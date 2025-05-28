Хулбук — Хосилот. Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 28 мая 2025 года

28 мая в 10-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Хулбук» и «Хосилот». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хулбук» — «Хосилот», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хулбук»

Турнирное положение: «Хулбук» неудачно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Хулбук» в 10 матчах добыл всего 9 зачетных баллов. А вот отличилась команда лишь 8 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Хулбук» не уступил «Вахшу» (1:1).

До того команда была бита крепким «Регар-ТадАЗом» (0:3). А вот поединок с «Истиклолом» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь две ничьих. В этих поединках «Хулбук» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Хулбук» постарается выбраться из опасной зоны. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Причем «Хулбук» не может победить уже больше двух месяцев. Да и до последней ничьей команда проиграла дважды кряду.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Кого же еще обыгрывать, как не конкурента в борьбе за выживание?!

«Хосилот»

Турнирное положение: «Хосилот» стартовал не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Хосилот» в 10 матчах чемпионата набрал 9 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Хосилот» уступил «Регар-ТадАЗу» (0:1).

До того команда уверенно переиграла «Худжанд» (3:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Эсхаты» (1:2).

При этом «Хосилот» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хосилот» не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 11 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.

При этом «Хосилот» пытается оторваться от опасной зоны. Вот только стабильности в игре и результатах пока нет даже в первом приближении.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Хосилот» способен найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Хулбук» не побеждает уже более двух месяцев

«Хулбук» забивает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хулбук» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 2.59.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.68.

Прогноз: «Хулбук» явно прибавит в плане реализации, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева постараются выбраться из опасной зоны, к тому же оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Хулбука» за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05