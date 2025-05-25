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    Выйдет ли «Фиорентина» в еврокубки?

    Удинезе — Фиорентина: Гости на три очка отстают от зоны еврокубков, но пробьются ли они туда? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.80

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Фиорентина»
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    Мойзе Кин
    25 мая в заключительном, 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Фиорентина». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Мая 2025 года

    Удинезе

  • Удине
    •  Удинезе 21:45 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
    •

    «Удинезе»

    Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 37-ми туров итальянского первенства набрал 44 балла и уже обеспечила себе прописку в элите на следующий сезон.

    Команда занимает 12-ю позицию и уже лишена серьезной турнирной мотивации.

    Удинезе — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата «Зебры» на выезде потерпели поражение от «Ювентуса» (0:2).

    Перед этим в 36-м туре итальянского первенства коллектив из Фриули остался без очков, неожиданно потерпев домашнее поражение от последней команды Серии А «Монцы» с результатом 1:2.

    Не сыграют: травмированы — Камара, Икер Браво, Бийоль, Пайеро, Товен и Туре, дисквалифицированы — Ловрич и Кристенсен.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Удинезе» проиграл, а в последних 10-ти матчах он выиграл лишь раз.

    Это сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также его турнирную мотивацию.

    Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А с 11-ю голами.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиорентина» после 37-ми поединков итальянского первенства набрала 62 пункта и еще борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает седьмую позицию с отставанием в три очка от зоны континентальных турниров (топ-6), для чего ей обязательно нужна победа, а также поражение пятого «Лацио».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 37-го тура национального чемпионата «Фиалки» на своем поле одержали победу над «Болоньей» (2:3).

    Ранее в 36-м туре национального чемпионата коллектив остался без очков, когда в чужих стенах неожиданно потерпел поражение от «Венеции» (1:2).

    Не сыграют: травмирован — Бове, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть фактор чужого поля, тем не менее, перевес в классе, а также лучшая мотивация должна им помочь выиграть.

    Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А с 18-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из девяти последних матчей «Удинезе» проиграл

    • в трех последних матчах «Фиорентины» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Фиорентины» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.97. Ничья — в 3.70, победа «Удинезе» — в 3.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их семи из восьми последних выездных поединках.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Фиорентины».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Удинезе — Фиорентина?

    Матч Удинезе — Фиорентина состоится 25 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Удинезе — Фиорентина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Удинезе — Фиорентина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Удинезе — Фиорентина?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Удинезе — Фиорентина?

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.97. Ничья — в 3.70, победа «Удинезе» — в 3.70.

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    Удинезе — Фиорентина: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 25.05.202521:45. Выйдет ли «Фиорентина» в еврокубки?
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