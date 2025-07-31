Спартак Трнава — Хибернианс. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Спартак» Трнава и «Хибернианс». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Трнава — «Хибернианс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак» Трнава

Турнирное положение: Спартаковцы успешно провели первый поединок. Команда на выезде одолела мальтийцев.

При этом «Спартак» Трнава победил в двух своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже 3 матча кряду.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Спартаковцы переиграли «Ружомберок» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Хибернианс» (2:1). А вот поединок с «Хеккеном» завершился подписанием мировой (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Спартак» Трнава забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Спартак» Трнава нынче вполне преуспевает в плане результатов. Команда постепенно набирает обороты.

Причем «Спартак» Трнава традиционно успешно противостоит «Хиберниансу». Из пяти очных поединков команда извлекла 5 побед.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Спартаковцы сильнее соперника, и постараются как можно скорее вскрыть его оборону.

«Хибернианс»

Турнирное положение: Мальтийцы только-только начали официальный сезон. Так что до оптимальных кондиций еще ох как далеко.

Причем «Хибернианс» до последней коллизии победил 2 раза кряду. А вот не проигрывает команда еще с середины апреля.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хибернианс» уступил «Спартаку» Трнава (1:2).

До того команда нанесла поражение «Биркиркаре» (2:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Хамрун» (2:1).

При этом «Хибернианс» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хибернианс» нынче выглядит не столь выгодно. Да и игровой практики пока явно недостает.

При этом «Хибернианс» неизменно пропускал в 7 своих последних матчах. Да и в первой встрече команда дала бой сопернику.

Команда пока лишь вкатывается в сезон. Да и подбор игроков у мальтийцев по именам выглядит довольно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Мальтийцы наверняка постараются максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Хибернианс» до последней коллизии победил 2 раза кряду

«Спартак» Трнава победил в 2 последних поединках

Словаки в 2 последних матчах настреляли 5 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Трнава — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Спартаковцы явно сильнее соперника, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

Словаки способны прибавить в плане реализации, да и оборону соперника не назовешь непроходимой.

Ставка: Фора «Спартака» Трнава -2.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.20