Байер — Боруссия Д: ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Бундеслига, 11 мая 2025 года

Байер
Боруссия Д
«Байер»
Турнирное положение: «Фармацевты» уже спокойно доигрывают сезон. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.
При этом «Байер» уже не опустится ниже своей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 32 матчах.
Байер — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фармацевты» не смогли переиграть «Фрайбург» (2:2).
До того команда нанесла поражение «Аугсбургу» (2:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Санкт-Паули» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Байер» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: Норди Мукиеле, Мартен Террье — травмированы.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Фармацевты» смотрятся монолитно в плане игры и результатов. Команда не проигрывала в 5 своих последних матчах.
Матчи с дортмундцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Байер» победил 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Леверкузенцы уже больше двух лет не проигрывают дортмундцам.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: Дортмундцы бьются за выход в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Боруссия» Д на один пункт отстает от первой четверки. При этом забила команда 64 мяча в 32 поединках чемпионата Германии.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Вольфсбург» был обыгран уверенно (4:0).
До того команда переиграла «Хоффенхайм» (3:2). Да и поединок с «Боруссией» М завершился непростой викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Нико Шлоттербек — травмирован.
Состояние команды: Дортмундцы потенциально обязаны попадать в топ-4. Да и побеждает команда уже 4 матча кряду.
При этом «Боруссия» Д не столь монолитна в плане надежности тылов. Пропустила команда 49 мячей в 32 матчах Бундеслиги.
В кадровом плане у команды фактически полная идиллия. Плюс Серу Гирасси наколотил уже 19 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Дортмундцы постараются воспользоваться отсутствием турнирной мотивации у соперника.
Статистика для ставок
- «Боруссия» Д победила в 4 своих последних матчах
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Байер» не проигрывал в 5 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.
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Прогноз: «Боруссия» Д бьется за выход в Лигу чемпионов, и наверняка проведет встречу максимально активно.
Леверкузенцы уже утратили турнирную мотивацию, так что особо надрываться явно не собираются.
Ставка: Победа «Боруссии» Д за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.63