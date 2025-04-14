Трансферный дайджест. 8 — 14 апреля

Йонатан Буркардт

«Майнц», нападающий, 24 года

В этом сезоне капитан «Майнца» Йонатан Буркардт не только избавился от своих болячек, которые мучили его два последних сезона, но и вышел на более качественный уровень.

Сейчас 24-летний нападающий является одним из лидеров гонки бомбардиров в немецкой Бундеслиге, а в октябре 2024 года успел дебютировать в национальной сборной (всего за нее три матча).

Вместе с «Майнцем» Буркардт сенсационно борется за попадание зону Лиги чемпионов, что станет грандиозным успехом для скромного и небогатого клуба.Конечно, удержать такой талант в своем составе «карнавальникам» будет очень непросто.

На Буркардта положили глаз «Бавария», «Байер», «Айнтрахт» и клубы АПЛ. За своего воспитанника и лидера «Майнц» хочет выручить не менее 40 млн евро и процент от последующей перепродажи, сообщает издание Sky Sport.

Йонатан Буркардт globallookpress.com

Всего в этом сезоне Буркардт сыграл во всех турнирах 25 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал три голевые передачи. На портале Transfermarkt игрок сейчас оценивается в 35 млн евро, а его контракт действует до 2027 года.

Наш прогноз: Буркардт станет игроком «Баварии» или «Байера».

Родриго Де Пауль

«Атлетико» Мадрид, полузащитник, 30 лет

Аргентинский полузащитник Родриго Де Пауль является важным игроком в составе мадридского «Атлетико», но ситуация с продлением контракта ставит под вопрос его будущее в клубе, сообщает авторитетное испанское издание Marca.

Нынешнее соглашение истекает летом 2026 года, но пока Де Пауль не спешит его продлевать. Такая ситуация не очень устраивает руководство «матрасников», и если этим летом чемпион мира 2022 года снова откажется подписывать контракт, то будет выставлен на трансфер.

За ситуацией с 30-летним хавбеком внимательно следят топ-клубы Серии А, (их название пока неизвестно), а также английские «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

«Молотобойцы» уже делали трансферное предложение зимой по Де Паулю, но получили категорический отказ от «Атлетико». Этим же летом мадридцы будут готовы отпустить аргентинца за сумму 30-35 млн евро.

Родриго Де Пауль globallookpress.com

В этом сезоне Де Пауль сыграл во всех турнирах 43 матча, забил в них 3 мяча и сделал 8 голевых передач. За «Атлетико» полузащитник выступает с 2021 года, перейдя из итальянского «Удинезе», где сделал себе имя.

Наш прогноз: Де Пауль подпишет новый контракт с «Атлетико».

Кевин де Брейне

«Манчестер Сити», полузащитник, 33 года

После 10 лет выступления за «Манчестер Сити» Кевин де Брейне объявил, что покинет клуб после окончания сезона, когда закончится контракт.

За именитым бельгийцем уже развернулась борьба между саудовскими толстосумами и некоторыми клубами американской МЛС.

Как сообщает, авторитетный журналист Флориан Платтенберг, наибольший интерес к де Брейне сейчас проявляет «Интер Майами», за который выступают Лионель Месси, а также его бывшие партнеры по «Барселоне» Луис Суарес, Жорди Альба и Хавьер Бускетс.

Сам бельгиец не против попробовать силы в МЛС в такой мощной компании, но на данный момент осуществить этот переход будет очень сложно, так как в американской лиге существует потолок зарплат. Поэтому более вероятен переезд де Брейне в Саудовскую Аравию.

Кевин де Брейне globallookpress.com

В этом сезоне 33-летний бельгиец сыграл за «горожан» во всех турнирах 33 матча, забил 5 голов и сделал 8 ассистов. До «Ман Сити» он выступал за «Вольфсбург», «Челси», «Вердер» и «Генк».

Наш прогноз: де Брейне будет выступать в саудовской Лиге Про.

Магнес Аклиуш

«Монако», полузащитник, 23 года

По окончании этого сезона полузащитник Магнес Аклиуш может покинуть «Монако» и пойти на повышение в «ПСЖ», сообщает GFFN со ссылкой на главное французское издание L’Équipe.

Парижане четко следуют свое стратегии собирать под свои знамена самых одаренных французских футболистов и голодных до побед звезд европейского уровня. После удачных переходов Дезире Дуэ и Брадли Баркола вингер монегасков вполне вписывается в новый курс развития «ПСЖ».

