Рига — Дила. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Рига
Дила Гори
«Рига»
Турнирная таблица: «Рига» — серебряный призёр чемпионата Латвии. В нынешнем розыгрыше команда лидирует в турнире, набрав 58 очков: 18 побед, 4 ничьих и 1 поражение.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Рига» сыграла матч чемпионата Латвии против «Лиепаи» (3:2).
Рига — Дила Гори: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: На протяжении 21 матча футболисты «Риги» не проигрывают, одержав 19 побед и сыграв 2 встречи вничью.
«Дила»
Турнирная таблица: «Дила» стала бронзовым призёром минувшего сезона чемпионата Грузии. В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства «Дила» занимает 2 место, набрав 38 очков.
Последние матчи: В Лиге конференций «Дила» смогла преодолеть «Расинг» из Люксембурга (1:0 — дома, 2:1 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Победная серия «Дила» составляет 9 матчей.
Статистика для ставок
- «Рига» не проигрывает 21 матч подряд: 19 побед и 2 ничьи
- «Дила» выдаёт победную серию из 9 матчей
- «Рига» и «Дила» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рига» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.30, а победа «Дилы» — в 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 2.05.
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Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, «Дила» и «Рига» вполне могут отличиться в предстоящей встрече.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.