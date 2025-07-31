Брага — Левски: прогноз на Лигу Европы и ставка за 2.15

31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу ответный матч сыграют «Брага» и «Левски». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Левски», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» завершила сезон на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 66 очков.

В активе команды 19 побед, шесть ничейных матчей и девять поражений. Разница мячей по сезону — 55:30.

Команда продолжает свой путь в Лиге Европы после ничьи в первом матче против «Левски» со счетом 0:0.

Последние матчи: перед стартом сезона «Брага» провела пять товарищеских матчей и выиграла в каждой из них.

Сухими победами оказались матчи против «Пасуш де Феррейра» (1:0), «Вольфсберга» (2:0) и клуба «Морейренсе» (2:0).

Также команда обыграла «Панатинаикос» со счетом 2:0 и уверенно победила «Сельту» со счетом 3:1.

Не сыграют: травмирован защитник Жонатас Норо.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Брага» выглядела очень слабо в атаке в первом матче. Команда нанесла всего два удара в створ ворот соперника.

Несмотря на неудачу во первой игре, домашние трибуны должны прибавить уверенности команде и настроить на победный футбол.

«Левски»

Турнирное положение: «Левски» начал сезон в чемпионате Болгарии с двух побед. В активе команды из Софии шесть очков из шести возможных.

В первом раунде квалификации «Левски» прошел израильский «Хапоэль Беер-Шева» в двухматчевом противостоянии по серии пенальти.

Последние матчи: последний матч «Левски» сыграл вничью с «Брагой» со счетом 0:0. Игра получилась скудной на опасные моменты.

В чемпионате Болгарии команда стартовала с разгромной победы против клуба «Монтана» со счетом 5:0. Во втором туре «Левски» закрепил успех, выиграв матч против «Септември» (2:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: « Левски» радует в начале нового сезона. Команда обладает качественной атакой и нужным характером для игр в еврокубках.

Однако в первом матче на домашней арене «Левски» нанес всего два удара в створ «Браги» и не смог порадовать болельщиков яркой игрой.

Статистика для ставок

«Левски» не проигрывает пять матчей подряд

Команды нанесли всего по два удара в створ в первой игре

«Брага» выиграла все товарищеские матчи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» является явным фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев оценивается в коэффициент 1.21. Ничейный результат в 5.80, победа «Левски» в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными показателями — 1.63 и 2.15.

Прогноз: «Брага» обладает более качественным составом, однако в этом матче мы не ожидаем открытой игры. Хозяева не станут рисковать.

«Левски» не стоит списывать со счетов. Команда набрала ход и стремиться развить успех.

Ставка: Тотал меньше 2.5 в матче за 2.15.

Прогноз: можно рискнуть и предположить повторения сценария прошлого матча, однако, в этот раз, победитель будет выявлен.

Ставка: Ничья в основное время матча за 5.80.