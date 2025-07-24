Бешикташ — Шахтёр. Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 июля 2025 года

Турецкий «Бешикташ» дома сыграет против украинского «Шахтёра» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Шахтёр», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бешикташ»

Турнирная таблица: В чемпионате Турции сезона 2024/2025 «Бешикташ» занял итоговое 4 место, набрав 62 очка. В 36 матчах турецкий клуб одержал 17 побед, сыграл вничью в 11 матчах и проиграл в 8 играх.

Последние матчи: В летнее межсезонье «Бешикташ» сыграл несколько товарищеских матчей, в заключительной контрольной игре турецкий коллектив проиграл клубу из Словакии — «Петржалка» (1:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Бешикташ» не может выиграть на протяжении трёх матчей, проиграв также австрийскому «Вольфсбергеру» (2:3) и сыграв вничью с австрийской «Адмирой» (1:1).

«Шахтёр»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне украинского первенства «Шахтёр» финишировал на третьем месте, набрав 62 очка: 18 побед, 8 ничьих и 4 поражения, но путевку в Лигу Европы команда завоевала после того, как одержала победу в финале Кубка Украины, обыграв киевское «Динамо» (1:1, 6:5 — по пенальти).

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтёр» с крупным счетом разобрался с финским соперником — командой «Ильвес» (6:0 — дома, 0:0 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Шахтер» в последних матчах выиграл два матча, сыграл два раза вничью и потерпел одно поражение.

Статистика для ставок

«Бешикташ» проиграл во втором матче подряд

«Шахтер» в Лиге Европы переиграл финский «Ильвес» (6:0)

«Шахтёр» и «Бешикташ» сыграли три товарищеских матча, в которых украинский клуб одержал две победы (4:1, 1:0), была зафиксирована и ничья (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.75, а победа «Шахтёра» — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Бешикташ» преследует чёрная полоса игр, «Шахтер» в свою очередь, знает подход к турецкому коллективу, украинская команда уже дважды обыгрывала турецкого визави.

Ставка: Победа «Шахтёра» с коэффициентом 2.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, «Шахтёр» и «Бешикташ» в среднем за игру забивают по голу.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.