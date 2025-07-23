«Спартак» укрепляет оборону. Валентин Пальцев переедет из Махачкалы в Москву?

Выбор между столицей и чемпионами России
Российский футбол давно испытывает дефицит центральных защитников приличного уровня. Поэтому, как только на горизонте появляется более-менее достойный игрок, на него сразу возникает спрос со стороны команд, претендующих на самые высокие места в РПЛ. Уже второе трансферное окно таким игроком является защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев.
По информации «Чемпионата», активные переговоры по трансферу 24-летнего футболиста ведёт московский «Спартак». Якобы, защитника очень хочет видеть в команде главный тренер красно-белых Деян Станкович. Сумма компенсации за переход должна составить 4-5 млн евро. Журналист Иван Карпов называл иную сумму возможной сделки — 250 млн руб. (около 2,7 млн евро). Причем, по его данным, в последние дни переговоры о трансфере были поставлены на паузу.
Впервые Пальцев был назван возможным кандидатом на трансфер для «Спартака» перед открытием зимнего трансферного окна. Но тогда никто из центральных защитников красно-белых клуб не покинул, поэтому переход не состоялся.
Еще защитником интересовался «Краснодар», который контактировал со стороной футболиста в ноябре. Сейчас «быки» сделали предложение на сумму 1,5 млн евро. Однако чуть позже контакты между клубами также были приостановлены. Скорее всего, причиной этого стало встречное желание махачкалинцев выручить за игрока 4 млн евро.
Работа на заводе, просроченный паспорт, игра в воротах
Валентин Пальцев родился 12 июля 2001 года в Нижнем Новгороде. В раннем возрасте он несколько лет занимался гимнастикой и каратэ, но в 9 лет попросился играть в футбол. И родители отвели его в местную детско-юношескую спортивную школу.
В ДЮСШ Пальцев получил опыт выступления на разных позициях — нападающего, вингера, центрального полузащитника, но его основным амплуа стал крайний защитник. После выпуска из школы Валентин стал игроком молодёжной команды «Нижнего Новгорода». Однако не получив места в основной команде, он был вынужден перейти в богородский «Спартак», выступающий в чемпионате Нижегородской области.
Стоит отметить, что, играя за полупрофессиональную команду, Пальцев получал небольшую зарплату — 10-15 тысяч рублей в месяц. Нуждаясь в деньгах, футболист должен был устроиться разнорабочим: работал на мебельном заводе на станке, огораживал досками деревья в парке, разбивал бетон и пр.
Первым профессиональным клубом Валентина стала «Волна» — он неплохо себя проявил в матче с её молодёжкой и после перехода удостоился дебюта на взрослом уровне, который состоялся 7 октября 2020 года в матче первенства ПФЛ против барнаульского «Динамо». Через пару игр футболист прочно вошёл в стартовый состав на позиции левого защитника.
В следующем сезоне, пользуясь универсальностью игрока, тренеры «Волны» не раз выпускали его на поле то атакующим полузащитником, то центральным нападающим. Благодаря этому Пальцев забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. А однажды именно Валентина поставили на ворота вместо удаленного голкипера, и он отбил пенальти.
Отыграв в клубе ПФЛ за 13 месяцев 37 матчей, Пальцев привлек внимание немного-немало подмосковных «Химок» из Премьер-Лиги. Химчане зимой 2022 года заплатили нижегородской команде 2 млн рублей, что сделало трансфер Валентина самой успешной сделкой в ее истории. Однако паспорт футболиста оказался просроченным, поэтому «Химки» не смогли своевременно внести его в свою заявку на сезон. Было принято решение отдать Пальцева в аренду команде Первой лиги «КАМАЗу» из Набережных Челнов.
Впоследствии защитник дважды возвращался в Подмосковье для участия в сборах. Но в первый раз Сергей Юран его себе не приметил, а во второй раз Андрей Талалаев сразу сказал, что не видит футболиста в команде. А вот в Татарстане Валентин пришёлся ко двору и летом 2023 года стал полноценным игроком челнинцев.
Рахимову не подошёл, но Карпин оценил
После перехода в «КАМАЗ» Пальцев сменил фланг и играл справа — первый сезон в полузащите, а второй сезон в обороне. Кроме того, тренерский штаб Ильдара Ахметзянова стал ставить его центральным защитником, а в одном матче даже доверил капитанскую повязку.
«КАМАЗ» считается фарм-клубом казанского «Рубина», поэтому вполне естественно, что зимой 2024 года Пальцева позвали на сборы главной команды республики. Рашид Рахимов выпустил Валентина в нескольких товарищеских матчах, но в конечном итоге отказался от футболиста.
