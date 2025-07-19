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    Сумеет ли «Монако» справиться с «лесниками»?

    Ноттингем Форест — Монако. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 19 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Монако»
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    Денис Закариа
    19 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Монако». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Монако», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 19 Июля 2025 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 17:00 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Лесники» продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Ноттингем Форест» на 4 очка отстал от первой четверки. А вот отличились игроки команды 58 результативными выстрелами в 38 матчах.

    Ноттингем Форест — Монако: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела скромно. «Лесники» не сумели одолеть «Честерфилд» (0:0).

    До того команда была бита «Челси» (0:1). А вот поединок с «Вест Хэмом» завершился непростой победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лесники» серьезно обновляются в межсезонье. Вот только результаты команды стабильными никак не назовешь.

    Причем «Ноттингем Форест» не забивал в двух своих последних матчах. Да и вообще, проблемы с реализацией являются спутником команды.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только нужно срочно прибавлять в плане креатива.

    «Монако»

    Турнирное положение: Монегаски минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Монако» на 4 очка отстал от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Монегаски разгромили «Ковентри» (5:0).

    До того команда нанесла поражение «Серкль Брюгге» (1:0). А вот несколько ранее она была разбита «Лансом» (0:4).

    При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Монегаски не особо преуспевают в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

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    При этом «Монако» победил в двух своих последних поединках. Да и не пропустила команда в этих матчах ни разу.

    Команда в межсезонье заметно обновляется. Плюс заметно прибавляют молодые воспитанники клуба, способные выстрелить уже сейчас.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно постарается продолжить свой успешный путь.

    Статистика для ставок

    • «Лесники» не забивали в 2 последних матчах

    • Монегаски победили в 2 своих последних поединках

    • «Монако» в среднем пропускает чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Монегаски преуспевают в летних спаррингах, и явно будут активны в атаке.

    «Монако» имеет в своем распоряжении качественных исполнителей, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Монако» за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ноттингем Форест — Монако?

    Матч Ноттингем Форест — Монако состоится 19 июля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ноттингем Форест — Монако?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ноттингем Форест — Монако?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ноттингем Форест — Монако?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ноттингем Форест — Монако?

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.63.

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