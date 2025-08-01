Шальке-04 — Герта: прогноз на матч Второй Бундеслиги и ставка за 2.70

1 августа в первом туре Второй Бундеслиги сыграют «Шальке-04» и «Герта». Начало матча — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Шальке-04» — «Герта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шальке-04»

Подготовка команды: «Шальке-04» завершил прошлый сезон на 14- месте в турнирной таблице Второй Бундеслиги. В активе команды 38 очков в 34 матчах.

Клуб смог одержать десять побед, сыграть восемь раз вничью и потерпеть в 16 поражений. Разница мячей по ходу чемпионата — 52:62.

Последние матчи: после завершения сезона «Шальке-04» провел целых шесть товарищеских матчей.

Немецкий клуб одержал всего две победы, дважды сыграл вничью и столько же проиграл. Разница мячей на этом отрезке — 8:7.

Отметим победу со счетом 3:0 над немецким клубом «Рот-Вайсс Ален» и тяжелое поражение от «Севильи» со счетом 2:4.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: у «Шальке-04» большие проблемы с составом. Недоступно пять игроков основного состава.

Состояние команды: «Шальке-04» помимо проблем с составом имеет трудности с построением игры.

У команды нет пока оточенной игры из-за больших изменениях в составе. На ранних этапах сезона «Шальке-04» вряд ли можно будет назвать стабильной командой.

«Герта»

Подготовка команды: «Герта» завершила прошлый сезон на 11-й строчке в турнирной таблице Второй Бундеслиги. Команда набрала 38 очков.

За 34 тура «Герта» одержала 12 побед, потерпела 14 поражений и восемь раз сыграла вничью. Разница мячей по ходу чемпионата — 49:51.

Последние матчи: после окончания сезона «Герта» провела шесть товарищеских матчей.

Команда из Берлина одержала четыре победы, один раз сыграла вничью и единожды потерпела поражение. Разница мячей на этом отрезке — 19:5.

Отметим победу над «Динамо» Берлин со счетом 6:0 и волевую победу над «Аустрией» со счетом 2:1. Поражение «Герта» потерпела во встрече с «Брондбю» (0:1).

Не сыграют: в лазарете «Герты» сразу семь игроков основного состава.

Состояние команды: «Герта» обновила практически целиком состав и тренерский штаб перед стартом сезона.

Несмотря на проблемы с травмами доступностью сразу нескольких игроков, в товарищеских матчах «Герта» не выглядела разобранной и смогла показать достойный уровень футбола.

Статистика для ставок

Обе команды имеет проблемы с травмами в составе

«Герта» забила 19 мячей в последних шести матчах

«Шальке-04» пропустила семь мячей в пяти последних играх

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры считают «Герту» в этом матче с небольшим отрывом. Победа гостей оценивается коэффициентом 2.30. Ничейный результат оценивается с показателем 3.35, а победа «Шальке-04» — 2.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с показателями — 1.54 и 2.33.

Прогноз: нас ждет закрытый матч с малым количеством моментов. Однако состав «Герты» более опытный и качественный по подбору игроков.

Ставка: Победа «Герты» в матче за 2.30.

Прогноз: можно сыграть на малом количестве мяче в этом матче.

Ставка: Тотал меньше 1.5 в матче за 4.70.