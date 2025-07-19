Ноттингем Форест — Монако. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 19 июля 2025 года

Ноттингем Форест
Монако
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Ноттингем Форест» на 4 очка отстал от первой четверки. А вот отличились игроки команды 58 результативными выстрелами в 38 матчах.
Ноттингем Форест — Монако: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела скромно. «Лесники» не сумели одолеть «Честерфилд» (0:0).
До того команда была бита «Челси» (0:1). А вот поединок с «Вест Хэмом» завершился непростой победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лесники» серьезно обновляются в межсезонье. Вот только результаты команды стабильными никак не назовешь.
Причем «Ноттингем Форест» не забивал в двух своих последних матчах. Да и вообще, проблемы с реализацией являются спутником команды.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только нужно срочно прибавлять в плане креатива.
«Монако»
Турнирное положение: Монегаски минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Монако» на 4 очка отстал от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Монегаски разгромили «Ковентри» (5:0).
До того команда нанесла поражение «Серкль Брюгге» (1:0). А вот несколько ранее она была разбита «Лансом» (0:4).
При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Монегаски не особо преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
При этом «Монако» победил в двух своих последних поединках. Да и не пропустила команда в этих матчах ни разу.
Команда в межсезонье заметно обновляется. Плюс заметно прибавляют молодые воспитанники клуба, способные выстрелить уже сейчас.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно постарается продолжить свой успешный путь.
Статистика для ставок
- «Лесники» не забивали в 2 последних матчах
- Монегаски победили в 2 своих последних поединках
- «Монако» в среднем пропускает чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
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Прогноз: Монегаски преуспевают в летних спаррингах, и явно будут активны в атаке.
«Монако» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Монако» за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.00