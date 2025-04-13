«Ньюкасл» вынес «Ман Юнайтед»: одни бьются за Лигу чемпионов, другие сыплются на глазах

Срыв вратарской рокировки
Рубен Аморим пошёл на эксперимент — впервые в Премьер-лиге выпустил в старте голкипера Альтая Байындыра, оставив Андре Онану в запасе. Уже на второй минуте турецкий вратарь доставал мяч из сетки после удара Жоэлинтона, но «Юнайтед» спас офсайд. Это было временное облегчение.
Далее началась череда мелких провалов и крупных катастроф. Джошуа Зиркзее потерял мяч в центре, Джейкоб Мёрфи едва не наказал. И даже когда у «Юнайтед» вроде бы что-то получалось, как в эпизоде с ударом Зиркзе после изящной стенки с Бруну Фернандешем, их подводила реализация. Ник Поуп вытянул из-под перекладины.
Но на 24-й минуте «Ньюкасл» наказал. Мануэль Угарте отдал мяч Кирану Триппьеру, который нашёл Исак — и тот элегантно ассистировал Тонали. Мощный удар , без шансов для Байындыра — 1:0.
Вспышка Гарначо и новая дыра в обороне
«Юнайтед» на какое-то мгновение проснулся — и этим мгновением стал Алекс Гарначо. Молодой аргентинец завершил быструю контратаку ударом в нижний угол. 1:1, и на горизонте будто бы замаячила интрига.
Но что толку от вспышек, если вся остальная электрика неисправна? Оборона гостей вновь развалилась после флангового прохода Тино Ливраменто — универсал отыграл матч на левом фланге и отдал голевую передачу на Барнса. Прострел — скидка Мёрфи — и Харви забивает в пустые. Всё как-то слишком просто для команды, которая называется «Манчестер Юнайтед».
Барнс ставит точку
После перерыва у «Юнайтед» окончательно сели батарейки. Сначала ушёл с поля травмированный Зиркзее, потом Амасса, дебютанта на левом фланге, заменили после 55 минут мучений, а ближе к финальному свистку случилось главное украшение матча.
Харви Барнс сам начал и сам закончил эпизод, отобрав мяч у Мазрауи, обогнав двоих и пробив точно в дальний угол. Мощь, скорость, класс — 4:1, и никакой вратарь тут не спасёт.
Что дальше?
«Ньюкасл» уверенно держится в топ-4 и показывает футбол, которым можно гордиться. С каждым матчем команда Хау — даже без самого Хау — приближается к возвращению в Лигу чемпионов. Тонали в центре, Барнс на фланге, Ливраменто, способный сыграть в любой точке поля — у этой команды есть всё, чтобы закончить сезон на высоком месте.
А вот у «Манчестер Юнайтед» нет ничего. Ни структуры, ни настроя, ни стабильности. Аморим всё больше напоминает человека, который уже жалеет о переезде в Англию. С двумя победами в девяти матчах и нулевыми шансами на достойный финиш в АПЛ, «Юнайтед» остаётся только мечтать зацепиться за Лигу Европы. Но для этого надо пройти «Лион» в четверг. А после такого разгрома это звучит как фантастика.