Сообщается, что интерес к Аклиушу особенно усилился после срыва трансфера Мохамеда Салаха из «Ливерпуля», подписавшего новое соглашение со своим клубом. Конкурентом «ПСЖ» в борьбе за 23-летнего футболиста выступает английский «Манчестер Сити», намеренный скупить всех подряд.

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Магнес Аклиуш является воспитанником «Монако», в основном составе дебютировал в 2020 году. Всего же за монегасков он провел 91 матч во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 15 результативных передач.

Магнес Аклиуш globallookpress.com

Аклиуш отличается великолепной скоростью, техникой и дриблингом, выступает за молодежную сборную Францию и является кандидатом в национальную команду. Его контракт действует до 2028 года, а рыночная цена сейчас равна 40 млн евро.

Наш прогноз: Аклиуш пойдет на повышение в «ПСЖ».

Кингсли Коман

«Бавария», полузащитник, 28 лет

Французский вингер Кингсли Коман намерен летом покинуть мюнхенскую «Баварию», сообщает издание L’Équipe.

28-летний полузащитник не удовлетворен своим нынешним положением в команде и хочет играть более важную роль в клубе. «Бавария», в свою очередь, готова отпустить Комана, так как главный тренер Венсан Компани не рассматривает его в качестве основного футболиста.

Прогресс Майкла Олисе, постепенное возвращение былой формы Лероя Зане и наличие в составе Сержа Гнабри позволяют «Баварии» не особо надеяться на француза, который к тому же имеет увесистую зарплату и высокую травматичность.

Сейчас к Коману присматриваются «Арсенал», «Тоттенхэм», а также клубы саудовской Лиги Про. При этом английские клубы готовы пригласить француза в свой состав только, если он уменьшит свои финансовые аппетиты.

Кингсли Коман globallookpress.com

В этом сезоне Коман провел в немецком чемпионате 22 матча, забил в них 4 мяча и сделал 4 ассиста. Его контракт истекает в 2027 году, а рыночная цена составляет сейчас 35 млн евро.

Наш прогноз: «Бавария» будет всеми силами пытаться избавиться от Комана, но в итоге преуспеет в этом.

Тиджани Рейндерс

«Милан», полузащитник, 26 лет

Английский «Манчестер Сити» продолжает строительство новой команды и взял на карандаш двух футболистов «Милана».

Как сообщает TEAMtalk, одним из приоритетных покупок для «горожан» является центральный полузащитник Тиджани Рейндерс, который за два года превратился из хорошего футболиста в одного из лучших игроков итальянской Серии А.

Сумма трансфера 27-летнего голландца оценивается в 61 млн фунтов, но она может быть снижена в случае непопадания «Милана» в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Также «Манчестер Сити» интересуется левым защитником россонери Тео Эрнандесом, к которому немало претензий в этом сезоне со стороны руководства итальянского клуба и болельщиков.

Тиджани Рейндерс globallookpress.com

Контракт француза заканчивается летом 2026 года и он не намерен его продлевать, поэтому «Милан» готов отпустить Эрнандеса за 25-30 млн фунтов.

Наш прогноз: Рейндерс станет футболистом «Ман Сити», Эрнандес останется в «Милане».

Расмус Хейлунн

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 22 года

Из итальянской «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн переходил в качестве одного из самых талантливых нападающих мира. Тогда его трансфер обошелся манкунианцам почти в 74 млн евро.

Но за два года в АПЛ датский форвард не смог в полной мере проявить себя и стать твердым игроком основы, проведя за манкунианцев 86 матчей и забив 24 гола.

Теперь «МЮ» рассматривает возможность избавиться от него и хотя бы отбить часть потраченной суммы.

За ситуацией с Хейлунном внимательно следят «Интер», «Ювентус» и «Рома», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

При этом перечисленные клубы не готовы совершать полноценный трансфер 22-летнего форварда, так как не потянут его нынешнюю зарплату, а планируют взять игрока в аренду с правом возможного выкупа.

Расмус Хейлунн globallookpress.com

Контракт Хейлунна с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2028 года. Сейчас на портале Transfermarkt датчанин оценивается в 45 млн евро. В этом сезоне в АПЛ он сыграл 26 матчей и забил всего 3 мяча.

Наш прогноз: Хейлунн вернется в Серию А.