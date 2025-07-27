Карпин взял первую победу с «Динамо»: гола Сергеева хватило, чтобы дожать «Ростов»

Душная погода в Москве и осторожный темп первых минут только добавляли вязкости. «Ростов» начал активнее, включив высокий прессинг: Лунёв несколько раз рисковал на выходах и передачах низом, чем вызвал гнев Карпина. Альба копировал фирменные схемы «Балтики» — три центральных защитника, активные латерали Лангович и Комаров, упор на скоростные прорывы Сулейманова и Голенкова. Но после стартовых 15 минут москвичи перехватили контроль.
Гол Сергеева: ошибка «Ростова» и ответ критикам
Развязка первой половины наступила на 23-й минуте. После выброса аута Чистяков вынес мяч из-под ног Гладышева, но ростовская оборона не успела перестроиться. Хуан Касерес без сопротивления получил мяч на фланге, поднял голову и вырезал передачу в штрафную. Виктор Мелёхин в этот момент повернулся спиной к мячу, не видя траектории, и не успел накрыть Сергеева.
Нападающий сборной России забил первым касанием — точный удар, и 1:0. Первый момент «Динамо» в матче сразу стал голевым, а Сергеев словно снял с себя весь груз критики последних недель.
Он не только забил, но и много работал в подыгрыше, подключался к стандартам у своих ворот и наконец выглядел частью атакующей четвёрки с Бителло, Нгамалё и Гладышевым.
Игра на удержание во втором тайме
После перерыва «Ростов» вновь попытался задавить «Динамо» прессингом. На 48-й минуте Сулейманов выиграл воздух после подачи с фланга и пробил головой в нижний угол, но Лунёв выручил, потащив сложный удар. Этот момент стал ключевым — дальше матч превратился в скупую борьбу за территорию.
Альба пытался оживить игру заменами, но снятие Голенкова и перестановки в атаке результата не дали. «Динамо», напротив, ушло в режим контроля и удержания, Карпин подстраховал концовку, выпустив третьего центрального защитника Зайдензаля.
Бело-голубые даже могли забить второй: на 90-й минуте Скопинцев, вышедший вместо травмированного Фернандеса, отличился после углового, но гол отменили из-за офсайда Макарова. Символично: единственный атакующий «джокер» Карпина снова не оправдал доверия.
Что показал матч?
- «Динамо» Карпина — пока сугубо прагматичная команда. В атаке мало автоматизмов и остроты: Бителло за матч сделал больше отборов (5), чем передач под удар (0). Но оборона под контролем, а игра на удержание — сильная сторона.
- Иван Сергеев снова выглядит нужным. Гол и полезная работа без мяча — ответ всем, кто называл его лишним.
- Альбе ещё предстоит перестроить «Ростов». Прессинг работает, но атакующая реализация и позиционная защита оставляют вопросы.
«Динамо» с четырьмя очками поднялось на пятую строчку таблицы, а «Ростов» с двумя поражениями подряд остаётся в зоне нижней трети (13-е место). Следующий тур обещает проверить обе команды: москвичи встретятся с «Пари НН», а ростовчане сыграют дома с «Крыльями Советов».