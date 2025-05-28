Хулбук — Хосилот. Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 28 мая 2025 года

Hulbuk
Хосилот
«Хулбук»
Турнирное положение: «Хулбук» неудачно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Хулбук» в 10 матчах добыл всего 9 зачетных баллов. А вот отличилась команда лишь 8 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Хулбук» не уступил «Вахшу» (1:1).
До того команда была бита крепким «Регар-ТадАЗом» (0:3). А вот поединок с «Истиклолом» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь две ничьих. В этих поединках «Хулбук» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хулбук» постарается выбраться из опасной зоны. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Причем «Хулбук» не может победить уже больше двух месяцев. Да и до последней ничьей команда проиграла дважды кряду.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Кого же еще обыгрывать, как не конкурента в борьбе за выживание?!
«Хосилот»
Турнирное положение: «Хосилот» стартовал не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Хосилот» в 10 матчах чемпионата набрал 9 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Хосилот» уступил «Регар-ТадАЗу» (0:1).
До того команда уверенно переиграла «Худжанд» (3:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Эсхаты» (1:2).
При этом «Хосилот» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хосилот» не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 11 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.
При этом «Хосилот» пытается оторваться от опасной зоны. Вот только стабильности в игре и результатах пока нет даже в первом приближении.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Хосилот» способен найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Хулбук» не побеждает уже более двух месяцев
- «Хулбук» забивает в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хулбук» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 2.59.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.68.
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Прогноз: «Хулбук» явно прибавит в плане реализации, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева постараются выбраться из опасной зоны, к тому же оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.
Ставка: Победа «Хулбука» за 2.46.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05