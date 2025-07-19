Локомотив — Сочи: прогноз на матч РПЛ, ставка на футбол за 2.15

Локомотив
Сочи
«Локомотив»
Турнирное положение: московская команда в минувшем сезоне чемпионата России финишировала на шестом месте в турнирной таблице.
«Зелено-красные» смогли набрать 53 очка и на шесть баллов отстали от третьей позиции, которую занял ЦСКА.
Локомотив — Сочи: коэффициенты букмекеров
Москвичи 51 раз огорчили вратарей соперника, а в свои ворота пропустили 41 мяч.
Последние матчи: в последнем товарищеском матче «железнодорожники» уступили московскому «Динамо» (1:5).
В последних официальных матчах коллектив из Москвы выиграл у «Акрона» (4:1) и «Факела» (1:0), а также сыграли вничью с ЦСКА (2:2) и «Оренбургом» (1:1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: летом «Локомотив» подписал Николая Комличенко, Зелимхана Бакаева и Александра Руденко. Усиление у москвичей добротное, поэтому в новом сезоне у подопечных Михаила Галактионова точно будет задача финишировать в тройке сильнейших.
«Сочи»
Турнирное положение: команда из одноименного города финишировала на пятой строчке в минувшем сезоне Первой лиги, но в переходных матчах победила «Пари НН» и вышла в РПЛ.
За 34 матча во втором по силе дивизионе страны сочинцы смогли забить 55 мячей, а пропустили 34.
Последние матчи: в товарищеских встречах сочинская команда победила «Балтику» (2:1), но проиграла «Пари НН» (0:1).
В стыковых встречах с «Пари НН» коллектив из Сочи сначала проиграл 1:2, а потом выиграл 3:1.
Перед этим же «Сочи» уступил «Торпедо» (0:1) и «Черноморцу» (1:2).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Роберта Морено смогли выполнить главную задачу в прошлом сезоне и поднялись в классе. Теперь же команде главное закрепиться в элитном российском дивизионе.
Статистика для ставок
- «Локомотив» не проигрывает на протяжении 4 официальных матчей подряд
- «Сочи» проиграл 3 из последних 4 официальных матчей
- В последней очной игре «Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью со счетом 2:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.05, а победа «Сочи» — в 4.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.15.
- 2.15Динамо — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 1.85Астана — Туран: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.34Акрон — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
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Прогноз: «Локомотив», конечно, сильнее «Сочи» и должен набирать три очка.
Ставка: победа «Локомотива» с форой-1 за 2.15.
Прогноз: команды играют достаточно результативно и могут забить много.
Ставка: тотал больше 3 за 2.12.