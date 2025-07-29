Динамо — Сочи: прогноз на матч Кубка России и ставка за 1.73

29 июля на групповом турнире Кубка России по футболу сыграют «Динамо» Москва и «Сочи». Начало встречи — 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: после двух туров «Динамо» Москва идет в лидирующей группе в таблице РПЛ с 4 очками.

Последние матчи: команда Валерия Карпина во втором туре РПЛ победила «Ростов» со счетом 1:0. Игра получилась очень напряженной, оба соперника отлично знают возможности друг друга (Карпин ранее работал с «Ростовом»), а все решил единственный мяч Ивана Сергеева после передачи Касереса и тактической ошибки защитника соперника Мелехина.

Ранее «Динамо» Москва сыграло вничью на своем поле с «Балтикой» в РПЛ со счетом 1:1.

Не сыграют: травмированы — травмированы Майсторович (з), Гомес (п), Тюкавин (н), Чаевс (п), под вопросом выход Фернандеса (з).

Состояние команды: пока «Динамо» только привыкает к требованиям нового тренерского штаба, но уже потихоньку появляется рисунок, где всем заправляет трио в центре поля Глебов-Фомин-Бителло с активными подключениями крайних защитников. Бело-голубые уверенно стартовали в РПЛ, теперь им надо постепенно развивать успех.

«Сочи»

Турнирное положение: пока «Сочи» главный аутсайдер чемпионата России с 0 очков и разницей мячей 0-7.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: во втором туре «Сочи» проиграл на своем поле «Акрону» с разгромным счетом 0:4. Уже к 13-й минуте соперник забил три мяча, а к перерыву все стало окончательно ясно — 0:4. Второй тайм больше походил на тренировочную игру, «Акрон» спокойно играл в неторопливом темпе, а «Сочи» не мог ничего сделать.

До этого было гостевое поражение в РПЛ от московского «Локомотива» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Кравцов (п), Мелешин (н).

Состояние команды: старт сезона у «Сочи» под руководством Роберто Морено точно не задался. Пока команда выглядит откровенным аутсайдером чемпионата, спешно и хаотично перестраивает свой состав с учетом новых реалий. Это уже третья фактически команда под руководством испанского специалиста за короткий срок. Но пока Зиньковский выглядит заслуженным ветераном, ходя пешком по поля, а остальные новички ничем не лучше.

Статистика для ставок

В позапрошлом сезоне «Динамо» выиграл дома (3:2), а на выезде была ничья (3:3)

Годом ранее «Сочи» победил в обеих встречах (2:1, 2:0)

В сезоне-2021/22 «Динамо» выиграло обе встречи (1:0, 2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Москва дают 1,70, а на «Сочи» — 5,0, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,71.

Прогноз: первые матчи группового этапа Кубка России очень часто получаются открытыми и результативными, у команд нет особой мотивации, а тренеры дают возможность проявить себя резервистам и молодежи. «Сочи» после двух унизительных поражений должен отреагировать и постараться победить, для Морено это, возможно, последний шанс остаться в клубе. Уже маячат возле него тени Осинькина и других потенциальных сменщиков. Ну а Карпин выставит полурезервный состав, у игроков будет желание показать себя.

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,73.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,0.