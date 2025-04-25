ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матеус КуньяНовая звезда АПЛ. Кунья — идеальный игрок для системы Аморима в «Манчестер Юнайтед» Интер — Милан«Милан» разрушил мечту «Интера» о требле. «Нерадзурри» разгромлены в полуфинале Кубка Брюс Баффер«It’s time»: Как Брюс Баффер стал голосом UFC и заработал миллионы
    Все новости спорта

    «Фейеноорд» учинит разгром «звездоносцам»

    Фейеноорд — ПЕК Зволле: прогноз на фору и ставка за 2.75

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Фейеноорд
    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «ПЕК Зволле»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игор Пайшао
    25 апреля в 30-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Фейеноорд» и «ПЕК Зволле». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «ПЕК Зволле», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 25 Апреля 2025 года

    Фейеноорд

  • Роттердам
    •  Фейеноорд 22:00 ПЕК Зволле

    ПЕК Зволле

  • Зволле
    •

    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: Роттердамцы бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Фейеноорд» на 5 очков отстает от идущего вторым ПСВ. А вот в свои ворота команда пропустила 32 мяча в 29 матчах.

    Фейеноорд — ПЕК Зволле: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.256.2012.00Бонус€600
    •

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Роттердамцы нанесли поражение «Фортуне» (2:0).

    До того команда переиграла «АЗ Алкмаар» (1:0). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Гронингеном» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Фейеноорд» забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Томас Беелен, Квинтен Тимбер — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Роттердамцы нынче выглядят весьма ярко. Да и забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

    Матчи с «ПЕК Зволле» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Фейеноорд» победил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Роттердамцы намерены побороться за вторую позицию.

    «ПЕК Зволле»

    Турнирное положение: «Звездоносцы» сражаются за выживание в элите. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «ПЕК Зволле» на 7 зачетных баллов оторвалась от опасной зоны. При этом в собственные ворота команда пропустила 44 мяча.

  • Артига не хочет уезжать из России. Какой клуб РПЛ возглавит экс-тренер «Химок»?
  • Рассмотриваем пять вариантов клубов, в которых испанский тренер может начать следующий сезон
  • 22/04/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один пункт. «Звездоносцы» подписали мировую с «Твенте» (1:1).

    До того команда не смогла обыграть «Алмере Сити» (2:2). А вот поединок с «Валвейком» завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «ПЕК Зволле» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Звездоносцы» нынче смотрятся вполне выгодно. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «ПЕК Зволле» не столь преуспевает в плане реализации. «Звездоносцы» настреляли 35 мячей в 29 матчах Эредивизии.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Все основные исполнители в строю, и намерены оторваться от опасной зоны.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. «Звездоносцы» будут стараться зацепиться за драгоценный балл.

    Статистика для ставок

    • «Звездоносцы» не проигрывают 4 матча кряду

    • «ПЕК Зволле» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • «Фейеноорд» победил в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: Номинальные хозяева в разы мощнее соперника, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Звездоносцы» имеют проблемы в плане реализации, да и роттердамцы нынче выглядят весьма привлекательно.

    Ставка: Фора «Фейеноорда» -2.5 за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фейеноорд — ПЕК Зволле?

    Матч Фейеноорд — ПЕК Зволле состоится 25 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Эредивизия.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фейеноорд — ПЕК Зволле?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Фейеноорда» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фейеноорд — ПЕК Зволле?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Фейеноорда» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фейеноорд — ПЕК Зволле?

    Смотреть матч турнира Эредивизия в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фейеноорд — ПЕК Зволле?

    Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч АЗ Алкмаар — НАК Бреда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осасуна — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Болонья — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Твенте — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Бетис — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  5.03
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Детройт — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Оттава — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фейеноорд — ПЕК Зволле: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 25.04.202522:00. «Фейеноорд» учинит разгром «звездоносцам»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры