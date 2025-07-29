Динамо — Сочи: прогноз на матч Кубка России и ставка за 1.73

Динамо
Сочи
«Динамо»
Турнирное положение: после двух туров «Динамо» Москва идет в лидирующей группе в таблице РПЛ с 4 очками.
Последние матчи: команда Валерия Карпина во втором туре РПЛ победила «Ростов» со счетом 1:0. Игра получилась очень напряженной, оба соперника отлично знают возможности друг друга (Карпин ранее работал с «Ростовом»), а все решил единственный мяч Ивана Сергеева после передачи Касереса и тактической ошибки защитника соперника Мелехина.
Динамо — Сочи: коэффициенты букмекеров
Ранее «Динамо» Москва сыграло вничью на своем поле с «Балтикой» в РПЛ со счетом 1:1.
Не сыграют: травмированы — травмированы Майсторович (з), Гомес (п), Тюкавин (н), Чаевс (п), под вопросом выход Фернандеса (з).
Состояние команды: пока «Динамо» только привыкает к требованиям нового тренерского штаба, но уже потихоньку появляется рисунок, где всем заправляет трио в центре поля Глебов-Фомин-Бителло с активными подключениями крайних защитников. Бело-голубые уверенно стартовали в РПЛ, теперь им надо постепенно развивать успех.
«Сочи»
Турнирное положение: пока «Сочи» главный аутсайдер чемпионата России с 0 очков и разницей мячей 0-7.
Последние матчи: во втором туре «Сочи» проиграл на своем поле «Акрону» с разгромным счетом 0:4. Уже к 13-й минуте соперник забил три мяча, а к перерыву все стало окончательно ясно — 0:4. Второй тайм больше походил на тренировочную игру, «Акрон» спокойно играл в неторопливом темпе, а «Сочи» не мог ничего сделать.
До этого было гостевое поражение в РПЛ от московского «Локомотива» (0:3).
Не сыграют: травмированы — Кравцов (п), Мелешин (н).
Состояние команды: старт сезона у «Сочи» под руководством Роберто Морено точно не задался. Пока команда выглядит откровенным аутсайдером чемпионата, спешно и хаотично перестраивает свой состав с учетом новых реалий. Это уже третья фактически команда под руководством испанского специалиста за короткий срок. Но пока Зиньковский выглядит заслуженным ветераном, ходя пешком по поля, а остальные новички ничем не лучше.
Статистика для ставок
- В позапрошлом сезоне «Динамо» выиграл дома (3:2), а на выезде была ничья (3:3)
- Годом ранее «Сочи» победил в обеих встречах (2:1, 2:0)
- В сезоне-2021/22 «Динамо» выиграло обе встречи (1:0, 2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Москва дают 1,70, а на «Сочи» — 5,0, ничью букмекеры оценивают в 4,0.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,71.
- 2.48Урал — Черноморец Нв: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.15Кайрат — КуПС: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.05Црвена Звезда — Линкольн: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: первые матчи группового этапа Кубка России очень часто получаются открытыми и результативными, у команд нет особой мотивации, а тренеры дают возможность проявить себя резервистам и молодежи. «Сочи» после двух унизительных поражений должен отреагировать и постараться победить, для Морено это, возможно, последний шанс остаться в клубе. Уже маячат возле него тени Осинькина и других потенциальных сменщиков. Ну а Карпин выставит полурезервный состав, у игроков будет желание показать себя.
Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,73.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,0.