Бундеслига. «Бавария» станет чемпионом?

Изменения в турнирной таблице
В чемпионате Германии произошли три перестановки, на 5 место поднялся «Фрайбург», опередив «Майнц».
«Боруссия» Дортмунд и «Вердер» поднялись на одну ступеньку вверх, расположившись на 7 и 8 местах. Данный тандем опередил в турнирной таблице «Боруссию» из Гладбаха.
Календарь и таблица Бундеслиги
Поменялись местами в турнирной таблице «Санкт-Паули» и «Хоффенхайм», заняв 14 и 15 места соответственно.
«Бавария» — чемпион?
К чемпионскому титулу стремительно идёт «Бавария», которая за 4 тура до окончания сезона в Бундеслиге набрала 72 очка. В 30 туре мюнхенцы в гостях разгромили одного из аутсайдеров «Хайденхайм» (4:0).
В составе победителей голами отметились Гарри Кейн, Конрад Лаймер, Кингсли Коман и Йозуа Киммих.
В оставшихся матчах немецкого первенства «Бавария» сыграет с «Майнцем», «Лейпцигом», «Боруссией» М и «Хоффенхаймом».
Не дать «Баварии» стать чемпионом может только «Байер», на данный момент у леверкузенцев в активе есть 64 очка. «Фармацевты» обменялись голами с «Санкт-Паули» (1:1).
Зона еврокубков
В зоне Лиги чемпионов расположился «Айнтрахт», который сыграл вничью с «Аугсбургом» (0:0) и набрал 52 пункта. Место топ-4 занимает «Лейпциг», у которого 49 баллов, команда дома сыграла вничью с клубом «Хольштайн Киль» (1:1).
На пятой позиции идёт «Фрайбург» (48 очков), который пока отправляется в Лигу Европы на следующий сезон. В 30 туре команда переиграла «Хоффенхайм» (3:2).
На еврокубковой шестой строчке расположился «Майнц», у которого 47 баллов, команда сыграла вничью с «Вольфсбургом» (2:2).
Включиться в борьбу за место в еврокубках может дортмундская «Боруссия», которая набрала 45 очков и занимает 7 место в Бундеслиге. «Шмели» выиграли у «Боруссии» М (3:2).
Тур № 31
Матчи 31-го тура чемпионата Германии пройдут с 25 по 27 апреля.
Лидер чемпионской гонки «Бавария» дома сыграет против «Майнца», игра состоится 26 апреля.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
В этот же день на поле выйдет «Байер», который в родных стенах сразится с «Аугсбургом».