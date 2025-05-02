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    «Алтын Асыр» выдаст ударное начало

    Алтын Асыр — Небитчи: ставка за 2.40 и прогноз на чемпионат Туркменистана

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    Прогноз и ставки на «Алтын Асыр» — «Небитчи»
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    «Алтын Асыр»
    2 мая в 9-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Алтын Асыр» и «Небитчи». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алтын Асыр» — «Небитчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 02 Мая 2025 года

    Алтын Асыр

  • Ашхабад
    •  Алтын Асыр 15:00 Небитчи

    Небитчи

  • Балканабад
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    «Алтын Асыр»

    Турнирное положение: «Алтын Асыр» начал чемпионат не столь продуктивно. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алтын Асыр» в 7 стартовых матчах добыл 13 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает фактически гол за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алтын Асыр» уступил «Ашхабаду» (1:3).

    До того команда нанесла поражение «Мерву» (1:0). А вот поединок с «Шагадамом» завершился боевым паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Алтын Асыр» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алтын Асыр» не блещет стабильностью результатов. Отставание от лидера составляет уже 5 очков.

    Матчи с «Небитчи» для команды складываются исторически удачно. «Алтын Асыр» в 5 последних очных поединках победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться не отставать от группы лидеров. Команда явно будет максимально активно атаковать.

    «Небитчи»

    Турнирное положение: «Небитчи» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Небитчи» в 8 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 6 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Ахалу».

    До того команда потерпела поражение от «Аркадага» (0:1). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Копетдагом» (0:0).

    При этом «Небитчи» в 5 своих последних поединках добыл всего одну победу, да и та была технической. Команда отличилась 1 забитым мячом при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Небитчи» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в 7 турах отличилась всего 5 результативными выстрелами.

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    При этом «Небитчи» не забивает уже три матча подряд. Да и проиграла команда в двух своих последних поединках.

    А вот «Алтын Асыру» команда не проигрывала в 2 последних очных поединках. Да и проблемы в созидательном плане чересчур серьезные.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Небитчи» постарается дать бой столь неудобному сопернику.

    Статистика для ставок

    • «Небитчи» уступил в 2 своих последних поединках

    • «Алтын Асыр» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Небитчи» забивает в среднем менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

    Прогноз: «Алтын Асыр» борется за самые высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости нынче пребывают в заметном кризисе, да и «Алтын Асыр» явно поднатореет в плане реализации.

    Ставка: Победа «Алтын Асыра» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алтын Асыр — Небитчи?

    Матч Алтын Асыр — Небитчи состоится 02 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Туркмения. Премьер-лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Алтын Асыр — Небитчи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алтын Асыр — Небитчи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алтын Асыр — Небитчи?

    Смотреть матч турнира Туркмения. Премьер-лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алтын Асыр — Небитчи?

    Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.00.

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    Алтын Асыр — Небитчи: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 02.05.202515:00. «Алтын Асыр» выдаст ударное начало
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