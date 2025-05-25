Удинезе — Фиорентина: Гости на три очка отстают от зоны еврокубков, но пробьются ли они туда? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.80

Удинезе
Фиорентина
«Удинезе»
Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 37-ми туров итальянского первенства набрал 44 балла и уже обеспечила себе прописку в элите на следующий сезон.
Команда занимает 12-ю позицию и уже лишена серьезной турнирной мотивации.
Удинезе — Фиорентина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата «Зебры» на выезде потерпели поражение от «Ювентуса» (0:2).
Перед этим в 36-м туре итальянского первенства коллектив из Фриули остался без очков, неожиданно потерпев домашнее поражение от последней команды Серии А «Монцы» с результатом 1:2.
Не сыграют: травмированы — Камара, Икер Браво, Бийоль, Пайеро, Товен и Туре, дисквалифицированы — Ловрич и Кристенсен.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Удинезе» проиграл, а в последних 10-ти матчах он выиграл лишь раз.
Это сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также его турнирную мотивацию.
Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А с 11-ю голами.
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиорентина» после 37-ми поединков итальянского первенства набрала 62 пункта и еще борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает седьмую позицию с отставанием в три очка от зоны континентальных турниров (топ-6), для чего ей обязательно нужна победа, а также поражение пятого «Лацио».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 37-го тура национального чемпионата «Фиалки» на своем поле одержали победу над «Болоньей» (2:3).
Ранее в 36-м туре национального чемпионата коллектив остался без очков, когда в чужих стенах неожиданно потерпел поражение от «Венеции» (1:2).
Не сыграют: травмирован — Бове, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фиорентина» выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.
Это говорит о не лучших шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть фактор чужого поля, тем не менее, перевес в классе, а также лучшая мотивация должна им помочь выиграть.
Мойзе Кин — лучший бомбардир команды в Серии А с 18-ю голами.
Статистика для ставок
- в семи из девяти последних матчей «Удинезе» проиграл
- в трех последних матчах «Фиорентины» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Фиорентины» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.97. Ничья — в 3.70, победа «Удинезе» — в 3.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их семи из восьми последних выездных поединках.
При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Фиорентины».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15.