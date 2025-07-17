Викингур Рейкьявик — Малишева. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

«Викингур»
Турнирное положение: «Викингур» выступает в квалификации Лиги конференций благодаря третьей позиции в чемпионате Исландии сезона 2024 года.
Команда также лидирует в текущей кампании национального первенства с отрывом в три очка от своего ближайшего преследователя «Валюра» по итогам 14-ти туров.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1-го раунда квалификации Лиги конференции клуб одержал победу над нынешним соперником со счетом 1:0, поэтому теперь может даже сыграть вничью.
Ранее в поединке 14-го тура чемпионата Исландии коллектив из Рейкьявика на чужом поле сыграл вничью с «Вестманнаейяром» (0:0).
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Викингур» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.
Такая форма говорит об отличных шансах гостей на успех, особенно если учесть превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Николай Хансен — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги конференций.
«Малишева»
Турнирное положение: «Малишева» выступает в нынешней квалификации Лиги конференций благодаря третьему месту в чемпионате Косова.
Команда на 21 балл отстала от ставшего чемпионом страны «Дриты», а также на девять очков от второго в таблице первенства «Балкани».
Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого раунда квалификации Лиги конференций клуб на своем поле проиграл нынешнему сопернику — 0:1, поэтому в ответном поединке ему нужна победа.
Перед этим коллектив во встрече, которая была товарищеской, коллектив одержал победу над северомакедонским «Силексом» (3:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Малишева» выиграл только дважды при пяти поражениях и трех ничьих.
Это говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Команда пока что не забивала в квалификации Лиги конференций нынешнего сезона.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Викингура» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Викингур» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Малишева» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Викингур» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.20, победа «Малишева» — в 15.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в первом поединке этих соперников.
Между тем, в двух из четырех последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.
Ставка: «Викингур» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.40