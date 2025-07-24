Левски — Брага. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 июля 2025 года

Португальская «Брага» в гостях сыграет против «Левски» из Болгарии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Левски» — «Брага», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Левски»

Турнирная таблица: «Левски» уверенно стартовал в чемпионате Болгарии, разгромив на своем поле «Монтану» со счетом 5:0.

В минувшем сезоне клуб из Софии занял второе место в национальном первенстве, набрав 72 очка в 36 матчах

Последние матчи: Помимо матча 1-го тура Первой лиги Болгарии, «Левски» также играл в первом квалификационном раунде Лиги Европы, где был побежден израильский «Хаполэль» из Бэер-Шевы — 0:0 дома и 1:1 в гостях, 3:1 по пенальти.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: В последних трех матчах «Левски» одержал одну победу и сыграл дважды вничью. Перед стартом Лиги Европы клуб из Софии провел 4 товарищеских матча, которые закончились победой.

«Брага»

Турнирная таблица: Четвертый по силе клуб Португалии по итогам минувшего сезона традиционно занял место вслед за «большой тройкой» местного футбола, набрав 66 очков за 34 тура.

Последние матчи: В Лиге Европы «Брага» стартует со второго отборочного раунда. Финалист Лиги Европы-2010/2011 пока не начал чемпионат и играл исключительно в контрольных встречах, которых набралось пять штук.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Брага» в своих «товарняках» исключительно побеждала с разницей в 1-2 мяча. В спарринг-партнерах были такие коллективы как испанская «Сельта» (3:1), греческий «Панатинаикос» (2:1) и австрийский «Вольфсбергер» (2:0)

Статистика для ставок

«Брага» стартует со второго раунда квалификации Лиги Европы

«Левски» уже отыграл два матча в квалификации и ни разу не одержал победу в основное время

«Брага» и «Левски» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» является явным фаворитом у букмекеров перед матчем. На победу клуба из Португалии ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.80, успех «Левски» котируется в 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются примерно с одинаковым коэффициентом — 1.87 и 1.84.

Прогноз: Учитывая разницу в уровне национальных чемпионатов и с каким трудом прошел «Левски» «Хапоэль», можно предположить, что «Брага» добьется уверенной победы в 2 мяча.

Ставка: Фора «Браги» -1.5 2.70.

Прогноз: Учитывая, что «Брага» может одержать уверенную победу, следует предположить, что «Левски» попробует дать португальскому клубу и обе команды завершат матч с забитыми мячами.

Ставка: Обе забьют — Да 1.90.