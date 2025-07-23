«Спартак» укрепляет оборону. Валентин Пальцев переедет из Махачкалы в Москву?

«Спартак» продолжает работу на трансферном рынке. Одной из целей красно-белых на межсезонье-2025 является центральный защитник. И потенциальным новичком москвичей на эту позицию является Валентин Пальцев.LiveSport.Ru рассказывает о деталях переговоров и о пути, который проделал игрок махачкалинского «Динамо» перед получением предложения от топ-клуба РПЛ.

Выбор между столицей и чемпионами России

Российский футбол давно испытывает дефицит центральных защитников приличного уровня. Поэтому, как только на горизонте появляется более-менее достойный игрок, на него сразу возникает спрос со стороны команд, претендующих на самые высокие места в РПЛ. Уже второе трансферное окно таким игроком является защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев.

По информации «Чемпионата», активные переговоры по трансферу 24-летнего футболиста ведёт московский «Спартак». Якобы, защитника очень хочет видеть в команде главный тренер красно-белых Деян Станкович. Сумма компенсации за переход должна составить 4-5 млн евро. Журналист Иван Карпов называл иную сумму возможной сделки — 250 млн руб. (около 2,7 млн евро). Причем, по его данным, в последние дни переговоры о трансфере были поставлены на паузу.

Пальцев заслуживает играть в больших клубах РПЛ. Он хороший футболист. У меня есть информация по интересу «Спартака», но до поры до времени это не может быть информацией, потому что нет конкретных вещей. Разговоров много — настолько много, что если все их посчитать, то в нашей команде не останется ни одного игрока. президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев

Впервые Пальцев был назван возможным кандидатом на трансфер для «Спартака» перед открытием зимнего трансферного окна. Но тогда никто из центральных защитников красно-белых клуб не покинул, поэтому переход не состоялся.

Гаджи Гаджиев dinamo-mx.ru

Еще защитником интересовался «Краснодар», который контактировал со стороной футболиста в ноябре. Сейчас «быки» сделали предложение на сумму 1,5 млн евро. Однако чуть позже контакты между клубами также были приостановлены. Скорее всего, причиной этого стало встречное желание махачкалинцев выручить за игрока 4 млн евро.

Работа на заводе, просроченный паспорт, игра в воротах

Валентин Пальцев родился 12 июля 2001 года в Нижнем Новгороде. В раннем возрасте он несколько лет занимался гимнастикой и каратэ, но в 9 лет попросился играть в футбол. И родители отвели его в местную детско-юношескую спортивную школу.

В ДЮСШ Пальцев получил опыт выступления на разных позициях — нападающего, вингера, центрального полузащитника, но его основным амплуа стал крайний защитник. После выпуска из школы Валентин стал игроком молодёжной команды «Нижнего Новгорода». Однако не получив места в основной команде, он был вынужден перейти в богородский «Спартак», выступающий в чемпионате Нижегородской области.

Стоит отметить, что, играя за полупрофессиональную команду, Пальцев получал небольшую зарплату — 10-15 тысяч рублей в месяц. Нуждаясь в деньгах, футболист должен был устроиться разнорабочим: работал на мебельном заводе на станке, огораживал досками деревья в парке, разбивал бетон и пр.

Первым профессиональным клубом Валентина стала «Волна» — он неплохо себя проявил в матче с её молодёжкой и после перехода удостоился дебюта на взрослом уровне, который состоялся 7 октября 2020 года в матче первенства ПФЛ против барнаульского «Динамо». Через пару игр футболист прочно вошёл в стартовый состав на позиции левого защитника.

Валентин Пальцев в ФК «Волна» (2021 г.) vk.com/football_pfo

В следующем сезоне, пользуясь универсальностью игрока, тренеры «Волны» не раз выпускали его на поле то атакующим полузащитником, то центральным нападающим. Благодаря этому Пальцев забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. А однажды именно Валентина поставили на ворота вместо удаленного голкипера, и он отбил пенальти.

Отыграв в клубе ПФЛ за 13 месяцев 37 матчей, Пальцев привлек внимание немного-немало подмосковных «Химок» из Премьер-Лиги. Химчане зимой 2022 года заплатили нижегородской команде 2 млн рублей, что сделало трансфер Валентина самой успешной сделкой в ее истории. Однако паспорт футболиста оказался просроченным, поэтому «Химки» не смогли своевременно внести его в свою заявку на сезон. Было принято решение отдать Пальцева в аренду команде Первой лиги «КАМАЗу» из Набережных Челнов.

Впоследствии защитник дважды возвращался в Подмосковье для участия в сборах. Но в первый раз Сергей Юран его себе не приметил, а во второй раз Андрей Талалаев сразу сказал, что не видит футболиста в команде. А вот в Татарстане Валентин пришёлся ко двору и летом 2023 года стал полноценным игроком челнинцев.

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После перехода в «КАМАЗ» Пальцев сменил фланг и играл справа — первый сезон в полузащите, а второй сезон в обороне. Кроме того, тренерский штаб Ильдара Ахметзянова стал ставить его центральным защитником, а в одном матче даже доверил капитанскую повязку.

«КАМАЗ» считается фарм-клубом казанского «Рубина», поэтому вполне естественно, что зимой 2024 года Пальцева позвали на сборы главной команды республики. Рашид Рахимов выпустил Валентина в нескольких товарищеских матчах, но в конечном итоге отказался от футболиста.

