Викингур Рейкьявик — Малишева. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

17 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Викингур» Рейкьявик и «Малишева». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» Рейкьявик — «Малишева», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Викингур»

Турнирное положение: «Викингур» выступает в квалификации Лиги конференций благодаря третьей позиции в чемпионате Исландии сезона 2024 года.

Команда также лидирует в текущей кампании национального первенства с отрывом в три очка от своего ближайшего преследователя «Валюра» по итогам 14-ти туров.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1-го раунда квалификации Лиги конференции клуб одержал победу над нынешним соперником со счетом 1:0, поэтому теперь может даже сыграть вничью.

Ранее в поединке 14-го тура чемпионата Исландии коллектив из Рейкьявика на чужом поле сыграл вничью с «Вестманнаейяром» (0:0).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Викингур» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

Такая форма говорит об отличных шансах гостей на успех, особенно если учесть превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Николай Хансен — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги конференций.

«Малишева»

Турнирное положение: «Малишева» выступает в нынешней квалификации Лиги конференций благодаря третьему месту в чемпионате Косова.

Команда на 21 балл отстала от ставшего чемпионом страны «Дриты», а также на девять очков от второго в таблице первенства «Балкани».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого раунда квалификации Лиги конференций клуб на своем поле проиграл нынешнему сопернику — 0:1, поэтому в ответном поединке ему нужна победа.

Перед этим коллектив во встрече, которая была товарищеской, коллектив одержал победу над северомакедонским «Силексом» (3:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Малишева» выиграл только дважды при пяти поражениях и трех ничьих.

Это говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Команда пока что не забивала в квалификации Лиги конференций нынешнего сезона.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Викингура» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Викингур» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Малишева» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Викингур» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.20, победа «Малишева» — в 15.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в первом поединке этих соперников.

Между тем, в двух из четырех последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.

Ставка: «Викингур» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.40