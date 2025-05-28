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    Три очка для «Хулбука»?

    Хулбук — Хосилот. Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 28 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «Хулбук» — «Хосилот»
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    28 мая в 10-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Хулбук» и «Хосилот». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хулбук» — «Хосилот», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 28 Мая 2025 года

    Hulbuk

  • Таджикистан. Высшая лига
    •  Hulbuk 16:00 Хосилот

    Хосилот

  • Пархар
    •

    «Хулбук»

    Турнирное положение: «Хулбук» неудачно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хулбук» в 10 матчах добыл всего 9 зачетных баллов. А вот отличилась команда лишь 8 забитыми мячами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Хулбук» не уступил «Вахшу» (1:1).

    До того команда была бита крепким «Регар-ТадАЗом» (0:3). А вот поединок с «Истиклолом» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь две ничьих. В этих поединках «Хулбук» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Хулбук» постарается выбраться из опасной зоны. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

    Причем «Хулбук» не может победить уже больше двух месяцев. Да и до последней ничьей команда проиграла дважды кряду.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Кого же еще обыгрывать, как не конкурента в борьбе за выживание?!

    «Хосилот»

    Турнирное положение: «Хосилот» стартовал не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хосилот» в 10 матчах чемпионата набрал 9 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Хосилот» уступил «Регар-ТадАЗу» (0:1).

    До того команда уверенно переиграла «Худжанд» (3:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Эсхаты» (1:2).

    При этом «Хосилот» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хосилот» не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 11 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.

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    При этом «Хосилот» пытается оторваться от опасной зоны. Вот только стабильности в игре и результатах пока нет даже в первом приближении.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Хосилот» способен найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Хулбук» не побеждает уже более двух месяцев

    • «Хулбук» забивает в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хулбук» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 2.59.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.68.

    Прогноз: «Хулбук» явно прибавит в плане реализации, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева постараются выбраться из опасной зоны, к тому же оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Хулбука» за 2.46.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хулбук — Хосилот?

    Матч Хулбук — Хосилот состоится 28 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Таджикистана.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хулбук — Хосилот?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хулбук — Хосилот?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.46.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хулбук — Хосилот?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Таджикистана в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хулбук — Хосилот?

    Коэффициенты букмекеров: «Хулбук» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 2.59.

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