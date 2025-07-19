Ноттингем Форест — Монако. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 19 июля 2025 года

19 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Монако». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Монако», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Ноттингем Форест» на 4 очка отстал от первой четверки. А вот отличились игроки команды 58 результативными выстрелами в 38 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела скромно. «Лесники» не сумели одолеть «Честерфилд» (0:0).

До того команда была бита «Челси» (0:1). А вот поединок с «Вест Хэмом» завершился непростой победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лесники» серьезно обновляются в межсезонье. Вот только результаты команды стабильными никак не назовешь.

Причем «Ноттингем Форест» не забивал в двух своих последних матчах. Да и вообще, проблемы с реализацией являются спутником команды.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только нужно срочно прибавлять в плане креатива.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Монако» на 4 очка отстал от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Монегаски разгромили «Ковентри» (5:0).

До того команда нанесла поражение «Серкль Брюгге» (1:0). А вот несколько ранее она была разбита «Лансом» (0:4).

При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Монегаски не особо преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Монако» победил в двух своих последних поединках. Да и не пропустила команда в этих матчах ни разу.

Команда в межсезонье заметно обновляется. Плюс заметно прибавляют молодые воспитанники клуба, способные выстрелить уже сейчас.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно постарается продолжить свой успешный путь.

Статистика для ставок

«Лесники» не забивали в 2 последних матчах

Монегаски победили в 2 своих последних поединках

«Монако» в среднем пропускает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Монегаски преуспевают в летних спаррингах, и явно будут активны в атаке.

«Монако» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Монако» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00