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    Локомотив — Сочи: прогноз на матч РПЛ, ставка на футбол за 2.15

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Сочи»
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    Дмитрий Баринов («Локомотив»)
    19 июля в матче первого тура чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Сочи». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Июля 2025 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 18:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: московская команда в минувшем сезоне чемпионата России финишировала на шестом месте в турнирной таблице.

    «Зелено-красные» смогли набрать 53 очка и на шесть баллов отстали от третьей позиции, которую занял ЦСКА.

    Локомотив — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Москвичи 51 раз огорчили вратарей соперника, а в свои ворота пропустили 41 мяч.

    Последние матчи: в последнем товарищеском матче «железнодорожники» уступили московскому «Динамо» (1:5).

    В последних официальных матчах коллектив из Москвы выиграл у «Акрона» (4:1) и «Факела» (1:0), а также сыграли вничью с ЦСКА (2:2) и «Оренбургом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: летом «Локомотив» подписал Николая Комличенко, Зелимхана Бакаева и Александра Руденко. Усиление у москвичей добротное, поэтому в новом сезоне у подопечных Михаила Галактионова точно будет задача финишировать в тройке сильнейших.

    «Сочи»

    Турнирное положение: команда из одноименного города финишировала на пятой строчке в минувшем сезоне Первой лиги, но в переходных матчах победила «Пари НН» и вышла в РПЛ.

    За 34 матча во втором по силе дивизионе страны сочинцы смогли забить 55 мячей, а пропустили 34.

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    • Последние матчи: в товарищеских встречах сочинская команда победила «Балтику» (2:1), но проиграла «Пари НН» (0:1).

    В стыковых встречах с «Пари НН» коллектив из Сочи сначала проиграл 1:2, а потом выиграл 3:1.

    Перед этим же «Сочи» уступил «Торпедо» (0:1) и «Черноморцу» (1:2).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: подопечные Роберта Морено смогли выполнить главную задачу в прошлом сезоне и поднялись в классе. Теперь же команде главное закрепиться в элитном российском дивизионе.

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    Статистика для ставок

    • «Локомотив» не проигрывает на протяжении 4 официальных матчей подряд

    • «Сочи» проиграл 3 из последних 4 официальных матчей

    • В последней очной игре «Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью со счетом 2:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.05, а победа «Сочи» — в 4.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.15.

    Прогноз: «Локомотив», конечно, сильнее «Сочи» и должен набирать три очка.

    Ставка: победа «Локомотива» с форой-1 за 2.15.

    Прогноз: команды играют достаточно результативно и могут забить много.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.12.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Локомотив — Сочи?

    Матч Локомотив — Сочи состоится 19 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Локомотив — Сочи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Локомотива с форой-1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Локомотив — Сочи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Локомотива с форой-1» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив — Сочи?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Локомотив — Сочи?

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.05, а победа «Сочи» — в 4.90.

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