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    «Сине-гранатовые» раздавят миланцев на своем поле?!

    Барселона — Интер: прогноз и ставка за 2.60 на Лигу чемпионов

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Интер»
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    Рафинья — нападающий «Барселоны»
    «Барселона» примет «Интер» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет 30 апреля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 30 Апреля 2025 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Интер

    Интер

  • Милан
    •

    «Барселона»

    Путь к 1/2 финала: В общем этапе Лиги чемпионов «сине-гранатовые» заняли 2-е место в таблице с 19-ю очками в активе, уступив лидерство «Ливерпулю», у которого 21 балл.

    В 1/8 финала «Барселона» прошла «Бенфику» по сумме 2-х встреч (1:0 и 3:1). В четвертьфинале турнира «сине-гранатовые» обыграли «Боруссию» Д в 1-м поединке (4:0), но проиграли в ответной встрече (1:3).

    Барселона — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке «Барселона» в дополнительном времени обыграли «Реал» (3:2 ДВ) в финале Кубка Испании. Матчем ранее «сине-гранатовые» одолели «Мальорку» (1:0).

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Барселона» 4 раза победила и однажды проиграла. За этот отрезок команда одолела «Сельту» (4:3) и «Леганес» (1:0) в Примере.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: Алехандро Бальде, Марк Берналь, Марк Касадо и Роберт Левандовский (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Барселона» вполне способна выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне, но для этого необходимо пройти крепкий «Интер», который точно создаст проблемы.

    Плюс, в Примере «Барселона» тоже идет на 1-м месте, обгоняя «Реал» на 4 балла за пять туров до конца чемпионата. Смогут ли «сине-гранатовые» взять требл? Сейчас команда близка к этому как никогда.

    «Интер»

    Путь к 1/2 финала: Миланская команда расположилась на 4-й позиции в таблице общего этапа ЛЧ, набрав 19 очков. «Интер» напрямую попал в 1/8 финала турнира.

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    • На этой стадии команда прошла «Фейеноорд» (2:0 и 2:1), «Интер» не оставил шансов сопернику. В четвертьфинале миланцы оказались сильнее «Баварии», выиграв по сумме 2-х встреч с общим счетом 4:3.

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    • Последние матчи: В прошедшем поединке Серии А «Интер» проиграл «Роме» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 22-й минуте. Матчем ранее команда также уступила «Милану» (0:3) в Кубке Италии.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Интер» обыграл только «Кальяри» (3:1) в Серии А. За этот отрезок команда трижды проиграла и также однажды сыграла вничью.

    Не сыграют: Валентин Карбони и Хоакин Корреа (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: Сейчас «Интер» играет далеко не лучшим образом, команда умудрилась проиграть 3 матча подряд, отдалившись от «Наполи» в Серии А на 3 очка.

    В последних 5-и очных встречах «Интер» проигрывал «Барселоне» только 2 раза. Столько же раз миланская команда сыграла вничью с «сине-гранатовыми», а также однажды победили.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» выиграла 4 раза из последних 5-и во всех турнирах

    • «Интер» проиграл 3 матча подряд во всех турнирах

    • В последних 5-и очных встречах «Интер» только дважды проигрывал «Барселоне»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.60, победа «Интера» — 5.10, ничья — за 4.20.

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    • ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.40 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Барселона» уверенно обыграет «Интер» на своем поле.

    Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.60.

    Прогноз: Прогнозируем результативную игру. Атака «Барселоны» способна на многое даже без Левандовского.

    Ставка: Тотал 3.5 больше за 2.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Барселона — Интер?

    Матч Барселона — Интер состоится 30 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Барселона — Интер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Барселоны» с форой (-1.5)..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Барселона — Интер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Барселоны» с форой (-1.5).» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Барселона — Интер?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Барселона — Интер?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.60, победа «Интера» — 5.10, ничья — за 4.20.

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    Барселона — Интер: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 30.04.202522:00. «Сине-гранатовые» раздавят миланцев на своем поле?!
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