Рашид Рахимов globallookpress.com

Пальцев по итогам голосования болельщиков был признан лучшим игроком «КАМАЗа» в сезоне-2023/24. И несмотря на неудачный просмотр в Казани, молодой универсальный футболист пользовался спросом, но у более скромных команд. В результате Валентин принял решение перейти в клуб-дебютант РПЛ.

После окончания чемпионата было много предложений. Одно — из Первой лиги с зарплатой в три раза больше, чем у меня сейчас. Но я искал не денег, а возможностей для роста. Поэтому пошёл в махачкалинское «Динамо». Теперь я здесь и готов доказывать, что не просто так пробивался с самых низов. Валентин Пальцев

Пальцев стал первым трансфером дагестанского клуба в то межсезонье. Главный тренер Хасанби Биджиев сразу отвёл ему место в стартовом составе на позиции правого центрального защитника в схеме с пятью игроками обороны.

Футболист летом 2024 года провёл всего 6 матчей в Премьер-Лиге, но этого оказалось достаточно для получения вызова в сборную России. Пальцев заменил Дивеева и Солдатенкова, которые пропустили сентябрьский сбор из-за повреждений. А поскольку в первом тайме товарищеского матча против сборной Вьетнама травму получил Морозов, на замену выпустили Пальцева, что стало его дебютом в национальной команде. Впоследствии он вызывался и в октябре, и в ноябре, и в июне, но принял участие только в одном матче — против Брунея.

Валентин Пальцев в сборной России (2024 г.) www.rfs.ru

В клубе по итогам сезона-2024/25 на счету Пальцева 28 участий в матчах РПЛ без замен: одну игру он пропустил из-за повреждения, а другую — из-за дисквалификации. Не без его помощи оборонительная линия махачкалинского «Динамо», пропустившего 35 голов (пятое место в РПЛ), признавалась одной из лучших в чемпионате. Сам Пальцев дважды получал звание лучшего игрока матча. Благодаря этому рыночная стоимость защитника за один год возросла с 600 тыс. евро до 2,5 млн евро.

Хочет в «Спартак», не любит «Зенит», повздорил с Бубновым

Пальцев, если верить его публичным высказываниям, не против перехода в «Спартак».

Я хочу играть в «Спартаке». Почему? Есть желание быть на высоком уровне, а красно-белые — команда такого уровня, хочу быть там. Если бы было предложение от «Зенита» и «Спартака», выбрал бы московский клуб. Валентин Пальцев

Более того, Валентин занял однозначную позицию в отношении «Зенита», что не может не понравиться в Тушино.

Валентин Пальцев — о «Зените»: «Не сказал бы, что для меня "Спартак" какой-то принципиальный соперник. Вот "Зенит" да. Хочется отнять очки у питерцев»

«Там [в "Зените"] и без меня достаточно людей. Туда бы не пошел? Нет»

«Рад тому, что им [чемпионом России] стал "Краснодар". Не люблю "Зенит" просто»

В то же время эти высказывания, помимо прочих, говорят о непростом характере футболиста. Наиболее ярким подтверждением этого стал эпизод с экспертом Александром Бубновым, который случился в апреле 2025 года после победы махачкалинцев над московском «Спартаком».

Тогда, напомним, молодой защитник передал привет Бубнову, который считал, что у «Динамо» мало шансов на успех. А затем в эфире интернет-программы «Коммент. Шоу» устроил перепалку с ветераном «Спартака», который назвал футболиста «клоуном».

Кроме того, переход Пальцева в «Спартак» вызывает сомнения с чисто игровой точки зрения. Защитник в сезоне-2024/25 проявил себя в оборонительной системе отличной от той, в которую играют красно-белые.

Валентин также имеет проблемы с точностью передач — 69,2%. Это значительно ниже, чем у москвичей: из защитников худший показатель имеет Даниил Денисов — 82,0%. У Пальцева серьезно проседает точность длинных пасов (38,3%), что может пагубно сказаться на начале атак из глубины.

Валентин Пальцев dinamo-mx.ru

Вместе с тем, Станкович вынашивает планы по использованию схемы с тремя центральными защитниками. На данный момент у «Спартака» 4 игрока на позицию в центре обороны: Литвинов, Бабич, Дуарте и Чернов. На последнего наставник красно-белых не рассчитывает, и Никита может уйти в аренду (возможно, в «Крылья Советов»).

Получается, что Пальцев может стать более молодой и относительно бюджетной заменой Чернова. Согласно данным Sofascore, Валентин стал лучшим игроком махачкалинского «Динамо» в сезоне по средней оценке — 7,16. Для сравнения из защитников «Спартака» только Бабич получил оценку выше — 7,20.

Кроме того, Пальцев, здорово действуя на опережении, занял четвёртое место в РПЛ по числу удачно выполненных перехватов (46) и четвёртое место по числу нарушений, которые соперники совершили на нём (65 — у Барко, например, 76). Защитник неплох в отборах (58 успешных попыток) и в игре на втором этаже, а в строго разрушительном футболе «Динамо» был достаточно дисциплинированным (получил 5 желтых карточек).

Не стоит забывать, что позиции крайних защитников у «Спартака» тоже вызывают вопросы. Поэтому универсальность Пальцева даст тренерам возможность задействовать его и на бровке. Полная самоотдача, хорошая спортивная наглость и желание развиваться, чем отличается Валентин, позволят футболисту при должном отношении в Москве добиться дальнейшего прогресса.