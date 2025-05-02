Алтын Асыр — Небитчи: ставка за 2.40 и прогноз на чемпионат Туркменистана

Алтын Асыр
Небитчи
«Алтын Асыр»
Турнирное положение: «Алтын Асыр» начал чемпионат не столь продуктивно. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Алтын Асыр» в 7 стартовых матчах добыл 13 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает фактически гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алтын Асыр» уступил «Ашхабаду» (1:3).
До того команда нанесла поражение «Мерву» (1:0). А вот поединок с «Шагадамом» завершился боевым паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Алтын Асыр» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Алтын Асыр» не блещет стабильностью результатов. Отставание от лидера составляет уже 5 очков.
Матчи с «Небитчи» для команды складываются исторически удачно. «Алтын Асыр» в 5 последних очных поединках победил 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться не отставать от группы лидеров. Команда явно будет максимально активно атаковать.
«Небитчи»
Турнирное положение: «Небитчи» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Небитчи» в 8 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 6 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Ахалу».
До того команда потерпела поражение от «Аркадага» (0:1). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Копетдагом» (0:0).
При этом «Небитчи» в 5 своих последних поединках добыл всего одну победу, да и та была технической. Команда отличилась 1 забитым мячом при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Небитчи» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в 7 турах отличилась всего 5 результативными выстрелами.
При этом «Небитчи» не забивает уже три матча подряд. Да и проиграла команда в двух своих последних поединках.
А вот «Алтын Асыру» команда не проигрывала в 2 последних очных поединках. Да и проблемы в созидательном плане чересчур серьезные.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Небитчи» постарается дать бой столь неудобному сопернику.
Статистика для ставок
- «Небитчи» уступил в 2 своих последних поединках
- «Алтын Асыр» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Небитчи» забивает в среднем менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.
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Прогноз: «Алтын Асыр» борется за самые высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные гости нынче пребывают в заметном кризисе, да и «Алтын Асыр» явно поднатореет в плане реализации.
Ставка: Победа «Алтын Асыра» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15