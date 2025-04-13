«Ньюкасл» вынес «Ман Юнайтед»: одни бьются за Лигу чемпионов, другие сыплются на глазах

Никто не знал, наблюдал ли Эдди Хау за игрой своей команды из больничной палаты, куда он попал в пятницу, но если и смотрел, то точно нашёл повод улыбнуться. «Ньюкасл» выдал один из лучших матчей в сезоне, разорвав «Манчестер Юнайтед» на запчасти — 4:1, вернув себе четвёртое место в таблице и надежду на Лигу чемпионов.

Без своего главного тренера, но с тем же бешеным темпом, подопечные Джейсона Тиндалла показали, как должна выглядеть команда, которая хочет и может. Особенно отличились Сандро Тонали и Харви Барнс — один дирижировал в центре поля, другой оформил дубль и забил, пожалуй, один из лучших голов тура.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 4:1 Голы: 1:0 Сандро Тонали (24'), 1:1 Алехандро Гарначо (37'), 2:1 Харви Льюис Барнс (49'), 3:1 Харви Льюис Барнс (64'), 4:1 Бруно Гимарайнс (77') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер (Эмиль Крафт, 78'), Фабиан Шер, Дэниел Бёрн, Тино Ливраменто, Бруно Гимарайнс (Льюис Майли, 85'), Сандро Тонали, Джейкоб Мёрфи (Энтони Гордон, 78'), Харви Льюис Барнс, Жоэлинтон (Шон Лонгстафф, 85'), Александер Исак (Каллум Уилсон, 78') Манчестер Юнайтед: Гарри Амасс (Патрик Доргу, 55'), Диогу Далот, Лени Йоро, Виктор Линделёф, Нуссайр Мазрауи (Люк Шоу, 78'), Бруну Фернандеш (Кобби Майну, 82'), Алехандро Гарначо (Мэйсон Маунт, 55'), Кристиан Эриксен, Мануэль Угарте, Джошуа Зиркзее (Расмус Хёйлунн, 55'), Алтай Байындыр Предупреждения: Мануэль Угарте (16'), Лени Йоро (43')

Срыв вратарской рокировки

Рубен Аморим пошёл на эксперимент — впервые в Премьер-лиге выпустил в старте голкипера Альтая Байындыра, оставив Андре Онану в запасе. Уже на второй минуте турецкий вратарь доставал мяч из сетки после удара Жоэлинтона, но «Юнайтед» спас офсайд. Это было временное облегчение.

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед globallookpress.com

Далее началась череда мелких провалов и крупных катастроф. Джошуа Зиркзее потерял мяч в центре, Джейкоб Мёрфи едва не наказал. И даже когда у «Юнайтед» вроде бы что-то получалось, как в эпизоде с ударом Зиркзе после изящной стенки с Бруну Фернандешем, их подводила реализация. Ник Поуп вытянул из-под перекладины.

Но на 24-й минуте «Ньюкасл» наказал. Мануэль Угарте отдал мяч Кирану Триппьеру, который нашёл Исак — и тот элегантно ассистировал Тонали. Мощный удар , без шансов для Байындыра — 1:0.

Ньюкасл — Манчестер Юнайтед globallookpress.com

Вспышка Гарначо и новая дыра в обороне

«Юнайтед» на какое-то мгновение проснулся — и этим мгновением стал Алекс Гарначо. Молодой аргентинец завершил быструю контратаку ударом в нижний угол. 1:1, и на горизонте будто бы замаячила интрига.

Но что толку от вспышек, если вся остальная электрика неисправна? Оборона гостей вновь развалилась после флангового прохода Тино Ливраменто — универсал отыграл матч на левом фланге и отдал голевую передачу на Барнса. Прострел — скидка Мёрфи — и Харви забивает в пустые. Всё как-то слишком просто для команды, которая называется «Манчестер Юнайтед».

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед globallookpress.com

Барнс ставит точку

После перерыва у «Юнайтед» окончательно сели батарейки. Сначала ушёл с поля травмированный Зиркзее, потом Амасса, дебютанта на левом фланге, заменили после 55 минут мучений, а ближе к финальному свистку случилось главное украшение матча.

Харви Барнс сам начал и сам закончил эпизод, отобрав мяч у Мазрауи, обогнав двоих и пробив точно в дальний угол. Мощь, скорость, класс — 4:1, и никакой вратарь тут не спасёт.

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед globallookpress.com

Что дальше?

«Ньюкасл» уверенно держится в топ-4 и показывает футбол, которым можно гордиться. С каждым матчем команда Хау — даже без самого Хау — приближается к возвращению в Лигу чемпионов. Тонали в центре, Барнс на фланге, Ливраменто, способный сыграть в любой точке поля — у этой команды есть всё, чтобы закончить сезон на высоком месте.

Календарь и таблица АПЛ

А вот у «Манчестер Юнайтед» нет ничего. Ни структуры, ни настроя, ни стабильности. Аморим всё больше напоминает человека, который уже жалеет о переезде в Англию. С двумя победами в девяти матчах и нулевыми шансами на достойный финиш в АПЛ, «Юнайтед» остаётся только мечтать зацепиться за Лигу Европы. Но для этого надо пройти «Лион» в четверг. А после такого разгрома это звучит как фантастика.