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    Сможет ли «Брага» пройти в следующий раунд?

    Брага — Левски: прогноз на Лигу Европы и ставка за 2.15

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    Альфонсо Патрао — футболист «Браги»
    31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу ответный матч сыграют «Брага» и «Левски». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Левски», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Брага

  • Брага
    •  Брага 22:00 Левски София

    Левски София

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Брага»

    Турнирное положение: «Брага» завершила сезон на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 66 очков.

    В активе команды 19 побед, шесть ничейных матчей и девять поражений. Разница мячей по сезону — 55:30.

    Брага — Левски София: коэффициенты букмекеров

    Команда продолжает свой путь в Лиге Европы после ничьи в первом матче против «Левски» со счетом 0:0.

    Последние матчи: перед стартом сезона «Брага» провела пять товарищеских матчей и выиграла в каждой из них.

    Сухими победами оказались матчи против «Пасуш де Феррейра» (1:0), «Вольфсберга» (2:0) и клуба «Морейренсе» (2:0).

    Также команда обыграла «Панатинаикос» со счетом 2:0 и уверенно победила «Сельту» со счетом 3:1.

    Не сыграют: травмирован защитник Жонатас Норо.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Брага» выглядела очень слабо в атаке в первом матче. Команда нанесла всего два удара в створ ворот соперника.

    Несмотря на неудачу во первой игре, домашние трибуны должны прибавить уверенности команде и настроить на победный футбол.

    «Левски»

    Турнирное положение: «Левски» начал сезон в чемпионате Болгарии с двух побед. В активе команды из Софии шесть очков из шести возможных.

    В первом раунде квалификации «Левски» прошел израильский «Хапоэль Беер-Шева» в двухматчевом противостоянии по серии пенальти.

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    • Последние матчи: последний матч «Левски» сыграл вничью с «Брагой» со счетом 0:0. Игра получилась скудной на опасные моменты.

    В чемпионате Болгарии команда стартовала с разгромной победы против клуба «Монтана» со счетом 5:0. Во втором туре «Левски» закрепил успех, выиграв матч против «Септември» (2:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: « Левски» радует в начале нового сезона. Команда обладает качественной атакой и нужным характером для игр в еврокубках.

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    Однако в первом матче на домашней арене «Левски» нанес всего два удара в створ «Браги» и не смог порадовать болельщиков яркой игрой.

    Статистика для ставок

    • «Левски» не проигрывает пять матчей подряд

    • Команды нанесли всего по два удара в створ в первой игре

    • «Брага» выиграла все товарищеские матчи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» является явным фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев оценивается в коэффициент 1.21. Ничейный результат в 5.80, победа «Левски» в 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными показателями — 1.63 и 2.15.

    Прогноз: «Брага» обладает более качественным составом, однако в этом матче мы не ожидаем открытой игры. Хозяева не станут рисковать.

    «Левски» не стоит списывать со счетов. Команда набрала ход и стремиться развить успех.

    Ставка: Тотал меньше 2.5 в матче за 2.15.

    Прогноз: можно рискнуть и предположить повторения сценария прошлого матча, однако, в этот раз, победитель будет выявлен.

    Ставка: Ничья в основное время матча за 5.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Брага — Левски?

    Матч Брага — Левски состоится 31 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Брага — Левски?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2.5 в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Брага — Левски?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2.5 в матче» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Брага — Левски?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Брага — Левски?

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» является явным фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев оценивается в коэффициент 1.21. Ничейный результат в 5.80, победа «Левски» в 12.00.

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