Фиорентина — Бетис: дерзкая ставка за 6.50 на полуфинал Лиги конференций

Фиорентина
Бетис
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиалки» явно мечтают о финале Лиги конференций. В первом полуфинальном матче они уступили «Бетису» (1:2).
При этом «Фиорентина» в своем чемпионате находится на 8 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 35 раз в 35 матчах Серии A.
Фиорентина — Бетис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Фиалки» уступили «Роме» (0:1).
До того команда потерпела поражение от «Бетиса» (1:2). А вот встреча с «Эмполи» принесла непростую викторию (2:1).
Вообще, в 5 последних матчах «Фиорентина» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Фиалки» нынче пребывают не в самом лучшем функциональном состоянии. Команда уступила в 2 своих последних матчах.
Плюс «Фиорентина» неудачно противостоит севильцам. Из трех очных поединков с «Бетисом» флорентийцы победили 1 раз при 2 поражениях.
И уж совсем очевидно, что итальянцы будут действовать максимально агрессивно в атаке. «Фиалки» явно способны отыграть гандикап в один мяч.
«Бетис»
Турнирное положение: Севильцы нынче смотрятся весьма выгодно. Да и победа в первом полуфинальном матче явно окрыляет.
Причем «Бетис» в своем чемпионате находится на 6 позиции. А вот забили игроки команды 52 мяча в 34 матчах Ла Лиги.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда запишет себе в актив. Севильцы переиграли «Эспаньол» (2:1).
А вот до того команда нанесла поражение «Фиорентине» (2:1). Плюс чуть раньше она сумела разгромить «Вальядолид» (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» добыл 4 победы. В них игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Севильцы на данном этапе смотрятся максимально уверенно. Да и не проигрывает команда уже почти месяц.
При этом «Бетис» имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 42 мяча в 34 поединках испанского чемпионата.
Традиционно эффективен опытный хавбек Иско. В его активе 8 забитых мячей в Ла Лиге и еще 2 в Лиге конференций.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Севильцы могут отдать инициативу сопернику и преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Севильцы победили в 4 своих последних матчах
- «Фиалки» уступили в 2 последних поединках
- «Фиорентина» в среднем пропускает аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: Севильцев явно не расслабит победа в первом матче, да и флорентийцы имеют потенциал прибавить в созидательном плане.
Обе команды способны поднатореть во всех компонентах, к тому же «Бетис» нынче проводит шикарный отрезок.
Ставка: ТБ 4.5 за 6.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 15.00
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