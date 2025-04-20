«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вулверхэмптону» и установил антирекорд по числу поражений в сезоне

«Юнайтед» вышел после безумного камбэка с «Лионом» в Лиге Европы, но на внутреннюю арену перенести ту страсть не смог. Пять изменений в составе, включая дебютантов и уставших лидеров, сделали своё дело. В первом тайме — тишина. Даже обычный гул «Олд Траффорд» казался натянутым.
Эриксен попытался вдохнуть жизнь в игру, закрутив опасный штрафной — Са вытащил его с верхнего угла. Майну нанес удар — мимо. Всё, чем запомнилась первая половина, — это случайный прорыв Хёйлунна, в котором он не решился бить и упустил момент.
Замены без изменений
На 58-й минуте Рубен Аморим, осознав бессилие, выпустил Бруну, Маунта и Далота. Казалось, что «Юнайтед» оживёт, — начались передачи, замысел, комбинации. Гарначо убежал, прострелил, Хёйлунн едва не замкнул. Но всё было на уровне «едва».
С другой стороны, замены действительно сработали — у «Вулвз». Витор Перейра выпустил Пабло Сарабию, и тот за 120 секунд доказал: чтобы изменить матч, не нужно много времени, нужно точное исполнение.
Один гол — и это хватило
На 77-й минуте Эриксен подарил сопернику шанс — фол перед штрафной. Мяч на 20 метрах. Сарабия подошёл, выдохнул — и пустил мяч в левую девятку мимо беспомощного Онаны. Чисто, без надрыва, с испанской лёгкостью. Трибуна гостей взорвалась: это пятая подряд победа «Вулверхэмптона» в Премьер-лиге — впервые с 1972 года.
А на «Олд Траффорд» — молчание. Маунт мог спасти ничью, но запорол обе попытки: одну — выше ворот, другую — мимо. Скамейка «Юнайтед» замерла, как будто знала — не получится.
Исторический крах и равенство с «Вулвз»
Финальный свисток подвёл черту под ещё одной главой разочарований для Аморима. Теперь у «Юнайтед» 15 поражений — антирекорд в Премьер-лиге. Они идут 14-ми, но по очкам — уже вровень с «Вулвз». А ведь ещё недавно (ну, относительно) речь шла о борьбе за топ-6.
Для гостей этот вечер — триумф не только из-за счёта. Они оформили дубль над «Юнайтед» в одном сезоне впервые с сезона 1979/80. И теперь могут не просто праздновать выживание — они живут, играют, растут. А «Юнайтед»? В рамках АПЛ он пока просто существует. Единственная надежда этого сезона — на победу в Лиге Европы.