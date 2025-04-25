Фейеноорд — ПЕК Зволле: прогноз на фору и ставка за 2.75

Фейеноорд
ПЕК Зволле
«Фейеноорд»
Турнирное положение: Роттердамцы бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.
При этом «Фейеноорд» на 5 очков отстает от идущего вторым ПСВ. А вот в свои ворота команда пропустила 32 мяча в 29 матчах.
Фейеноорд — ПЕК Зволле: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Роттердамцы нанесли поражение «Фортуне» (2:0).
До того команда переиграла «АЗ Алкмаар» (1:0). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Гронингеном» (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Фейеноорд» забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Томас Беелен, Квинтен Тимбер — травмированы.
Состояние команды: Роттердамцы нынче выглядят весьма ярко. Да и забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.
Матчи с «ПЕК Зволле» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Фейеноорд» победил 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Роттердамцы намерены побороться за вторую позицию.
«ПЕК Зволле»
Турнирное положение: «Звездоносцы» сражаются за выживание в элите. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «ПЕК Зволле» на 7 зачетных баллов оторвалась от опасной зоны. При этом в собственные ворота команда пропустила 44 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один пункт. «Звездоносцы» подписали мировую с «Твенте» (1:1).
До того команда не смогла обыграть «Алмере Сити» (2:2). А вот поединок с «Валвейком» завершился викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «ПЕК Зволле» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Звездоносцы» нынче смотрятся вполне выгодно. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.
При этом «ПЕК Зволле» не столь преуспевает в плане реализации. «Звездоносцы» настреляли 35 мячей в 29 матчах Эредивизии.
В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Все основные исполнители в строю, и намерены оторваться от опасной зоны.
Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. «Звездоносцы» будут стараться зацепиться за драгоценный балл.
Статистика для ставок
- «Звездоносцы» не проигрывают 4 матча кряду
- «ПЕК Зволле» в среднем забивает чуть чаще гола за матч
- «Фейеноорд» победил в 5 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
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Прогноз: Номинальные хозяева в разы мощнее соперника, так что наверняка будут максимально активны в атаке.
«Звездоносцы» имеют проблемы в плане реализации, да и роттердамцы нынче выглядят весьма привлекательно.
Ставка: Фора «Фейеноорда» -2.5 за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20