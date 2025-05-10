Тулуза — Ланс. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 мая 2025 года

10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Ланс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Ланс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиолетовые» уже спокойно доигрывают чемпионат. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.

При этом «Тулуза» вполне могла бы побороться за выход в еврокубки. А вот забила команда 40 мячей в 32 поединках чемпионата Франции.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Фиолетовые» переиграли «Ренн» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Нантом» (0:0). При этом чуть ранее она уступила скромному «Реймсу» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Тулуза» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Закария Абухляль, Шави Бабика — травмированы. Чарли Крессуэлл, Ноа Эджума — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Фиолетовые» крепки, вот только стабильностью не блещут. Команда до последней виктории не побеждала с начала весны.

Матчи с «Лансом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Тулуза» победила 1 раз при четырех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Фиолетовым» по силам подняться на пару строчек вверх.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» уже не запрыгнут в еврокубки. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Ланс» набрал всего 48 очков в 32 поединках. При этом в собственные ворота команда пропустила 38 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Ланс» нанес поражение «Лиону» (2:1).

До того команда была разгромлена «Осером» (0:4). А вот поединок с «Брестом» принес уверенную викторию (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Рубен Агилар — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Ланс» уже почти потерял мотивацию на оставшиеся поединки. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Ланс» явно не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 37 мячей в 32 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче не столь позитивная ситуация. Особенно болезненным может стать отсутствие дисквалифицированного Агилара.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за очки на выезде.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Фиолетовые» не проигрывали в 2 своих последних поединках

Обе команды уже потеряли шансы на попадание в еврокубки

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.79 и 1.99.

Прогноз: Номинальные хозяева постараются подняться на пару строчек вверх, однако не блещут стабильностью результатов.

«Ланс» выглядит монолитнее соперника, и явно способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Обе не забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50