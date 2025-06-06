ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамиль ГазизовШамиль Газизов: Когда я пришел, «Спартак» находился на седьмом месте, а когда уходил — делили первое-второе Хейден ХакниСарджент, Хакни и еще пять звезд Чемпионшипа, которые не затеряются в АПЛ НеймарНовая реальность. Почему возвращение Неймара в «Сантос» обернулось катастрофой
  • 00:04
    • Португалия обыграла Германию и пробилась в финал Лиги наций
  • 01:00
    • Джокович обыграл Зверева и пробился в полуфинал «Ролан Гаррос»
  • 00:49
    • Симоне Индзаги — новый главный тренер «Аль-Хиляля»
  • 23:23
    • Официально: Делап стал игроком «Челси»
    Все новости спорта

    Аргентина не будет любезничать

    Чили — Аргентина. Ставка (к. 1.77) и прогноз на отборочный матч чемпионата мира 2026 года 6 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Чили Прогнозы на сборную Аргентины
    Прогноз и ставки на Чили — Аргентина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хулиан Альварес
    6 июня в отборе от Южной Америки на ЧМ-2026 по футболу сыграют Чили и Аргентина. Начало встречи — 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чили — Аргентина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 06 Июня 2025 года

    Чили

  • Сантьяго
    •  Чили 04:00 Аргентина

    Аргентина

  • Буэнос-Айрес
    •

    Чили

    Турнирное положение: в настоящий момент Чили занимает последнее место с 10 очками в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

    Последние матчи: в 13-м туре Чили на своем поле сыграл вничью с Эквадором (0:0). Игра получилась на редкость скучной и совсем не изобиловала опасными моментами. Обе команды не очень умеют играть первым номером и боялись рисковать на поле.

    Чили — Аргентина: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение на выезде от Парагвая (0:1) и победа дома над Венесуэлой (4:2).

  • Миссия выполнена. Что ждет «ПСЖ» после долгожданного триумфа в Лиге чемпионов?
  • Будущее лучшего клуба Европы зависит от главных людей Катара
  • 03/06/2025

    • Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: мягко говоря, сейчас Чили переживает не лучшие времена в своей истории. Звездное поколение Санчеса, Видаля, Ислы и других сошло, а им на смену никто подобный по уровню и близко не пришел. Даже назначение на пост главного тренера авторитетного в Южной Америке Рикардо Гареки не сильно исправило положение, ему очень сложно работать без качественного материала.

    Аргентина

    Турнирное положение: после 14 туров Аргентина уверенно возглавляет таблицу отборочного южноамериканского турнира к ЧМ-2026 с 31 очком.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в конце марта команда Лионеля Скалони на своем поле разгромила главного конкурента Бразилию со счетом 4:1. Уже после первого тайма Аргентина уверенно вела 3:1 после точных ударов Хулиана Альвареса, Энцо Фернандеса и Алексиса Маккалистера, даже без Месси в составе. После перерыва ничего не изменилось, еще один гол забил Джованни Симеоне.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    До этого была победа в гостях над Уругваем (0:1) и дома над Перу (1:0).

    Не сыграют: все лидеры в строю.

    Состояние команды: Аргентина полностью подтверждает звание лучшей команды мира, задолго до финиша отбора на ЧМ-2026 выиграв сложнейшую южноамериканскую зону. Команда обладает целой россыпью звезд мирового уровня на каждой позиции, при этом в Аргентине постоянно появляются молодые звездочки (Пас, Мастануоно, Симеоне), которых активно привлекает Скалони в состав.

    Статистика для ставок

    • В первом круге Аргентина разгромила Чили на своем поле со счетом 3:0

    • В 2024 году на Кубке Америки Аргентина также была сильнее (1:0)

    • В 2022 году на ЧМ-2022 команда Скалони также победила (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Чили дают 5,60, а на Аргентину — 1,77, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,63, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,37.

    Прогноз: несмотря на то, что Аргентина давно решила вопрос с выходом на ЧМ-2026, команда все равно не станет играть спустя рукава. У нее в составе огромная конкуренция и даже второй состав намного сильнее основы Чили, у которой один из лидеров Давила, не прошедший в основу московского ЦСКА. Марипан не всегда играет в «Торино», а 36-летний Санчес лечился в основном в этом сезоне и давно уже не тот.

    Основная ставка: победа Аргентины за 1,77.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с уверенной победой подопечных Скалони.

    Дополнительная ставка: победа Аргентины с форой -1 за 2,50.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Чили — Аргентина?

    Матч Чили — Аргентина состоится 06 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Чили — Аргентина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Аргентина выиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Чили — Аргентина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Аргентина выиграет» с коэффициентом у букмекеров 1.77.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Чили — Аргентина?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Чили — Аргентина?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу Чили дают 5,60, а на Аргентину — 1,77, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Бермудские острова — Каймановы острова
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Винсент и Гренадины — Ангилья
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ботафого — Сеара
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гренада — Багамские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сачко — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Голубич — Масарова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Джойнт — Чирико
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Хюслер — Виртанен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Австралия — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 14:10
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ландалусе — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шарма — Фон Дайхманн
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Хвалинска — Богдан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Камбоджа — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чили — Аргентина: прогноз и ставка за 1.77, статистика, коэффициенты матча 06.06.202504:00. Аргентина не будет любезничать
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры