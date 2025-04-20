«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вулверхэмптону» и установил антирекорд по числу поражений в сезоне

На «Олд Траффорд» в этот день не пахло подвигом. Скорее — выветрившимся величием, которое ещё недавно заставляло дрожать соперников. А теперь — пустые взгляды, недосказанные замыслы и аплодисменты гостям. «Вулверхэмптон» забил один, но этого хватило, чтобы отправить «Манчестер Юнайтед» на историческое дно — 15-е поражение в сезоне, равных которому в эпоху Премьер-лиги у «красных дьяволов» не было.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон 0:1 Гол: 0:1 Пабло Сарабия (77') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Виктор Линделёф (Лени Йоро, 79'), Нуссайр Мазрауи, Патрик Доргу (Диогу Далот, 59'), Гарри Амасс, Мануэль Угарте (Бруну Фернандеш, 59'), Кристиан Эриксен, Алехандро Гарначо, Кобби Майну (Мэйсон Маунт, 59'), Расмус Хёйлунн (Chido Obi, 70'), Tyler Fredricson Вулверхэмптон: Даниел Бентли, Райан Айт Нури (Мэтт Доэрти, 82'), Нелсон Семеду (Родригу Гомеш, 75'), Тоте Антонио Гомеш, Эммануэль Агбаду, Сантьяго Буэно, Маршал Манетси, Жуан Гомес, Андре, Йёрген Странн Ларсен (Пабло Сарабия, 75'), Матеус Кунья (Нассер Джига, 90') Предупреждения: Андре (29'), Райан Айт Нури (48'), Патрик Доргу (56'), Кристиан Эриксен (76'), Пабло Сарабия (81'), Пабло Сарабия (81')

«Юнайтед» вышел после безумного камбэка с «Лионом» в Лиге Европы, но на внутреннюю арену перенести ту страсть не смог. Пять изменений в составе, включая дебютантов и уставших лидеров, сделали своё дело. В первом тайме — тишина. Даже обычный гул «Олд Траффорд» казался натянутым.

Эриксен попытался вдохнуть жизнь в игру, закрутив опасный штрафной — Са вытащил его с верхнего угла. Майну нанес удар — мимо. Всё, чем запомнилась первая половина, — это случайный прорыв Хёйлунна, в котором он не решился бить и упустил момент.

Ман Юнайтед — Вулверхэмптон globallookpress.com

Замены без изменений

На 58-й минуте Рубен Аморим, осознав бессилие, выпустил Бруну, Маунта и Далота. Казалось, что «Юнайтед» оживёт, — начались передачи, замысел, комбинации. Гарначо убежал, прострелил, Хёйлунн едва не замкнул. Но всё было на уровне «едва».

Ман Юнайтед — Вулверхэмптон globallookpress.com

С другой стороны, замены действительно сработали — у «Вулвз». Витор Перейра выпустил Пабло Сарабию, и тот за 120 секунд доказал: чтобы изменить матч, не нужно много времени, нужно точное исполнение.

Один гол — и это хватило

На 77-й минуте Эриксен подарил сопернику шанс — фол перед штрафной. Мяч на 20 метрах. Сарабия подошёл, выдохнул — и пустил мяч в левую девятку мимо беспомощного Онаны. Чисто, без надрыва, с испанской лёгкостью. Трибуна гостей взорвалась: это пятая подряд победа «Вулверхэмптона» в Премьер-лиге — впервые с 1972 года.

Ман Юнайтед — Вулверхэмптон globallookpress.com

А на «Олд Траффорд» — молчание. Маунт мог спасти ничью, но запорол обе попытки: одну — выше ворот, другую — мимо. Скамейка «Юнайтед» замерла, как будто знала — не получится.

Исторический крах и равенство с «Вулвз»

Финальный свисток подвёл черту под ещё одной главой разочарований для Аморима. Теперь у «Юнайтед» 15 поражений — антирекорд в Премьер-лиге. Они идут 14-ми, но по очкам — уже вровень с «Вулвз». А ведь ещё недавно (ну, относительно) речь шла о борьбе за топ-6.

Календарь и таблица АПЛ

Для гостей этот вечер — триумф не только из-за счёта. Они оформили дубль над «Юнайтед» в одном сезоне впервые с сезона 1979/80. И теперь могут не просто праздновать выживание — они живут, играют, растут. А «Юнайтед»? В рамках АПЛ он пока просто существует. Единственная надежда этого сезона — на победу в Лиге Европы.