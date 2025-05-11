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    Байер — Боруссия Д: ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Бундеслига, 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Боруссия» Д
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    Джереми Фримпонг
    11 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Боруссия» Д, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Мая 2025 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: «Фармацевты» уже спокойно доигрывают сезон. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Байер» уже не опустится ниже своей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 32 матчах.

    Байер — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фармацевты» не смогли переиграть «Фрайбург» (2:2).

    До того команда нанесла поражение «Аугсбургу» (2:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Санкт-Паули» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Байер» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: Норди Мукиеле, Мартен Террье — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Фармацевты» смотрятся монолитно в плане игры и результатов. Команда не проигрывала в 5 своих последних матчах.

    Матчи с дортмундцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Байер» победил 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Леверкузенцы уже больше двух лет не проигрывают дортмундцам.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы бьются за выход в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Боруссия» Д на один пункт отстает от первой четверки. При этом забила команда 64 мяча в 32 поединках чемпионата Германии.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Вольфсбург» был обыгран уверенно (4:0).

    До того команда переиграла «Хоффенхайм» (3:2). Да и поединок с «Боруссией» М завершился непростой викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Нико Шлоттербек — травмирован.

    Состояние команды: Дортмундцы потенциально обязаны попадать в топ-4. Да и побеждает команда уже 4 матча кряду.

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    При этом «Боруссия» Д не столь монолитна в плане надежности тылов. Пропустила команда 49 мячей в 32 матчах Бундеслиги.

    В кадровом плане у команды фактически полная идиллия. Плюс Серу Гирасси наколотил уже 19 мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Дортмундцы постараются воспользоваться отсутствием турнирной мотивации у соперника.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» Д победила в 4 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Байер» не проигрывал в 5 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: «Боруссия» Д бьется за выход в Лигу чемпионов, и наверняка проведет встречу максимально активно.

    Леверкузенцы уже утратили турнирную мотивацию, так что особо надрываться явно не собираются.

    Ставка: Победа «Боруссии» Д за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Байер — Боруссия Д?

    Матч Байер — Боруссия Д состоится 11 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Байер — Боруссия Д?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Байер — Боруссия Д?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Байер — Боруссия Д?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Байер — Боруссия Д?

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 2.70.

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