Карпин взял первую победу с «Динамо»: гола Сергеева хватило, чтобы дожать «Ростов»

Московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина добилось первой победы в новом сезоне РПЛ, обыграв «Ростов» (1:0) в матче второго тура. Единственный гол забил Иван Сергеев, который после прошлой недели успел стать объектом критики даже со стороны членов совета директоров клуба. Матч получился не столько зрелищным, сколько рабочим, но результат в данном случае был важнее стиля.

Эта игра изначально шла под вывеской «Карпин против Альбы» — старого друга, ученика и теперь главного тренера «Ростова». Атмосфера вокруг матча была дружелюбной: Валерий Георгиевич перед стартовым свистком обнимал едва ли не половину ростовской скамейки. Но в плане турнирной ситуации всё было куда жёстче: после ничьей с «Балтикой» в первом туре (и всей волны критики) «Динамо» обязано было выигрывать.

Душная погода в Москве и осторожный темп первых минут только добавляли вязкости. «Ростов» начал активнее, включив высокий прессинг: Лунёв несколько раз рисковал на выходах и передачах низом, чем вызвал гнев Карпина. Альба копировал фирменные схемы «Балтики» — три центральных защитника, активные латерали Лангович и Комаров, упор на скоростные прорывы Сулейманова и Голенкова. Но после стартовых 15 минут москвичи перехватили контроль.

Динамо — Ростов https://t.me/fcrostov_official

Гол Сергеева: ошибка «Ростова» и ответ критикам

Развязка первой половины наступила на 23-й минуте. После выброса аута Чистяков вынес мяч из-под ног Гладышева, но ростовская оборона не успела перестроиться. Хуан Касерес без сопротивления получил мяч на фланге, поднял голову и вырезал передачу в штрафную. Виктор Мелёхин в этот момент повернулся спиной к мячу, не видя траектории, и не успел накрыть Сергеева.

Нападающий сборной России забил первым касанием — точный удар, и 1:0. Первый момент «Динамо» в матче сразу стал голевым, а Сергеев словно снял с себя весь груз критики последних недель.

Иван Сергеев празднует гол https://t.me/fcdynamo

Он не только забил, но и много работал в подыгрыше, подключался к стандартам у своих ворот и наконец выглядел частью атакующей четвёрки с Бителло, Нгамалё и Гладышевым.

Игра на удержание во втором тайме

После перерыва «Ростов» вновь попытался задавить «Динамо» прессингом. На 48-й минуте Сулейманов выиграл воздух после подачи с фланга и пробил головой в нижний угол, но Лунёв выручил, потащив сложный удар. Этот момент стал ключевым — дальше матч превратился в скупую борьбу за территорию.

Динамо — Ростов https://t.me/fcdynamo

Альба пытался оживить игру заменами, но снятие Голенкова и перестановки в атаке результата не дали. «Динамо», напротив, ушло в режим контроля и удержания, Карпин подстраховал концовку, выпустив третьего центрального защитника Зайдензаля.

Бело-голубые даже могли забить второй: на 90-й минуте Скопинцев, вышедший вместо травмированного Фернандеса, отличился после углового, но гол отменили из-за офсайда Макарова. Символично: единственный атакующий «джокер» Карпина снова не оправдал доверия.

Что показал матч?

«Динамо» Карпина — пока сугубо прагматичная команда. В атаке мало автоматизмов и остроты: Бителло за матч сделал больше отборов (5), чем передач под удар (0). Но оборона под контролем, а игра на удержание — сильная сторона.

Иван Сергеев снова выглядит нужным. Гол и полезная работа без мяча — ответ всем, кто называл его лишним.

Альбе ещё предстоит перестроить «Ростов». Прессинг работает, но атакующая реализация и позиционная защита оставляют вопросы.

Валерий Карпин https://t.me/fcdynamo

«Динамо» с четырьмя очками поднялось на пятую строчку таблицы, а «Ростов» с двумя поражениями подряд остаётся в зоне нижней трети (13-е место). Следующий тур обещает проверить обе команды: москвичи встретятся с «Пари НН», а ростовчане сыграют дома с «Крыльями Советов».