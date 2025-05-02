Алтын Асыр — Небитчи: ставка за 2.40 и прогноз на чемпионат Туркменистана

2 мая в 9-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Алтын Асыр» и «Небитчи». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алтын Асыр» — «Небитчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алтын Асыр»

Турнирное положение: «Алтын Асыр» начал чемпионат не столь продуктивно. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Алтын Асыр» в 7 стартовых матчах добыл 13 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает фактически гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алтын Асыр» уступил «Ашхабаду» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Мерву» (1:0). А вот поединок с «Шагадамом» завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Алтын Асыр» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алтын Асыр» не блещет стабильностью результатов. Отставание от лидера составляет уже 5 очков.

Матчи с «Небитчи» для команды складываются исторически удачно. «Алтын Асыр» в 5 последних очных поединках победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться не отставать от группы лидеров. Команда явно будет максимально активно атаковать.

«Небитчи»

Турнирное положение: «Небитчи» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Небитчи» в 8 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 6 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Ахалу».

До того команда потерпела поражение от «Аркадага» (0:1). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Копетдагом» (0:0).

При этом «Небитчи» в 5 своих последних поединках добыл всего одну победу, да и та была технической. Команда отличилась 1 забитым мячом при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Небитчи» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в 7 турах отличилась всего 5 результативными выстрелами.

При этом «Небитчи» не забивает уже три матча подряд. Да и проиграла команда в двух своих последних поединках.

А вот «Алтын Асыру» команда не проигрывала в 2 последних очных поединках. Да и проблемы в созидательном плане чересчур серьезные.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Небитчи» постарается дать бой столь неудобному сопернику.

Статистика для ставок

«Небитчи» уступил в 2 своих последних поединках

«Алтын Асыр» в среднем пропускает реже гола за матч

«Небитчи» забивает в среднем менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: «Алтын Асыр» борется за самые высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости нынче пребывают в заметном кризисе, да и «Алтын Асыр» явно поднатореет в плане реализации.

Ставка: Победа «Алтын Асыра» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15