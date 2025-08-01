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    «Герта» ярко начнет сезон во Второй Бундеслиге?

    Шальке-04 — Герта: прогноз на матч Второй Бундеслиги и ставка за 2.70

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    Прогноз и ставки на «Шальке-04» — «Герта»
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    Футбольный клуб «Герта»
    1 августа в первом туре Второй Бундеслиги сыграют «Шальке-04» и «Герта». Начало матча — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Шальке-04» — «Герта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 01 Августа 2025 года

    Шальке-04

  • Гельзенкирхен
    •  Шальке-04 21:30 Герта

    Герта

  • Берлин
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    «Шальке-04»

    Подготовка команды: «Шальке-04» завершил прошлый сезон на 14- месте в турнирной таблице Второй Бундеслиги. В активе команды 38 очков в 34 матчах.

    Клуб смог одержать десять побед, сыграть восемь раз вничью и потерпеть в 16 поражений. Разница мячей по ходу чемпионата — 52:62.

    Шальке-04 — Герта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: после завершения сезона «Шальке-04» провел целых шесть товарищеских матчей.

    Немецкий клуб одержал всего две победы, дважды сыграл вничью и столько же проиграл. Разница мячей на этом отрезке — 8:7.

    Отметим победу со счетом 3:0 над немецким клубом «Рот-Вайсс Ален» и тяжелое поражение от «Севильи» со счетом 2:4.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: у «Шальке-04» большие проблемы с составом. Недоступно пять игроков основного состава.

    Состояние команды: «Шальке-04» помимо проблем с составом имеет трудности с построением игры.

    У команды нет пока оточенной игры из-за больших изменениях в составе. На ранних этапах сезона «Шальке-04» вряд ли можно будет назвать стабильной командой.

    «Герта»

    Подготовка команды: «Герта» завершила прошлый сезон на 11-й строчке в турнирной таблице Второй Бундеслиги. Команда набрала 38 очков.

    За 34 тура «Герта» одержала 12 побед, потерпела 14 поражений и восемь раз сыграла вничью. Разница мячей по ходу чемпионата — 49:51.

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    • Последние матчи: после окончания сезона «Герта» провела шесть товарищеских матчей.

    Команда из Берлина одержала четыре победы, один раз сыграла вничью и единожды потерпела поражение. Разница мячей на этом отрезке — 19:5.

    Отметим победу над «Динамо» Берлин со счетом 6:0 и волевую победу над «Аустрией» со счетом 2:1. Поражение «Герта» потерпела во встрече с «Брондбю» (0:1).

    Не сыграют: в лазарете «Герты» сразу семь игроков основного состава.

    Состояние команды: «Герта» обновила практически целиком состав и тренерский штаб перед стартом сезона.

    Несмотря на проблемы с травмами доступностью сразу нескольких игроков, в товарищеских матчах «Герта» не выглядела разобранной и смогла показать достойный уровень футбола.

    Статистика для ставок

    • Обе команды имеет проблемы с травмами в составе

    • «Герта» забила 19 мячей в последних шести матчах

    • «Шальке-04» пропустила семь мячей в пяти последних играх

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры считают «Герту» в этом матче с небольшим отрывом. Победа гостей оценивается коэффициентом 2.30. Ничейный результат оценивается с показателем 3.35, а победа «Шальке-04» — 2.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с показателями — 1.54 и 2.33.

    Прогноз: нас ждет закрытый матч с малым количеством моментов. Однако состав «Герты» более опытный и качественный по подбору игроков.

    Ставка: Победа «Герты» в матче за 2.30.

    Прогноз: можно сыграть на малом количестве мяче в этом матче.

    Ставка: Тотал меньше 1.5 в матче за 4.70.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шальке-04 — Герта?

    Матч Шальке-04 — Герта состоится 01 августа 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Шальке-04 — Герта?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Герты» в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шальке-04 — Герта?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Герты» в матче» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шальке-04 — Герта?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шальке-04 — Герта?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры считают «Герту» в этом матче с небольшим отрывом. Победа гостей оценивается коэффициентом 2.30. Ничейный результат оценивается с показателем 3.35, а победа «Шальке-04» — 2.80.

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    Шальке-04 — Герта: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 01.08.202521:30. «Герта» ярко начнет сезон во Второй Бундеслиге?
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