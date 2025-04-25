Фейеноорд — ПЕК Зволле: прогноз на фору и ставка за 2.75

25 апреля в 30-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Фейеноорд» и «ПЕК Зволле». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «ПЕК Зволле», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: Роттердамцы бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

При этом «Фейеноорд» на 5 очков отстает от идущего вторым ПСВ. А вот в свои ворота команда пропустила 32 мяча в 29 матчах.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Роттердамцы нанесли поражение «Фортуне» (2:0).

До того команда переиграла «АЗ Алкмаар» (1:0). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Гронингеном» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Фейеноорд» забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Томас Беелен, Квинтен Тимбер — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Роттердамцы нынче выглядят весьма ярко. Да и забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

Матчи с «ПЕК Зволле» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Фейеноорд» победил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Роттердамцы намерены побороться за вторую позицию.

«ПЕК Зволле»

Турнирное положение: «Звездоносцы» сражаются за выживание в элите. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «ПЕК Зволле» на 7 зачетных баллов оторвалась от опасной зоны. При этом в собственные ворота команда пропустила 44 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один пункт. «Звездоносцы» подписали мировую с «Твенте» (1:1).

До того команда не смогла обыграть «Алмере Сити» (2:2). А вот поединок с «Валвейком» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «ПЕК Зволле» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Звездоносцы» нынче смотрятся вполне выгодно. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

При этом «ПЕК Зволле» не столь преуспевает в плане реализации. «Звездоносцы» настреляли 35 мячей в 29 матчах Эредивизии.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Все основные исполнители в строю, и намерены оторваться от опасной зоны.

Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. «Звездоносцы» будут стараться зацепиться за драгоценный балл.

Статистика для ставок

«Звездоносцы» не проигрывают 4 матча кряду

«ПЕК Зволле» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Фейеноорд» победил в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Номинальные хозяева в разы мощнее соперника, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

«Звездоносцы» имеют проблемы в плане реализации, да и роттердамцы нынче выглядят весьма привлекательно.

Ставка: Фора «Фейеноорда» -2.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20