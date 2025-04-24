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    «Трабзонспор» пробьется в финал Кубка Турции

    Трабзонспор — Гёзтепе. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 24 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Гёзтепе»
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    Александр Зубков
    24 апреля в 1/2 финала плей-офф Кубка Турции по футболу сыграют «Трабзонспор» и «Гёзтепе». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Трабзонспор» — «Гёзтепе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 27 Апреля 2025 года

    Трабзонспор

  • Трабзон
    •  Трабзонспор 16:00 Аланьяспор

    Аланьяспор

  • Турция. Суперлига
    •

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: Трабзонцы бьются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице Суперлиги.

    При этом «Трабзонспор» на 8 очков отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 36 мячей в 30 матчах.

    Трабзонспор — Аланьяспор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Трабзонцы минимально одолели «Адану Демирспор».

    До того команда нанесла поражение «Ризеспору» (2:0). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Фенербахче» (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Трабзонспор» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Трабзонцы нынче находятся на подъеме. Команда победила в 2 своих последних матчах.

    Матчи с «Гёзтепе» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Трабзонспор» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Трабзонцы намерены пробиться в финал Кубка страны.

    «Гёзтепе»

    Турнирное положение: Измирцы ходят в середняках Суперлиги. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Гёзтепе» на 150зачетных баллов отстает от еврокубковой 4 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 38 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. Измирцы не уступили «Бешикташу» (1:1).

    До того команда с боем уступила «Коньяспору» (0:1). А вот поединок с «Газиантепом» завершился вничью (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гёзтепе» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Измирцы нынче выглядят довольно скромно. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

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    При этом «Гёзтепе» относительно преуспевает в плане реализации. Измирцы настреляли 47 мячей в 30 матчах чемпионата Турции.

    Команда лишь на 6 зачетных баллов опережает опасную зону. Но надо сказать, что измирцы привычно не боятся авторитетов.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Измирцы уже три года не проигрывают трабзонцам.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Гёзтепе» не побеждал в 3 своих последних поединках

    • «Трабзонспор» победил в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

    Измирцы в последних матчах выглядели бледновато, к тому же у оппонента сильный подбор атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа «Трабзонспора» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Трабзонспор — Гёзтепе?

    Матч Трабзонспор — Гёзтепе состоится 24 апреля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Трабзонспор — Гёзтепе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Трабзонспор — Гёзтепе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Трабзонспор — Гёзтепе?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Трабзонспор — Гёзтепе?

    Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.30.

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    Трабзонспор — Гёзтепе: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 24.04.202520:30. «Трабзонспор» пробьется в финал Кубка Турции
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