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    Клифтонвилл — Сент-Джозефс: прогноз на матч квалификации Лиги конференций со ставкой за 2.20

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    «Клифтонвилл»
    «Клифтонвилл» встретится с «Сент-Джозефс» в ответном матче квалификации Лиги конференций. Поединок пройдет 17 июля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Клифтонвилл» — «Сент-Джозефс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Клифтонвилл

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Клифтонвилл 21:45 Сент-Джозефс

    Сент-Джозефс

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Клифтонвилл»

    Путь к 1/8 финала: Команда продолжает выступать в квалификации Лиги конференций и пока довольно удачно. «Клифтонвилл» дал бой «Сент-Джозефсу» в 1-м матче.

    В первом поединке команды сыграли вничью со счетом 2:2, северо-ирландская команда упустила минимальное преимущество на 83-й минуте.

    Клифтонвилл — Сент-Джозефс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «Клифтонвилл» разгромил «Крамлин Юнайтед» со счетом 5:0, забивая голы в каждом тайме.

    Команда не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей. За этот отрезок «Клифтонвилл» 5 раз победил и дважды сыграл вничью, забив 17 голов при 5-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последнее время «Клифтонвилл» выступает очень уверенно, команда уже давно не проигрывала. К тому же, в предстоящем матче северо-ирландцы примут «Сент-Джозефс» на своем поле.

    У «Клифтонвилла» выделяется в последнее время полузащитник Рори Хейл, который является крепким игроком центра поля. В последних 3-х встречах игрок забил гол и сделал голевую передачу.

    «Сент-Джозефс»

    Путь к 1/8 финала: Эта команда пробилась в квалификацию Лиги конференций, но пробиться в основной этап турнира будет непросто, ведь есть соперники посильнее.

    В прошедшем сезоне чемпионата Гибралтара «Сент-Джозефс» занял 2-е место в таблице с 66-ю очками в активе. Команда набрала столько же очков, сколько и «Линкольн» (1-е место).

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    • Последние матчи: В 1-м поединке против «Клифтонвилла» команда сыграла вничью со счетом 2:2 на своем поле, упустив возможность создать преимущество перед гостевой встречей.

    До этого «Сент-Джозефс» выиграл 4 матча подряд в мае. За этот отрезок команда забила 12 голов при 1-м пропущенном мяче.

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    Состояние команды: «Сент-Джозефс» точно не будет считаться фаворитом в предстоящем матче, ведь «Клифтонвилл» довольно уверенно выступает на своем поле.

    Стоит отметить, что «Сент-Джозефс» пытался доминировать в 1-й игре, но победить не получилось. Получится ли на сей раз? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • «Клифтонвилл» не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей

    • «Сент-Джозефс» не знает поражений 5 встреч подряд

    • В 1-м матче «Клифтонвилл» и «Сент-Джозефс» сыграли вничью со счетом 2:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Клифтонвилла» — 2.20, победа «Сент-Джозефса» — 3.20, ничья — за 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 сооветственно.

    Прогноз: «Клифтонвилл» все-таки победит и довольно уверенно.

    Ставка: Победа «Клифтонвилла» за 2.20.

    Прогноз: Ключевые голы команды забьют во 2-м отрезке матча.

    Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.82.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Клифтонвилл — Сент-Джозефс?

    Матч Клифтонвилл — Сент-Джозефс состоится 17 июля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Клифтонвилл — Сент-Джозефс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Клифтонвилла»..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Клифтонвилл — Сент-Джозефс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Клифтонвилла».» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Клифтонвилл — Сент-Джозефс?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Клифтонвилл — Сент-Джозефс?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Клифтонвилла» — 2.20, победа «Сент-Джозефса» — 3.20, ничья — за 3.50.

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