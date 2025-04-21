Трансферный дайджест. 15 — 21 апреля

Хави Симонс

«РБ Лейпциг», полузащитник, 22 года

С юных лет Хави Симонс привлекал к себе внимание общественности и селекционеров ведущих клубов. Уже в кантере «Барселоны» он был известен больше, чем многие футболисты основы каталонского клуба.

Нежелание подпускать голландца к основе в 2019 году, вынудило окружение футболиста убедить Хави Симонса покинуть блауграну и перебраться во французский «ПСЖ» в 16-летнем возрасте, где ему был обещан шанс проявить себя.

Но и там карьера особо не задалась, хотя полузащитник и сыграл 12 матчей, в которых забил 6 мячей. В 2022 году случился новый переход в ПСВ, где Хави Симонс окончательно поверил в себя, став одним из лучших футболистов Эредивизие и попав в сборную Нидерландов.

Новый вызов в лице «РБ Лейпциг», где он стал лидером, и яркая игра на Евро-2022 окончательно утвердили хавбека в качестве одного из самых ярких талантливых игроков Европы. К 22 годам Симонсу пора уже делать еще один шаг вперед и переходить в настоящий топ-клуб.

Как сообщает главный европейский инсайдер Фабрицио Романо, сам игрок мечтает перебраться в родную «Барселону», агенты футболиста вступили в контакт с руководством каталонцев, но те не особо горят желанием его возвращать, сетуя, что нет денег на трансфер.

Хави Симонс globallookpress.com

Поэтому гораздо более вероятным выглядит переход в АПЛ, где им интересуются «Ман Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Рыночная цена Симонса сейчас составляет 70 млн евро, вполне посильная для этих клубов.

Наш прогноз: Симонс перейдет в топ-клуб, скорее всего, английский.

Жоау Пальинья

«Бавария», полузащитник, 29 лет

Два ярких сезона в составе английского «Фулхэма» сделали португальского полузащитника Жоау Пальинью в одним из лучших опорников Премьер-лиги. После этого переход в топ—клуб был логичным шагом со стороны 29-летнего хавбека.

Летом 2024 года Пальинью покупает мюнхенская «Бавария» за 51 млн евро, рассчитывая на него, как на футболиста основного состава. Но реалии оказались иными.

В «Баварии» Пальинья столкнулся с очень мощной конкуренцией и ее не выдержал. Первое время 29-летний игрок стабильно играл в основе, но постепенно стал игроком ротации, а сейчас и вовсе осел в запасе.

Причиной стала затянувшаяся адаптация Пальиньи в Бундеслиге, возвращение на былой уровень его основного конкурента Леона Горецки, а также прогресс молодого Александара Павловича.

Жоау Пальинья globallookpress.com

По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, несколько английских клубов имеют виды на португальца и летом попробуют совершить его трансфер. Сейчас Пальинья оценивается в 40 млн евро, а его контракт действует до 2028 года. В этом сезоне опорник сыграл всего 14 матчей в чемпионате Германии и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Пальинья покинет «Баварию» летом.

Артем Довбик

«Рома», нападающий, 24 год

Похоже, карьера украинского нападающего Артема Довбика в итальянской «Роме» подходит к концу. За сезон в стане джаллоросси 24-летний футболист так не смог убедить руководство и тренерский штаб в том, что он станет лидером атак на годы вперед.

Летом 2024 года Довбик перебрался в «Рому» из испанской «Жироны», где был примой нападения и одним из лучших бомбардиров Примеры. Его трансфер римлянам тогда обошелся в 30,5 млн евро.

Нынешний тренер «Ромы» Клаудио Раньери часто выражает недовольство игрой Довбика, называя его излишне прямолинейным и плохо действующим в подыгрыше. В итоге, в последнее время украинский нападающий все чаще остается в запасе, а в основе выходит узбек Эльдор Шомуродов.

По данным издания Calciomercato, ситуацией с Довбиком намерены воспользоваться «Интер» и «Наполи», где хотят освежить линию нападения и подписать забивного футболиста за небольшую сумму для форварда такого калибра в районе 25 млн евро. Вместо Довбика «Рома» планирует подписать Лоренцо Лукку из «Удинезе».

Артем Довбик globallookpress.com

Всего в этом сезоне Довбик сыграл за «Рому» во всех турнирах 42 матча, забил в них 16 голов и сделал 3 результативные передачи. Рыночная цена футболиста сейчас составляет 30 млн евро.

Наш прогноз: Довбик уйдет из «Ромы».

Морган Гиббс-Уайт

«Ноттингем», полузащитник, 25 лет

Уже на старте карьерыподавал большие надежды и очень высоко котировался в английском футболе, блистал в Чемпионшипе, но ему все никак не удавалось сделать шаг вперед и выйти на ведущие роли в АПЛ.