Пальцев по итогам голосования болельщиков был признан лучшим игроком «КАМАЗа» в сезоне-2023/24. И несмотря на неудачный просмотр в Казани, молодой универсальный футболист пользовался спросом, но у более скромных команд. В результате Валентин принял решение перейти в клуб-дебютант РПЛ.
Пальцев стал первым трансфером дагестанского клуба в то межсезонье. Главный тренер Хасанби Биджиев сразу отвёл ему место в стартовом составе на позиции правого центрального защитника в схеме с пятью игроками обороны.
Футболист летом 2024 года провёл всего 6 матчей в Премьер-Лиге, но этого оказалось достаточно для получения вызова в сборную России. Пальцев заменил Дивеева и Солдатенкова, которые пропустили сентябрьский сбор из-за повреждений. А поскольку в первом тайме товарищеского матча против сборной Вьетнама травму получил Морозов, на замену выпустили Пальцева, что стало его дебютом в национальной команде. Впоследствии он вызывался и в октябре, и в ноябре, и в июне, но принял участие только в одном матче — против Брунея.
В клубе по итогам сезона-2024/25 на счету Пальцева 28 участий в матчах РПЛ без замен: одну игру он пропустил из-за повреждения, а другую — из-за дисквалификации. Не без его помощи оборонительная линия махачкалинского «Динамо», пропустившего 35 голов (пятое место в РПЛ), признавалась одной из лучших в чемпионате. Сам Пальцев дважды получал звание лучшего игрока матча. Благодаря этому рыночная стоимость защитника за один год возросла с 600 тыс. евро до 2,5 млн евро.
Хочет в «Спартак», не любит «Зенит», повздорил с Бубновым
Пальцев, если верить его публичным высказываниям, не против перехода в «Спартак».
Более того, Валентин занял однозначную позицию в отношении «Зенита», что не может не понравиться в Тушино.
Валентин Пальцев — о «Зените»:
- «Не сказал бы, что для меня "Спартак" какой-то принципиальный соперник. Вот "Зенит" да. Хочется отнять очки у питерцев»
- «Там [в "Зените"] и без меня достаточно людей. Туда бы не пошел? Нет»
- «Рад тому, что им [чемпионом России] стал "Краснодар". Не люблю "Зенит" просто»
В то же время эти высказывания, помимо прочих, говорят о непростом характере футболиста. Наиболее ярким подтверждением этого стал эпизод с экспертом Александром Бубновым, который случился в апреле 2025 года после победы махачкалинцев над московском «Спартаком».
Тогда, напомним, молодой защитник передал привет Бубнову, который считал, что у «Динамо» мало шансов на успех. А затем в эфире интернет-программы «Коммент. Шоу» устроил перепалку с ветераном «Спартака», который назвал футболиста «клоуном».
Кроме того, переход Пальцева в «Спартак» вызывает сомнения с чисто игровой точки зрения. Защитник в сезоне-2024/25 проявил себя в оборонительной системе отличной от той, в которую играют красно-белые.
Валентин также имеет проблемы с точностью передач — 69,2%. Это значительно ниже, чем у москвичей: из защитников худший показатель имеет Даниил Денисов — 82,0%. У Пальцева серьезно проседает точность длинных пасов (38,3%), что может пагубно сказаться на начале атак из глубины.
Вместе с тем, Станкович вынашивает планы по использованию схемы с тремя центральными защитниками. На данный момент у «Спартака» 4 игрока на позицию в центре обороны: Литвинов, Бабич, Дуарте и Чернов. На последнего наставник красно-белых не рассчитывает, и Никита может уйти в аренду (возможно, в «Крылья Советов»).
Получается, что Пальцев может стать более молодой и относительно бюджетной заменой Чернова. Согласно данным Sofascore, Валентин стал лучшим игроком махачкалинского «Динамо» в сезоне по средней оценке — 7,16. Для сравнения из защитников «Спартака» только Бабич получил оценку выше — 7,20.
Кроме того, Пальцев, здорово действуя на опережении, занял четвёртое место в РПЛ по числу удачно выполненных перехватов (46) и четвёртое место по числу нарушений, которые соперники совершили на нём (65 — у Барко, например, 76). Защитник неплох в отборах (58 успешных попыток) и в игре на втором этаже, а в строго разрушительном футболе «Динамо» был достаточно дисциплинированным (получил 5 желтых карточек).
Не стоит забывать, что позиции крайних защитников у «Спартака» тоже вызывают вопросы. Поэтому универсальность Пальцева даст тренерам возможность задействовать его и на бровке. Полная самоотдача, хорошая спортивная наглость и желание развиваться, чем отличается Валентин, позволят футболисту при должном отношении в Москве добиться дальнейшего прогресса.