Удинезе — Фиорентина: Гости на три очка отстают от зоны еврокубков, но пробьются ли они туда? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.80

25 мая в заключительном, 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Фиорентина». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 37-ми туров итальянского первенства набрал 44 балла и уже обеспечила себе прописку в элите на следующий сезон.

Команда занимает 12-ю позицию и уже лишена серьезной турнирной мотивации.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата «Зебры» на выезде потерпели поражение от «Ювентуса» (0:2).

Перед этим в 36-м туре итальянского первенства коллектив из Фриули остался без очков, неожиданно потерпев домашнее поражение от последней команды Серии А «Монцы» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Камара, Икер Браво, Бийоль, Пайеро, Товен и Туре, дисквалифицированы — Ловрич и Кристенсен.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Удинезе» проиграл, а в последних 10-ти матчах он выиграл лишь раз.

Это сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также его турнирную мотивацию.

Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А с 11-ю голами.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» после 37-ми поединков итальянского первенства набрала 62 пункта и еще борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает седьмую позицию с отставанием в три очка от зоны континентальных турниров (топ-6), для чего ей обязательно нужна победа, а также поражение пятого «Лацио».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 37-го тура национального чемпионата «Фиалки» на своем поле одержали победу над «Болоньей» (2:3).

Ранее в 36-м туре национального чемпионата коллектив остался без очков, когда в чужих стенах неожиданно потерпел поражение от «Венеции» (1:2).

Не сыграют: травмирован — Бове, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучших шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть фактор чужого поля, тем не менее, перевес в классе, а также лучшая мотивация должна им помочь выиграть.

Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А с 18-ю голами.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей «Удинезе» проиграл

в трех последних матчах «Фиорентины» забивали обе команды

в трех последних матчах «Фиорентины» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.97. Ничья — в 3.70, победа «Удинезе» — в 3.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их семи из восьми последних выездных поединках.

При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Фиорентины».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.