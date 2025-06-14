ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Франк — главный тренер «Тоттенхэма»Семь задач Томаса Франка в «Тоттенхэме»: подавить бунт, выиграть трофей и перехватить Мбемо Евгений БушмановЕвгений Бушманов: Кто бы ни пришел в ЦСКА вместо Николича — будет перестройка системы Василий ЛомаченкоЯркие нокауты, бесчисленные трофеи и обидные поражения. Какой получилась карьера Василия Ломаченко?
    Все новости спорта

    Застрянет ли «Женис» в зоне вылета?

    Туран — Женис: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 14 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Казахстан. Премьер-лига Календарь Премьер-лиги Казахстана
    Прогноз и ставки на «Туран» — «Женис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Туран» Туркестан
    14 июня в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Туран» и «Женис». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Туран» — «Женис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 14 Июня 2025 года

    Туран

  • Туркестан
    •  Туран 18:00 Женис

    Женис

  • Астана
    •

    «Туран»

    Турнирное положение: «Туран» по итогам 11-ти поединков чемпионата страны набрал 11 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает девятую строчку в турнирной таблице и на три балла опережает зону вылета (12-14-я строчки), а также на два пункта отстаёт от восьмого в таблице «Кызылжара».

    Туран — Женис: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.373.243.14Бонус$1500
    •

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле проиграл «Улытау» (1:2).

    Перед этим в 10-м туре национального первенства коллектив также остался без баллов, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Тобола» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырёх последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Туран» Туркестан неизменно проигрывал.

    Такие результаты вроде бы обещают гостям не лучшие даже на один балл, тем не менее, их перспективы выиграть все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником и фактор чужого поля.

    Игорь Стасевич и Лука Згурский — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с двумя голами.

    «Женис»

    Турнирное положение: «Женис» по итогам 11-ти поединков национального первенства набрал семь баллов и также борется за выживание в высшем дивизионе.

    Команда занимает 13-ю позицию, что в зоне вылета (12-14-я строчки), с отставанием в два очка от спасительного 11-го места, а также в четыре пункта от нынешнего соперника.

  • Трансферный дайджест. 3 — 9 июня
  • Лидер «Тоттенхэма» может покинуть клуб, Мартинес продолжит выступать за «львов» и чем закончится война тер Стегена с «Барселоной»
  • 09/06/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального первенства клуб на своём поле сыграл вничью с «Ордабасы» (2:2).

    Перед этим в 10-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив уже остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Астаны» (2:4).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Женис» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма обещает гостям неплохие шансы хотя бы на один балл, тем не менее, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля, добиться этого им будет непросто.

    Адилио — лучший бомбардир команды и чемпионата Казахстана с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырёх последних матчах «Туран» проиграл

    • в четырёх из пяти последних матчей «Жениса» забивали больше 2,5 голов

    • в четырёх из пяти последних матчей «Жениса» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Туран» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.35, победа «Жениса» — в 2.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.60.

    Прогноз: в четырёх из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырёх из пяти последних матчей «Жениса».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Туран — Женис?

    Матч Туран — Женис состоится 14 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Туран — Женис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Туран — Женис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Туран — Женис?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Туран — Женис?

    Коэффициенты букмекеров: «Туран» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.35, победа «Жениса» — в 2.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Медведев — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кочаретто — Ламенс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мария — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зверев — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рузе — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Чжэн — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бергс — Лаял
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эсхата — Вахш
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Баркчи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Алга — Барс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Алай — Дордой
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Бухара — Андижан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Коканд — Машъал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Туран — Женис: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 14.06.202518:00. Застрянет ли «Женис» в зоне вылета?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры