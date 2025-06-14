Туран — Женис: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 14 июня 2025 года

14 июня в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Туран» и «Женис». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Туран» — «Женис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Туран»

Турнирное положение: «Туран» по итогам 11-ти поединков чемпионата страны набрал 11 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает девятую строчку в турнирной таблице и на три балла опережает зону вылета (12-14-я строчки), а также на два пункта отстаёт от восьмого в таблице «Кызылжара».

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле проиграл «Улытау» (1:2).

Перед этим в 10-м туре национального первенства коллектив также остался без баллов, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Тобола» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырёх последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Туран» Туркестан неизменно проигрывал.

Такие результаты вроде бы обещают гостям не лучшие даже на один балл, тем не менее, их перспективы выиграть все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником и фактор чужого поля.

Игорь Стасевич и Лука Згурский — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с двумя голами.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» по итогам 11-ти поединков национального первенства набрал семь баллов и также борется за выживание в высшем дивизионе.

Команда занимает 13-ю позицию, что в зоне вылета (12-14-я строчки), с отставанием в два очка от спасительного 11-го места, а также в четыре пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального первенства клуб на своём поле сыграл вничью с «Ордабасы» (2:2).

Перед этим в 10-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив уже остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Астаны» (2:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Женис» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Такая форма обещает гостям неплохие шансы хотя бы на один балл, тем не менее, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля, добиться этого им будет непросто.

Адилио — лучший бомбардир команды и чемпионата Казахстана с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырёх последних матчах «Туран» проиграл

в четырёх из пяти последних матчей «Жениса» забивали больше 2,5 голов

в четырёх из пяти последних матчей «Жениса» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Туран» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.35, победа «Жениса» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.60.

Прогноз: в четырёх из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырёх из пяти последних матчей «Жениса».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20