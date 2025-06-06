Чили — Аргентина. Ставка (к. 1.77) и прогноз на отборочный матч чемпионата мира 2026 года 6 июня 2025 года

6 июня в отборе от Южной Америки на ЧМ-2026 по футболу сыграют Чили и Аргентина. Начало встречи — 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чили — Аргентина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Чили

Турнирное положение: в настоящий момент Чили занимает последнее место с 10 очками в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

Последние матчи: в 13-м туре Чили на своем поле сыграл вничью с Эквадором (0:0). Игра получилась на редкость скучной и совсем не изобиловала опасными моментами. Обе команды не очень умеют играть первым номером и боялись рисковать на поле.

Ранее было поражение на выезде от Парагвая (0:1) и победа дома над Венесуэлой (4:2).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: мягко говоря, сейчас Чили переживает не лучшие времена в своей истории. Звездное поколение Санчеса, Видаля, Ислы и других сошло, а им на смену никто подобный по уровню и близко не пришел. Даже назначение на пост главного тренера авторитетного в Южной Америке Рикардо Гареки не сильно исправило положение, ему очень сложно работать без качественного материала.

Аргентина

Турнирное положение: после 14 туров Аргентина уверенно возглавляет таблицу отборочного южноамериканского турнира к ЧМ-2026 с 31 очком.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в конце марта команда Лионеля Скалони на своем поле разгромила главного конкурента Бразилию со счетом 4:1. Уже после первого тайма Аргентина уверенно вела 3:1 после точных ударов Хулиана Альвареса, Энцо Фернандеса и Алексиса Маккалистера, даже без Месси в составе. После перерыва ничего не изменилось, еще один гол забил Джованни Симеоне.

До этого была победа в гостях над Уругваем (0:1) и дома над Перу (1:0).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: Аргентина полностью подтверждает звание лучшей команды мира, задолго до финиша отбора на ЧМ-2026 выиграв сложнейшую южноамериканскую зону. Команда обладает целой россыпью звезд мирового уровня на каждой позиции, при этом в Аргентине постоянно появляются молодые звездочки (Пас, Мастануоно, Симеоне), которых активно привлекает Скалони в состав.

Статистика для ставок

В первом круге Аргентина разгромила Чили на своем поле со счетом 3:0

В 2024 году на Кубке Америки Аргентина также была сильнее (1:0)

В 2022 году на ЧМ-2022 команда Скалони также победила (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Чили дают 5,60, а на Аргентину — 1,77, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,63, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,37.

Прогноз: несмотря на то, что Аргентина давно решила вопрос с выходом на ЧМ-2026, команда все равно не станет играть спустя рукава. У нее в составе огромная конкуренция и даже второй состав намного сильнее основы Чили, у которой один из лидеров Давила, не прошедший в основу московского ЦСКА. Марипан не всегда играет в «Торино», а 36-летний Санчес лечился в основном в этом сезоне и давно уже не тот.

Основная ставка: победа Аргентины за 1,77.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с уверенной победой подопечных Скалони.

Дополнительная ставка: победа Аргентины с форой -1 за 2,50.