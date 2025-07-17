Клифтонвилл — Сент-Джозефс: прогноз на матч квалификации Лиги конференций со ставкой за 2.20

Клифтонвилл
Сент-Джозефс
«Клифтонвилл»
Путь к 1/8 финала: Команда продолжает выступать в квалификации Лиги конференций и пока довольно удачно. «Клифтонвилл» дал бой «Сент-Джозефсу» в 1-м матче.
В первом поединке команды сыграли вничью со счетом 2:2, северо-ирландская команда упустила минимальное преимущество на 83-й минуте.
Клифтонвилл — Сент-Джозефс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «Клифтонвилл» разгромил «Крамлин Юнайтед» со счетом 5:0, забивая голы в каждом тайме.
Команда не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей. За этот отрезок «Клифтонвилл» 5 раз победил и дважды сыграл вничью, забив 17 голов при 5-и пропущенных.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последнее время «Клифтонвилл» выступает очень уверенно, команда уже давно не проигрывала. К тому же, в предстоящем матче северо-ирландцы примут «Сент-Джозефс» на своем поле.
У «Клифтонвилла» выделяется в последнее время полузащитник Рори Хейл, который является крепким игроком центра поля. В последних 3-х встречах игрок забил гол и сделал голевую передачу.
«Сент-Джозефс»
Путь к 1/8 финала: Эта команда пробилась в квалификацию Лиги конференций, но пробиться в основной этап турнира будет непросто, ведь есть соперники посильнее.
В прошедшем сезоне чемпионата Гибралтара «Сент-Джозефс» занял 2-е место в таблице с 66-ю очками в активе. Команда набрала столько же очков, сколько и «Линкольн» (1-е место).
Последние матчи: В 1-м поединке против «Клифтонвилла» команда сыграла вничью со счетом 2:2 на своем поле, упустив возможность создать преимущество перед гостевой встречей.
До этого «Сент-Джозефс» выиграл 4 матча подряд в мае. За этот отрезок команда забила 12 голов при 1-м пропущенном мяче.
Состояние команды: «Сент-Джозефс» точно не будет считаться фаворитом в предстоящем матче, ведь «Клифтонвилл» довольно уверенно выступает на своем поле.
Стоит отметить, что «Сент-Джозефс» пытался доминировать в 1-й игре, но победить не получилось. Получится ли на сей раз? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- «Клифтонвилл» не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей
- «Сент-Джозефс» не знает поражений 5 встреч подряд
- В 1-м матче «Клифтонвилл» и «Сент-Джозефс» сыграли вничью со счетом 2:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Клифтонвилла» — 2.20, победа «Сент-Джозефса» — 3.20, ничья — за 3.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 сооветственно.
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Прогноз: «Клифтонвилл» все-таки победит и довольно уверенно.
Ставка: Победа «Клифтонвилла» за 2.20.
Прогноз: Ключевые голы команды забьют во 2-м отрезке матча.
Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.82.