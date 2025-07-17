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    Викингур Рейкьявик — Малишева. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Викингур» Рейкьявик — «Малишева»
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    «Викингур» Рейкьявик
    17 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Викингур» Рейкьявик и «Малишева». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» Рейкьявик — «Малишева», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Викингур»

    Турнирное положение: «Викингур» выступает в квалификации Лиги конференций благодаря третьей позиции в чемпионате Исландии сезона 2024 года.

    Команда также лидирует в текущей кампании национального первенства с отрывом в три очка от своего ближайшего преследователя «Валюра» по итогам 14-ти туров.

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 1-го раунда квалификации Лиги конференции клуб одержал победу над нынешним соперником со счетом 1:0, поэтому теперь может даже сыграть вничью.

    Ранее в поединке 14-го тура чемпионата Исландии коллектив из Рейкьявика на чужом поле сыграл вничью с «Вестманнаейяром» (0:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Викингур» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

    Такая форма говорит об отличных шансах гостей на успех, особенно если учесть превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Николай Хансен — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги конференций.

    «Малишева»

    Турнирное положение: «Малишева» выступает в нынешней квалификации Лиги конференций благодаря третьему месту в чемпионате Косова.

    Команда на 21 балл отстала от ставшего чемпионом страны «Дриты», а также на девять очков от второго в таблице первенства «Балкани».

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках первого раунда квалификации Лиги конференций клуб на своем поле проиграл нынешнему сопернику — 0:1, поэтому в ответном поединке ему нужна победа.

    Перед этим коллектив во встрече, которая была товарищеской, коллектив одержал победу над северомакедонским «Силексом» (3:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Малишева» выиграл только дважды при пяти поражениях и трех ничьих.

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    Это говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Команда пока что не забивала в квалификации Лиги конференций нынешнего сезона.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Викингура» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Викингур» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Малишева» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Викингур» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.20, победа «Малишева» — в 15.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в первом поединке этих соперников.

    Между тем, в двух из четырех последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.

    Ставка: «Викингур» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Викингур Рейкьявик — Малишева?

    Матч Викингур Рейкьявик — Малишева состоится 17 июля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Викингур Рейкьявик — Малишева?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Викингур Рейкьявик — Малишева?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Викингур Рейкьявик — Малишева?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Викингур Рейкьявик — Малишева?

    Коэффициенты букмекеров: «Викингур» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.20, победа «Малишева» — в 15.00.

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    Викингур Рейкьявик — Малишева: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 17.07.202521:45. Отыграются ли косовары в Исландии?
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