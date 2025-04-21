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    Бундеслига. «Бавария» станет чемпионом?

    Итоги 30-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Хайденхайм» — «Бавария»
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    «Хайденхайм» — «Бавария»
    «Бавария» фактически вернула себе титул лучшей команды Германии, от чемпионства немецкую машину отделяют 5 очков, а играть ещё 4 тура. В минувем туре «Байер» оступился, тем самым «фармацевты» могут сложить с себя звания чемпиона.

    Изменения в турнирной таблице

    В чемпионате Германии произошли три перестановки, на 5 место поднялся «Фрайбург», опередив «Майнц».

    «Боруссия» Дортмунд и «Вердер» поднялись на одну ступеньку вверх, расположившись на 7 и 8 местах. Данный тандем опередил в турнирной таблице «Боруссию» из Гладбаха.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Поменялись местами в турнирной таблице «Санкт-Паули» и «Хоффенхайм», заняв 14 и 15 места соответственно.

    «Бавария» — чемпион?

    К чемпионскому титулу стремительно идёт «Бавария», которая за 4 тура до окончания сезона в Бундеслиге набрала 72 очка. В 30 туре мюнхенцы в гостях разгромили одного из аутсайдеров «Хайденхайм» (4:0).

    В составе победителей голами отметились Гарри Кейн, Конрад Лаймер, Кингсли Коман и Йозуа Киммих.

    «Санкт-Паули» — «Байер»
    globallookpress.com

    В оставшихся матчах немецкого первенства «Бавария» сыграет с «Майнцем», «Лейпцигом», «Боруссией» М и «Хоффенхаймом».

    Не дать «Баварии» стать чемпионом может только «Байер», на данный момент у леверкузенцев в активе есть 64 очка. «Фармацевты» обменялись голами с «Санкт-Паули» (1:1).

    Зона еврокубков

    В зоне Лиги чемпионов расположился «Айнтрахт», который сыграл вничью с «Аугсбургом» (0:0) и набрал 52 пункта. Место топ-4 занимает «Лейпциг», у которого 49 баллов, команда дома сыграла вничью с клубом «Хольштайн Киль» (1:1).

    На пятой позиции идёт «Фрайбург» (48 очков), который пока отправляется в Лигу Европы на следующий сезон. В 30 туре команда переиграла «Хоффенхайм» (3:2).

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    • На еврокубковой шестой строчке расположился «Майнц», у которого 47 баллов, команда сыграла вничью с «Вольфсбургом» (2:2).

    Включиться в борьбу за место в еврокубках может дортмундская «Боруссия», которая набрала 45 очков и занимает 7 место в Бундеслиге. «Шмели» выиграли у «Боруссии» М (3:2).

    Тур № 31

    Матчи 31-го тура чемпионата Германии пройдут с 25 по 27 апреля.

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    Лидер чемпионской гонки «Бавария» дома сыграет против «Майнца», игра состоится 26 апреля.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    В этот же день на поле выйдет «Байер», который в родных стенах сразится с «Аугсбургом».

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