Спартак Трнава — Хибернианс. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

Спартак Трнава
Хайберниан
«Спартак» Трнава
Турнирное положение: Спартаковцы успешно провели первый поединок. Команда на выезде одолела мальтийцев.
При этом «Спартак» Трнава победил в двух своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже 3 матча кряду.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Спартаковцы переиграли «Ружомберок» (3:0).
До того команда нанесла поражение «Хибернианс» (2:1). А вот поединок с «Хеккеном» завершился подписанием мировой (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Спартак» Трнава забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Спартак» Трнава нынче вполне преуспевает в плане результатов. Команда постепенно набирает обороты.
Причем «Спартак» Трнава традиционно успешно противостоит «Хиберниансу». Из пяти очных поединков команда извлекла 5 побед.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Спартаковцы сильнее соперника, и постараются как можно скорее вскрыть его оборону.
«Хибернианс»
Турнирное положение: Мальтийцы только-только начали официальный сезон. Так что до оптимальных кондиций еще ох как далеко.
Причем «Хибернианс» до последней коллизии победил 2 раза кряду. А вот не проигрывает команда еще с середины апреля.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хибернианс» уступил «Спартаку» Трнава (1:2).
До того команда нанесла поражение «Биркиркаре» (2:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Хамрун» (2:1).
При этом «Хибернианс» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хибернианс» нынче выглядит не столь выгодно. Да и игровой практики пока явно недостает.
При этом «Хибернианс» неизменно пропускал в 7 своих последних матчах. Да и в первой встрече команда дала бой сопернику.
Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у мальтийцев по именам выглядит довольно скромно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Мальтийцы наверняка постараются максимально преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Хибернианс» до последней коллизии победил 2 раза кряду
- «Спартак» Трнава победил в 2 последних поединках
- Словаки в 2 последних матчах настреляли 5 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Трнава — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
- 2.30Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.70ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.28Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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Прогноз: Спартаковцы явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.
Словаки способны прибавить в плане реализации, да и оборону соперника не назовешь непроходимой.
Ставка: Фора «Спартака» Трнава -2.5 за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.20