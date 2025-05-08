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    Фиорентина — Бетис: дерзкая ставка за 6.50 на полуфинал Лиги конференций

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Бетис»
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    Давид Де Хеа
    8 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Фиорентина» и «Бетис». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Полуфинал 08 Мая 2025 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиалки» явно мечтают о финале Лиги конференций. В первом полуфинальном матче они уступили «Бетису» (1:2).

    При этом «Фиорентина» в своем чемпионате находится на 8 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 35 раз в 35 матчах Серии A.

    Фиорентина — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Фиалки» уступили «Роме» (0:1).

    До того команда потерпела поражение от «Бетиса» (1:2). А вот встреча с «Эмполи» принесла непростую викторию (2:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Фиорентина» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Фиалки» нынче пребывают не в самом лучшем функциональном состоянии. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

    Плюс «Фиорентина» неудачно противостоит севильцам. Из трех очных поединков с «Бетисом» флорентийцы победили 1 раз при 2 поражениях.

    И уж совсем очевидно, что итальянцы будут действовать максимально агрессивно в атаке. «Фиалки» явно способны отыграть гандикап в один мяч.

    «Бетис»

    Турнирное положение: Севильцы нынче смотрятся весьма выгодно. Да и победа в первом полуфинальном матче явно окрыляет.

    Причем «Бетис» в своем чемпионате находится на 6 позиции. А вот забили игроки команды 52 мяча в 34 матчах Ла Лиги.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда запишет себе в актив. Севильцы переиграли «Эспаньол» (2:1).

    А вот до того команда нанесла поражение «Фиорентине» (2:1). Плюс чуть раньше она сумела разгромить «Вальядолид» (5:1).

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    • Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» добыл 4 победы. В них игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Севильцы на данном этапе смотрятся максимально уверенно. Да и не проигрывает команда уже почти месяц.

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    При этом «Бетис» имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 42 мяча в 34 поединках испанского чемпионата.

    Традиционно эффективен опытный хавбек Иско. В его активе 8 забитых мячей в Ла Лиге и еще 2 в Лиге конференций.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Севильцы могут отдать инициативу сопернику и преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Севильцы победили в 4 своих последних матчах

    • «Фиалки» уступили в 2 последних поединках

    • «Фиорентина» в среднем пропускает аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: Севильцев явно не расслабит победа в первом матче, да и флорентийцы имеют потенциал прибавить в созидательном плане.

    Обе команды способны поднатореть во всех компонентах, к тому же «Бетис» нынче проводит шикарный отрезок.

    Ставка: ТБ 4.5 за 6.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 15.00

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    Сбалансированный прогноз на матч «Фиорентина» — «Бетис» с коэффициентом для ставки 2.18.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фиорентина — Бетис?

    Матч Фиорентина — Бетис состоится 08 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фиорентина — Бетис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 4.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фиорентина — Бетис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 4.5» с коэффициентом у букмекеров 6.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фиорентина — Бетис?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фиорентина — Бетис?

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.

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    Фиорентина — Бетис: прогноз и ставка за 6.50, статистика, коэффициенты матча 08.05.202522:00. Голов будет в избытке!
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