли «Торпедо» на сей раз набрать очки? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • «СКА-Хабаровск» не проиграл ни одного матча на старте сезона

    • За 2 тура в новом сезоне «Торпедо» ни разу не победило (1 поражение и 1 ничья)

    • В последних 5-и очных встречах «Торпедо» трижды обыгрывало «СКА-Хабаровск»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «СКА-Хабаровска» — 2.65, победа «Торпедо» — 2.80, ничья — за 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «СКА-Хабаровск» окажется сильнее. Хабаровчане отлично выступают на своем поле.

    Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» за 2.65.

    Прогноз: Команды способны сыграть результативно. «Торпедо» точно не намерено терять очки.

    Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.15.

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    СКА-Хабаровск — Торпедо: прогноз и ставка за 2.65, статистика, коэффициенты матча 03.08.202510:30. Хабаровчане доставят проблемы гостям
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