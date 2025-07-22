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    «Мальмё» подтвердит статус фаворита?

    РФШ — Мальмё: прогноз на матч ЛЧ и ставка за 2.07

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    Прогноз и ставки на РФШ — «Мальмё»
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    «Мальмё» — «Иберия». Лига чемпионов 2025/2026
    РФШ из Латвии дома сыграет против «Мальме» из Швеции в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 22 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч РФШ — «Мальмё», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 22 Июля 2025 года

    РФШ

  • Рига
    •  РФШ 20:00 Мальмё

    Мальмё

  • Мальмё
    •

    РФШ

    Турнирная таблица: В чемпионате страны РФШ занимает второе место в таблице, набрав 55 очков, команда отстаёт от лидера «Риги» на три пункта.

    Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов Рижская футбольная школа оказалась сильнее эстонской «Левадии» (1:0 — дома, 1:0 — в гостях).

    РФШ — Мальмё: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: РФШ демонстрирует победную серию из восьми матчей: были обыграны «Елгава» (1:0), «Метта» (4:0), «Лиепая» (2:1), БФК «Даугавпилс» (7:1), «Елгава» (1:0) и «Ауда» (1:0).

    «Мальмё»

    Турнирная таблица: В чемпионате Швеции «Мальмё» занимает 4 место, набрав 30 пунктов.

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    • Последние матчи: «Мальме» выбил из гонки в Лиге чемпионов чемпиона Грузии — «Иберию» (3:1 — победа дома, 3:1 — победа в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Мальмё» выдаёт победную серию из четырёх матчей, выиграв также в чемпионате Швеции «Эстер» (2:0) и «Норрчепинг» (3:1).

    Статистика для ставок

    • РФШ переиграла «Левадию» в первом раунде Лиги чемпионов (2:0 — суммарный счёт)

    • «Мальмё» выиграл у «Иберии» в первом раунде Лиги чемпионов (6:2 — суммарный счёт)

    • В 2024 «Мальмё» выиграл у РФШ в товарищеском матче (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мальмё — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа РФШ — в 3.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.07 и 1.75.

    Прогноз: «Мальмё» сейчас на ходу, только в первом раунде шведы отгрузили в ворота грузинского чемпиона 6 голов. Можно ждать результативной игры в поединке против РФШ.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.07.

    Прогноз: В среднем за игру шведы забивают три мяча, так что можно ожидать от футболистов «Мальмё» победы в матче.

    Ставка: Победа «Мальмё» с коэффициентом  2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч РФШ — Мальмё?

    Матч РФШ — Мальмё состоится 22 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч РФШ — Мальмё?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче РФШ — Мальмё?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча РФШ — Мальмё?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче РФШ — Мальмё?

    Коэффициенты букмекеров: : Мальмё — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа РФШ — в 3.55.

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