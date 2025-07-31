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    Все новости спорта

    «Спартак» Трнава разгромит мальтийцев

    Спартак Трнава — Хибернианс. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» Трнава — «Хибернианс»
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    «Спартак» Трнава
    31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Спартак» Трнава и «Хибернианс». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Трнава — «Хибернианс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Спартак Трнава

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Спартак Трнава 18:30 Хайберниан

    Хайберниан

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Спартак» Трнава

    Турнирное положение: Спартаковцы успешно провели первый поединок. Команда на выезде одолела мальтийцев.

    При этом «Спартак» Трнава победил в двух своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже 3 матча кряду.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Спартаковцы переиграли «Ружомберок» (3:0).

    До того команда нанесла поражение «Хибернианс» (2:1). А вот поединок с «Хеккеном» завершился подписанием мировой (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Спартак» Трнава забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Спартак» Трнава нынче вполне преуспевает в плане результатов. Команда постепенно набирает обороты.

    Причем «Спартак» Трнава традиционно успешно противостоит «Хиберниансу». Из пяти очных поединков команда извлекла 5 побед.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Спартаковцы сильнее соперника, и постараются как можно скорее вскрыть его оборону.

    «Хибернианс»

    Турнирное положение: Мальтийцы только-только начали официальный сезон. Так что до оптимальных кондиций еще ох как далеко.

    Причем «Хибернианс» до последней коллизии победил 2 раза кряду. А вот не проигрывает команда еще с середины апреля.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хибернианс» уступил «Спартаку» Трнава (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Биркиркаре» (2:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Хамрун» (2:1).

    При этом «Хибернианс» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хибернианс» нынче выглядит не столь выгодно. Да и игровой практики пока явно недостает.

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    При этом «Хибернианс» неизменно пропускал в 7 своих последних матчах. Да и в первой встрече команда дала бой сопернику.

    Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у мальтийцев по именам выглядит довольно скромно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Мальтийцы наверняка постараются максимально преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Хибернианс» до последней коллизии победил 2 раза кряду

    • «Спартак» Трнава победил в 2 последних поединках

    • Словаки в 2 последних матчах настреляли 5 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Трнава — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: Спартаковцы явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

    Словаки способны прибавить в плане реализации, да и оборону соперника не назовешь непроходимой.

    Ставка: Фора «Спартака» Трнава -2.5 за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спартак Трнава — Хибернианс?

    Матч Спартак Трнава — Хибернианс состоится 31 июля 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Спартак Трнава — Хибернианс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Спартака» Трнава -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спартак Трнава — Хибернианс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Спартака» Трнава -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак Трнава — Хибернианс?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спартак Трнава — Хибернианс?

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Трнава — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 11.00.

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    Спартак Трнава — Хибернианс: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 31.07.202518:30. «Спартак» Трнава разгромит мальтийцев
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