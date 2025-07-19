Локомотив — Сочи: прогноз на матч РПЛ, ставка на футбол за 2.15

19 июля в матче первого тура чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Сочи». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: московская команда в минувшем сезоне чемпионата России финишировала на шестом месте в турнирной таблице.

«Зелено-красные» смогли набрать 53 очка и на шесть баллов отстали от третьей позиции, которую занял ЦСКА.

Москвичи 51 раз огорчили вратарей соперника, а в свои ворота пропустили 41 мяч.

Последние матчи: в последнем товарищеском матче «железнодорожники» уступили московскому «Динамо» (1:5).

В последних официальных матчах коллектив из Москвы выиграл у «Акрона» (4:1) и «Факела» (1:0), а также сыграли вничью с ЦСКА (2:2) и «Оренбургом» (1:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: летом «Локомотив» подписал Николая Комличенко, Зелимхана Бакаева и Александра Руденко. Усиление у москвичей добротное, поэтому в новом сезоне у подопечных Михаила Галактионова точно будет задача финишировать в тройке сильнейших.

«Сочи»

Турнирное положение: команда из одноименного города финишировала на пятой строчке в минувшем сезоне Первой лиги, но в переходных матчах победила «Пари НН» и вышла в РПЛ.

За 34 матча во втором по силе дивизионе страны сочинцы смогли забить 55 мячей, а пропустили 34.

Последние матчи: в товарищеских встречах сочинская команда победила «Балтику» (2:1), но проиграла «Пари НН» (0:1).

В стыковых встречах с «Пари НН» коллектив из Сочи сначала проиграл 1:2, а потом выиграл 3:1.

Перед этим же «Сочи» уступил «Торпедо» (0:1) и «Черноморцу» (1:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: подопечные Роберта Морено смогли выполнить главную задачу в прошлом сезоне и поднялись в классе. Теперь же команде главное закрепиться в элитном российском дивизионе.

Статистика для ставок

«Локомотив» не проигрывает на протяжении 4 официальных матчей подряд

«Сочи» проиграл 3 из последних 4 официальных матчей

В последней очной игре «Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.05, а победа «Сочи» — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.15.

Прогноз: «Локомотив», конечно, сильнее «Сочи» и должен набирать три очка.

Ставка: победа «Локомотива» с форой-1 за 2.15.

Прогноз: команды играют достаточно результативно и могут забить много.

Ставка: тотал больше 3 за 2.12.