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    «Рапид» расправится с ЛАСКом

    ЛАСК — Рапид. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Австрии, 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на ЛАСК — «Рапид»
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    Гвидо Бургшталлер
    29 мая в финале плей-офф чемпионата Австрии по футболу сыграют ЛАСК и «Рапид». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЛАСК — «Рапид», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    ЛАСК

    Турнирное положение: ЛАСК проводит не столь продуктивный сезон. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом ЛАСК в 32 матчах чемпионата добыл 38 зачетных баллов. А вот отличилась команда 51 забитым мячом.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. ЛАСК переиграл «Хартберг» (2:0).

    До того команда расписала мировую с «Альтахом» (0:0). А вот поединок с «ГраЦером» завершился досадной коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках ЛАСК забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ЛАСК твердо намерен добыть путевку в еврокубки. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

    Причем ЛАСК традиционно успешно противостоит «Рапиду». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Да и «Рапиду» команда не проигрывает уже два с половиной года.

    «Рапид»

    Турнирное положение: «Рапид» в регулярном чемпионате выступил не столь успешно. Команда завершила сезон на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Рапид» на 10 очков отстал от первой четверки. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Рапид» уступил «Зальцбургу» (2:4).

    До того команда нанесла поражение «Штурму» (3:1). А вот чуть ранее она расправилась еще и с «Аустрией» (2:1).

    При этом «Рапид» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Рапид» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 43 забитыми мячами в 32 поединках чемпионата.

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    При этом «Рапид» до последней коллизии победил дважды кряду. Да и вообще, стабильности в игре и результатах нет даже в первом приближении.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом мотивация попасть в Лигу конференций у нее огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Рапид» явно не боится оппонента, к тому же способен прибавить во всех компонентах.

    Статистика для ставок

    • ЛАСК уже более двух лет не проигрывает «Рапиду»

    • ЛАСК не пропускал в 2 своих последних матчах

    • «Рапид» до последней коллизии победил дважды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.79.

    Прогноз: «Рапид» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    Ставка: Победа «Рапида» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.03

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ЛАСК — Рапид?

    Матч ЛАСК — Рапид состоится 29 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч ЛАСК — Рапид?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ЛАСК — Рапид?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ЛАСК — Рапид?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ЛАСК — Рапид?

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.40.

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