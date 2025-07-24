Рига — Дила. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

«Рига» из Латвии дома сыграет против «Дилы» из Грузии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рига» — «Дила», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рига»

Турнирная таблица: «Рига» — серебряный призёр чемпионата Латвии. В нынешнем розыгрыше команда лидирует в турнире, набрав 58 очков: 18 побед, 4 ничьих и 1 поражение.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Рига» сыграла матч чемпионата Латвии против «Лиепаи» (3:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: На протяжении 21 матча футболисты «Риги» не проигрывают, одержав 19 побед и сыграв 2 встречи вничью.

«Дила»

Турнирная таблица: «Дила» стала бронзовым призёром минувшего сезона чемпионата Грузии. В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства «Дила» занимает 2 место, набрав 38 очков.

Последние матчи: В Лиге конференций «Дила» смогла преодолеть «Расинг» из Люксембурга (1:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Победная серия «Дила» составляет 9 матчей.

Статистика для ставок

«Рига» не проигрывает 21 матч подряд: 19 побед и 2 ничьи

«Дила» выдаёт победную серию из 9 матчей

«Рига» и «Дила» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рига» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.30, а победа «Дилы» — в 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 2.05.

Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, «Дила» и «Рига» вполне могут отличиться в предстоящей встрече.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.