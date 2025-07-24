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    «Брага» без проблем справится с «Левски»?

    Левски — Брага. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Левски» — «Брага»
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    Альфонсо Патрао
    Португальская «Брага» в гостях сыграет против «Левски» из Болгарии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Левски» — «Брага», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Астана

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    •  Астана 17:00 Зимбру

    Зимбру

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Левски»

    Турнирная таблица: «Левски» уверенно стартовал в чемпионате Болгарии, разгромив на своем поле «Монтану» со счетом 5:0.

    В минувшем сезоне клуб из Софии занял второе место в национальном первенстве, набрав 72 очка в 36 матчах

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    Последние матчи: Помимо матча 1-го тура Первой лиги Болгарии, «Левски» также играл в первом квалификационном раунде Лиги Европы, где был побежден израильский «Хаполэль» из Бэер-Шевы — 0:0 дома и 1:1 в гостях, 3:1 по пенальти.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: В последних трех матчах «Левски» одержал одну победу и сыграл дважды вничью. Перед стартом Лиги Европы клуб из Софии провел 4 товарищеских матча, которые закончились победой.

    «Брага»

    Турнирная таблица: Четвертый по силе клуб Португалии по итогам минувшего сезона традиционно занял место вслед за «большой тройкой» местного футбола, набрав 66 очков за 34 тура.

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    • Последние матчи: В Лиге Европы «Брага» стартует со второго отборочного раунда. Финалист Лиги Европы-2010/2011 пока не начал чемпионат и играл исключительно в контрольных встречах, которых набралось пять штук.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Брага» в своих «товарняках» исключительно побеждала с разницей в 1-2 мяча. В спарринг-партнерах были такие коллективы как испанская «Сельта» (3:1), греческий «Панатинаикос» (2:1) и австрийский «Вольфсбергер» (2:0)

    Статистика для ставок

    • «Брага» стартует со второго раунда квалификации Лиги Европы

    • «Левски» уже отыграл два матча в квалификации и ни разу не одержал победу в основное время

    • «Брага» и «Левски» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» является явным фаворитом у букмекеров перед матчем. На победу клуба из Португалии ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.80, успех «Левски» котируется в 4.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются примерно с одинаковым коэффициентом — 1.87 и 1.84.

    Прогноз: Учитывая разницу в уровне национальных чемпионатов и с каким трудом прошел «Левски» «Хапоэль», можно предположить, что «Брага» добьется уверенной победы в 2 мяча.

    Ставка: Фора «Браги» -1.5 2.70.

    Прогноз: Учитывая, что «Брага» может одержать уверенную победу, следует предположить, что «Левски» попробует дать португальскому клубу и обе команды завершат матч с забитыми мячами.

    Ставка: Обе забьют — Да 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Левски — Брага?

    Матч Левски — Брага состоится 24 июля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Левски — Брага?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Браги» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Левски — Брага?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Браги» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.70.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Левски — Брага?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Левски — Брага?

    Коэффициенты букмекеров: : «Брага» является явным фаворитом у букмекеров перед матчем. На победу клуба из Португалии ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.80, успех «Левски» котируется в 4.70.

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    Левски — Брага: прогноз и ставка за 2.70, статистика, коэффициенты матча 24.07.202520:30. «Брага» без проблем справится с «Левски»?
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