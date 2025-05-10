Тулуза — Ланс. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 мая 2025 года

Тулуза
Ланс
«Тулуза»
Турнирное положение: «Фиолетовые» уже спокойно доигрывают чемпионат. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.
При этом «Тулуза» вполне могла бы побороться за выход в еврокубки. А вот забила команда 40 мячей в 32 поединках чемпионата Франции.
Тулуза — Ланс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Фиолетовые» переиграли «Ренн» (2:1).
До того команда подписала мировую с «Нантом» (0:0). При этом чуть ранее она уступила скромному «Реймсу» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Тулуза» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Закария Абухляль, Шави Бабика — травмированы. Чарли Крессуэлл, Ноа Эджума — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Фиолетовые» крепки, вот только стабильностью не блещут. Команда до последней виктории не побеждала с начала весны.
Матчи с «Лансом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Тулуза» победила 1 раз при четырех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Фиолетовым» по силам подняться на пару строчек вверх.
«Ланс»
Турнирное положение: «Кроваво-золотые» уже не запрыгнут в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Ланс» набрал всего 48 очков в 32 поединках. При этом в собственные ворота команда пропустила 38 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Ланс» нанес поражение «Лиону» (2:1).
До того команда была разгромлена «Осером» (0:4). А вот поединок с «Брестом» принес уверенную викторию (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Рубен Агилар — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Ланс» уже почти потерял мотивацию на оставшиеся поединки. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
При этом «Ланс» явно не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 37 мячей в 32 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Особенно болезненным может стать отсутствие дисквалифицированного Агилара.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за очки на выезде.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Фиолетовые» не проигрывали в 2 своих последних поединках
- Обе команды уже потеряли шансы на попадание в еврокубки
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.79 и 1.99.
- 1.85Милан — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.35ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.00Динамо Мх — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Номинальные хозяева постараются подняться на пару строчек вверх, однако не блещут стабильностью результатов.
«Ланс» выглядит монолитнее соперника, и явно способен прибавить в плане реализации.
Ставка: Обе не забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.50