Динамо — Ростов: прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.10 + экспертиза Билялетдинова

Динамо
Ростов
«Динамо»
Турнирное положение: москвичи в прошлом сезоне за 30 туров набрали 56 очков и стали пятыми в итоговой турнирной таблице РПЛ.
Команда из столицы России смогла 61 раз поразить ворота соперника и 35 раз пропустила в свои.
Динамо — Ростов: коэффициенты букмекеров
В новом сезоне московская команда стартовала с ничьей и пока что идет в середине таблицы.
Последние матчи: в новом сезоне динамовцы сыграли вничью с «Балтикой» (1:1).
До этого в товарищеских встреча коллектив из Москвы выиграл у «Локомотива» (5:1), «Партизана» (3:1) и «ОФК Белград» (4:0), но сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).
Прошлый сезон столичный коллектив завершил крупным поражением от «Краснодара» (0:3).
Не сыграют: в стане «бело-голубых» травмированы Константин Тюкавин, Артур Гомес и Луис Чавес.
Состояние команды: летом в коллектив пришел Валерий Карпин, поэтому теперь ожидания от «Динамо» высоки. Все считают, что команда просто обязана бороться за золотые медали уже в текущем сезоне.
Состав у «Динамо» отличный, поэтому все может случиться, а провал команде могут и не простить. Все покажут первые туров пять нового сезона.
«Ростов»
Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону постоянно является середняком российского чемпионата.
Вот и в прошлом сезоне ростовчане смогли набрать 39 очков и стали восьмыми.
Новый сезон начался для ростовского коллектива с поражение, поэтому он пока что идет в когорте аутсайдеров.
Последние матчи: в первом туре «желто-синие» проиграли «Зениту» с результатом 1:2.
До этого в товарищеских матчах «Ростов» проиграл «Факелу» (0:2) и «Краснодару» (2:4), но переиграл махачкалинское «Динамо» (2:1).
Прошлый сезон подопечные Джонатана Альбы завершили поражение от ЦСКА по пенальти в Суперфинале Кубка России.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: перед началом сезона «Ростов», как и всегда, ставит задачу сохранить прописку в элите, но с корректировкой, что по ходу сезона задача может измениться в более высшую сторону.
Думается, что «Ростов», как и обычно, будет крепким середняком лиги, с которым непросто будет любому сопернику, но в тоже время претендовать даже на топ-6 он не сможет.
Прогноз Рината Билялетдинова
Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru сделал свою ставку на матч 2-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом»::
Статистика для ставок
- «Динамо» проиграло только 1 из последних 10 матчей, включая товарищеские
- «Ростов» проиграл 5 из последних 7 матчей, включая товарищеские
- В последней очной игре «Ростов» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.90, а победа «Ростова» — в 5.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.62 и 2.30.
- 3.85Крылья Советов — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.30Арсенал Тула — Шинник: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 2.10Спартак — Балтика: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
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Прогноз: «Динамо» играет дома, сильнее соперника и все же должно впервые в сезоне побеждать.
Ставка: победа «Динамо» с форой-1 за 2.10.
Прогноз: ожидаем достаточно результативный футбол. Команды могут много забить в этой игре.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.45.