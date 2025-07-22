РФШ — Мальмё: прогноз на матч ЛЧ и ставка за 2.07

РФШ из Латвии дома сыграет против «Мальме» из Швеции в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 22 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч РФШ — «Мальмё», коэффициенты, форма соперников и статистика.

РФШ

Турнирная таблица: В чемпионате страны РФШ занимает второе место в таблице, набрав 55 очков, команда отстаёт от лидера «Риги» на три пункта.

Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов Рижская футбольная школа оказалась сильнее эстонской «Левадии» (1:0 — дома, 1:0 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: РФШ демонстрирует победную серию из восьми матчей: были обыграны «Елгава» (1:0), «Метта» (4:0), «Лиепая» (2:1), БФК «Даугавпилс» (7:1), «Елгава» (1:0) и «Ауда» (1:0).

«Мальмё»

Турнирная таблица: В чемпионате Швеции «Мальмё» занимает 4 место, набрав 30 пунктов.

Последние матчи: «Мальме» выбил из гонки в Лиге чемпионов чемпиона Грузии — «Иберию» (3:1 — победа дома, 3:1 — победа в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Мальмё» выдаёт победную серию из четырёх матчей, выиграв также в чемпионате Швеции «Эстер» (2:0) и «Норрчепинг» (3:1).

Статистика для ставок

РФШ переиграла «Левадию» в первом раунде Лиги чемпионов (2:0 — суммарный счёт)

«Мальмё» выиграл у «Иберии» в первом раунде Лиги чемпионов (6:2 — суммарный счёт)

В 2024 «Мальмё» выиграл у РФШ в товарищеском матче (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мальмё — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа РФШ — в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.07 и 1.75.

Прогноз: «Мальмё» сейчас на ходу, только в первом раунде шведы отгрузили в ворота грузинского чемпиона 6 голов. Можно ждать результативной игры в поединке против РФШ.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В среднем за игру шведы забивают три мяча, так что можно ожидать от футболистов «Мальмё» победы в матче.

Ставка: Победа «Мальмё» с коэффициентом 2.20.