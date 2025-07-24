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    Рига — Дила. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Рига» — «Дила»
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    «Вроцлав» — «Рига»
    «Рига» из Латвии дома сыграет против «Дилы» из Грузии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рига» — «Дила», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Рига

  • Рига
    •  Рига 20:00 Дила Гори

    Дила Гори

  • Грузия. Суперкубок
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    «Рига»

    Турнирная таблица: «Рига» — серебряный призёр чемпионата Латвии. В нынешнем розыгрыше команда лидирует в турнире, набрав 58 очков: 18 побед, 4 ничьих и 1 поражение.

    Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Рига» сыграла матч чемпионата Латвии против «Лиепаи» (3:2).

    Рига — Дила Гори: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: На протяжении 21 матча футболисты «Риги» не проигрывают, одержав 19 побед и сыграв 2 встречи вничью.

    «Дила»

    Турнирная таблица: «Дила» стала бронзовым призёром минувшего сезона чемпионата Грузии. В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства «Дила» занимает 2 место, набрав 38 очков.

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    • Последние матчи: В Лиге конференций «Дила» смогла преодолеть «Расинг» из Люксембурга (1:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Победная серия «Дила» составляет 9 матчей.

    Статистика для ставок

    • «Рига» не проигрывает 21 матч подряд: 19 побед и 2 ничьи

    • «Дила» выдаёт победную серию из 9 матчей

    • «Рига» и «Дила» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рига» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.30, а победа «Дилы» — в 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, «Дила» и «Рига» вполне могут отличиться в предстоящей встрече.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рига — Дила?

    Матч Рига — Дила состоится 24 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рига — Дила?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют: Да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рига — Дила?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют: Да» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рига — Дила?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рига — Дила?

    Коэффициенты букмекеров: : «Рига» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.30, а победа «Дилы» — в 6.50.

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