СКА-Хабаровск — Торпедо: прогноз на футбол и ставка за 2.65

«СКА-Хабаровск» встретится с «Торпедо» в матче 3-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 3 августа и начнется в 10:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: После 2-х туров в Первой лиге хабаровчане занимают 5-е место в таблице с 4 очками в активе. «СКА-Хабаровск» отстает от лидерства в чемпионате на 2 балла.

Напомним, что в прошедшем сезоне команда боролась за попадание в стыковые матчи. «СКА-Хабаровск» занял 6-ю строчку в лиге, отстав от топ-5 на четыре балла.

Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги команда обыграла «Енисей» со счетом 2:1, забив все голы в 1-м тайме. До этого «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Уфой» (1:1).

В последних 6-и встречах команда только 1 раз проиграла, четырежды победила и также однажды сыграла вничью. За этот отрезок «СКА-Хабаровск» забил 11 голов при 6-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Хабаровчане довольно уверенно стартовали в нынешнем сезоне, не проиграв ни одного матча на старте. В предстоящем матче у «СКА-Хабаровска» будет отличная возможность взять 3 балла.

Этим летом состав команды пополнил нападающий Батраз Гурциев, который сходу стать забивать голы. В прошедшем поединке форвард сделал дубль, принеся победу для своей команды.

«Торпедо» Москва

Турнирное положение: Столичная команда не лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне, занимая лишь 14-е место в лиге с 1-м очком в активе после 2-х туров.

Стоит отметить, что по итогам прошедшего сезона «Торпедо» напрямую пробилось в РПЛ, но из-за скандала команду спустили обратно в Первую лигу.

Последние матчи: В прошлом поединке «Торпедо» сыграло вничью с «Нефтехимиком» со счетом 0:0. Матчем ранее команда проиграла «Челябинску» со счетом 2:3, забив победный гол на 77-й минуте.

«Торпедо» не может победить на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок команда по 2 раза проиграла и сыграла вничью, забив 4 гола при 7-и пропущенных.

Состояние команды: «Торпедо» проваливает старт сезона. Москвичи могли выступать в Премьер-лиге, но команда вынуждена заново доказать, что достойна выступать в высшем дивизионе.

В последних 5-и очных встречах «Торпедо» трижды обыгрывало «СКА-Хабаровск». За этот отрезок команды также однажды сыграли вничью. Сможет ли «Торпедо» на сей раз набрать очки? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«СКА-Хабаровск» не проиграл ни одного матча на старте сезона

За 2 тура в новом сезоне «Торпедо» ни разу не победило (1 поражение и 1 ничья)

В последних 5-и очных встречах «Торпедо» трижды обыгрывало «СКА-Хабаровск»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «СКА-Хабаровска» — 2.65, победа «Торпедо» — 2.80, ничья — за 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «СКА-Хабаровск» окажется сильнее. Хабаровчане отлично выступают на своем поле.

Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» за 2.65.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно. «Торпедо» точно не намерено терять очки.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.15.