Только в этом сезоне 25-летний техничный и изобретательный хавбек наконец ярко смог проявить себя в «Ноттингем Форест» (главной сенсации сезона) и дебютировать в сборной Англии.

Летом 2025 года за Гиббса-Уайта развернется нешуточная борьба между топ-клубами АПЛ. По данным Daily Mail, уже сейчас на полузащитник претендуют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «МЮ».

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При этом явным фаворитом в этой гонке выглядят «горожане», чей главный тренер Хосеп Гвардиола лично общался с футболистом на предмет перехода и объяснял, как планирует его использовать в команде. Еще одним доводом в пользу перехода в «Манчестер Сити» является то, что Гиббс-Уайт является хорошим другом Фила Фодена и даже крестил его первенца.

Морган Гиббс-Уайт globallookpress.com

Всего в этом сезоне в АПЛ Гиббс-Уайт сыграл 28 матчей, забил 5 мячей и сделал 7 ассистов. На портале Transfermarkt он сейчас оценивается в 50 млн евро. «Лесники» готовы отпустить своего ведущего футболиста за сумму около 100 млн евро.

Наш прогноз: Гиббс-Уайт станет игроком «Ман Сити».

Антонио Кордеро

«Малага», полузащитник, 18 лет

Несмотря на свое нынешнее жалкое существование, академия испанской «Малаги» продолжает исправно выпускать таланты, которые позже пополняют ряды более богатых и успешных клубов.

Очередным таким футболистом стал 18-летний вингер Антонио Кордеро, который в этом сезоне сумел дебютировать в основном составе и с ходу ярко засверкать на футбольных полях Испании.

В настоящий момент «Малага» выступает во втором по силе испанском дивизионе Сегунде, где идет лишь на 17-м месте.

Контракт Кордеро заканчивается летом 2025 года и полузащитник пока не намерен продлевать его. Всего в этом сезоне за «Малагу» игрок сыграл 32 матча, забил 5 мячей и сделал 6 ассистов.

Антонио Кордеро globallookpress.com

Как сообщает авторитетное издание Marca, на Кордеро претендуют английский «Ньюкасл» и несколько клубов Примеры, в том числе «Барселона», «Реал» и «Атлетико». Сам же игрок хочет попробовать свои силы в АПЛ и склоняется к переходу в стан «сорок» в качестве свободного агента. Рыночная цена вингера сейчас равна 2 млн евро.

Наш прогноз: Кордеро переберется в «Ньюкасл».

Ким Мин Чжэ

«Бавария», защитник, 28 лет

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Чжэ, скорее всего, летом сменит команду.

Летом 2023 года кореец переходил в Бундеслигу после блестящего состава в составе «Наполи», где он стал чемпионом Серии А и одним из лучших игроков итальянского первенства.

Тогда за него «Бавария» заплатила около 50 млн евро и сумма трансфера казалось вполне адекватной, но за два сезона в стане мюнхенцев Ким так и не стал оплотом обороны, допуская постоянные ошибки.

В последнее время Венсан Компани не рассчитывает на 28-летнего защитника, предпочитая ему в центре обороны номинального правого защитника Йосипа Сташинича или Эрика Дайера, который, казалось, покрылся пылью на лавке.

Ким Мин Чжэ globallookpress.com

Как сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, к Ким Мин Чжэ сейчас проявляют интерес «Челси», «Ньюкасл», а также туринский «Ювентус», который в отличие от английских клубов готов взять игрока в аренду. На рынке защитник сейчас оценивается в 40 млн евро.

Наш прогноз: кореец уйдет из стана мюнхенцев.

Илья Вахания

«Ростов», защитник, 24 года

В июле 2023 года Илья Вахания переходил в «Ростов» из «Зенита-2» в качестве свободного агента никому особо не известным футболистом.

За два года под руководством Валерия Карпина защитник превратился не только в незаменимого игрока «Ростова», но и постоянного кандидата в сборную России. Сейчас на счету Вахании два матча и один забитый мяч за национальную команду.

«Вахания востребован, отрицать это глупо. Он один из лучших на своей позиции, способен закрыть оба фланга. За последние полгода-год игрок сильно спрогрессировал. Интерес к нему есть и будет. Но пока не готов что-то комментировать», — сказал агент футболиста Василий Голяна «Чемпионату».

По данным источника, сейчас интерес к 24-летнему Вахании проявляют московский «Локомотив» и его родной «Зенит», где ранее не разглядели его талант универсального футболиста, способного действовать на обоих флангах обороны, а также в центре защиты.

Илья Вахания globallookpress.com

Всего в этом сезоне Вахания сыграл за «Ростов» во всех турнирах 34 матча и сделал 4 результативные передачи. Его цена на портале Transfermarkt равна 3 млн евро, а контракт с «Ростовом» до 2028 года.

Наш прогноз: Вахания пойдет на повышение.