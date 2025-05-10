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    Тулуза — Ланс. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Ланс»
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    Флориан Сотока
    10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Ланс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Ланс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Мая 2025 года

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 22:00 Ланс

    Ланс

  • Ланс
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    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Фиолетовые» уже спокойно доигрывают чемпионат. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.

    При этом «Тулуза» вполне могла бы побороться за выход в еврокубки. А вот забила команда 40 мячей в 32 поединках чемпионата Франции.

    Тулуза — Ланс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Фиолетовые» переиграли «Ренн» (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Нантом» (0:0). При этом чуть ранее она уступила скромному «Реймсу» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Тулуза» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Закария Абухляль, Шави Бабика — травмированы. Чарли Крессуэлл, Ноа Эджума — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Фиолетовые» крепки, вот только стабильностью не блещут. Команда до последней виктории не побеждала с начала весны.

    Матчи с «Лансом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Тулуза» победила 1 раз при четырех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Фиолетовым» по силам подняться на пару строчек вверх.

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Кроваво-золотые» уже не запрыгнут в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ланс» набрал всего 48 очков в 32 поединках. При этом в собственные ворота команда пропустила 38 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Ланс» нанес поражение «Лиону» (2:1).

    До того команда была разгромлена «Осером» (0:4). А вот поединок с «Брестом» принес уверенную викторию (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Рубен Агилар — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Ланс» уже почти потерял мотивацию на оставшиеся поединки. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

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    При этом «Ланс» явно не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 37 мячей в 32 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Особенно болезненным может стать отсутствие дисквалифицированного Агилара.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за очки на выезде.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Фиолетовые» не проигрывали в 2 своих последних поединках

    • Обе команды уже потеряли шансы на попадание в еврокубки

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.79 и 1.99.

    Прогноз: Номинальные хозяева постараются подняться на пару строчек вверх, однако не блещут стабильностью результатов.

    «Ланс» выглядит монолитнее соперника, и явно способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тулуза — Ланс?

    Матч Тулуза — Ланс состоится 10 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тулуза — Ланс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе не забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тулуза — Ланс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе не забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тулуза — Ланс?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тулуза — Ланс?

    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

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