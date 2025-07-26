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    Первая победа «Динамо» в сезоне?

    Динамо — Ростов: прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.10 + экспертиза Билялетдинова

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Ростов»
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    Ярослав Гладышев («Динамо»)
    26 июля в матче второго тура чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» и «Ростов». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Июля 2025 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 17:30 Ростов

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •

    «Динамо»

    Турнирное положение: москвичи в прошлом сезоне за 30 туров набрали 56 очков и стали пятыми в итоговой турнирной таблице РПЛ.

    Команда из столицы России смогла 61 раз поразить ворота соперника и 35 раз пропустила в свои.

    Динамо — Ростов: коэффициенты букмекеров

    В новом сезоне московская команда стартовала с ничьей и пока что идет в середине таблицы.

    Последние матчи: в новом сезоне динамовцы сыграли вничью с «Балтикой» (1:1).

    До этого в товарищеских встреча коллектив из Москвы выиграл у «Локомотива» (5:1), «Партизана» (3:1) и «ОФК Белград» (4:0), но сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Прошлый сезон столичный коллектив завершил крупным поражением от «Краснодара» (0:3).

    Не сыграют: в стане «бело-голубых» травмированы Константин Тюкавин, Артур Гомес и Луис Чавес.

    Состояние команды: летом в коллектив пришел Валерий Карпин, поэтому теперь ожидания от «Динамо» высоки. Все считают, что команда просто обязана бороться за золотые медали уже в текущем сезоне.

    Состав у «Динамо» отличный, поэтому все может случиться, а провал команде могут и не простить. Все покажут первые туров пять нового сезона.

    «Ростов»

    Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону постоянно является середняком российского чемпионата.

    Вот и в прошлом сезоне ростовчане смогли набрать 39 очков и стали восьмыми.

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    • Новый сезон начался для ростовского коллектива с поражение, поэтому он пока что идет в когорте аутсайдеров.

    Последние матчи: в первом туре «желто-синие» проиграли «Зениту» с результатом 1:2.

    До этого в товарищеских матчах «Ростов» проиграл «Факелу» (0:2) и «Краснодару» (2:4), но переиграл махачкалинское «Динамо» (2:1).

    Прошлый сезон подопечные Джонатана Альбы завершили поражение от ЦСКА по пенальти в Суперфинале Кубка России.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: перед началом сезона «Ростов», как и всегда, ставит задачу сохранить прописку в элите, но с корректировкой, что по ходу сезона задача может измениться в более высшую сторону.

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    Думается, что «Ростов», как и обычно, будет крепким середняком лиги, с которым непросто будет любому сопернику, но в тоже время претендовать даже на топ-6 он не сможет.

    Прогноз Рината Билялетдинова

    Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru сделал свою ставку на матч 2-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом»::

  • Интрига на поверхности. Но мне кажется, это не столько противостояние Карпина с бывшей командой, сколько игроков. И здесь у «Динамо» будет психологическое преимущество, поскольку те футболисты, которые пришли в «Ростове» на места Осипенко и Глебова, будут смотреть на них с позиции дублеров, играющих против «основы». Ну и, конечно, Карпин использует опыт работы с ростовскими ребятами, которых знает, как облупленных. Если за эту неделю «Динамо» оправится от предсезонных нагрузок, то побежит и мы можем увидеть совсем другую команду. Однако есть слабые звенья, которые могут побежать, но не туда. В первую очередь имею в виду Скопинцева. Сергееву не хватает навыков, наработанных в тренировочном процессе. Да, опытный игрок, но таких партнеры должны чувствовать на уровне инстинктов. До этого еще очень далеко. Не так легко атакующим игрокам его плана найти взаимодействие с полузащитниками. Секундное промедление — все, тебя уже прикрыли. Тем не менее, думаю, москвичи выиграют достаточно уверенно — 2:0.
  • Ринат Билялетдинов

    • Статистика для ставок

    • «Динамо» проиграло только 1 из последних 10 матчей, включая товарищеские

    • «Ростов» проиграл 5 из последних 7 матчей, включая товарищеские

    • В последней очной игре «Ростов» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.90, а победа «Ростова» — в 5.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: «Динамо» играет дома, сильнее соперника и все же должно впервые в сезоне побеждать.

    Ставка: победа «Динамо» с форой-1 за 2.10.

    Прогноз: ожидаем достаточно результативный футбол. Команды могут много забить в этой игре.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо — Ростов?

    Матч Динамо — Ростов состоится 26 июля 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо — Ростов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Динамо с форой-1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо — Ростов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Динамо с форой-1» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — Ростов?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо — Ростов?

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.90, а победа «Ростова» — в 5.10.

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