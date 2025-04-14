Корреспондент LiveSport.ru Михаил Пукшанский поговорил с одним из лучших экспертов по части европейского футбола, успевающим буквально объять необъятное. Ведущий уникальных для России «мультикастов» (видеоперекличек еврокубковых матчей) Лионель Абба в деталях обрисовал ситуацию, сложившуюся после первых четвертьфинальных встреч Лиги чемпионов. Оценил, плюс к тому, увиденное на прошедших выходных. В общем, серьезно подготовил нас к тому, что предстоит во вторник и в среду.

— Этого никогда не делалось в четвертьфиналах. Всегда играли попарно. Если хотите докопаться до истины, надо спрашивать у руководителей УЕФА. Мы, телевизионщики, исполняем лишь свою миссию. Какие рамки нам предлагают, в те и вписываемся.

— Но есть же такая возможность, раз в 1/8 бельгийцы, голландцы, испанцы и французы принимали в 18:45 по среднеевропейскому времени?

— Посыл, думаю, простой. Интерес к четвертьфиналам уже куда выше, чем к 1/8. А по статистике, очевидно, ранние матчи успевает посмотреть куда меньше людей.

— Из восьми участников четвертьфиналов в минувший уик-энд не играл только «ПСЖ». На долю остальных в своих чемпионатах выпали относительно простые соперники, если не считать междусобойчик «Бавария» — «Боруссия». Что в такой ситуации лучше — легкая прогулка, серьезный матч, не играть вовсе?

— С учетом того, сколько уже матчей все в Европе сыграли, недельная пауза только в плюс. И как показывает практика, количество проведенных встреч все-таки сказывается на качестве игры определенных команд и футболистов. Поэтому никаких минусов в этом для «ПСЖ», скажем, я не вижу. Думаю, все предпочли бы отдохнуть недельку.

«Астон Вилла» — «Пари Сен-Жермен»

Бирмингем. 15 апреля. 22.00 мск

— Кстати, почему парижанам перенесли встречу с «Нантом»?

— Вот поэтому и перенесли. Лига 1 традиционно идет навстречу своим клубам в большинстве случаев. Если есть возможность помочь, почему нет, хотя «Нант» был против. У них свои задачи в нижней части турнирной таблицы, но тем не менее. С учетом того, что Париж все свои в чемпионате решил, их отношение к оставшимся играм будет примерно одинаковым при любой ситуации.

— То есть, Лига 1 с пониманием относится к постчемпионскому похмелью, стоит за своих?

— Никакого похмелья там нет, поскольку после завоевания национального трофея нерешенной осталась главная задача — Лига чемпионов.

«Астон Вилла» — «Саутгемптон» globallookpress.com

— «Вилла», тем временем, разгромила в гостях безнадежный «Саутгемптон» (0:3). Но что все голы были забиты в концовке, плохо для нее с точки зрения экономии сил и нервов?

— Не влияет. У «Виллы» достаточно глубокий состав и здесь была большая ротация. К тому же «Саутгемптон» уже вылетевший аутсайдер английской Премьерлиги, и его рано или поздно все равно бы додавили. А команде Эмери нужно набирать очки и в домашнем чемпионате, чтобы в следующей Лиге чемпионов играть. Если она сейчас вылетит от «ПСЖ», путь туда только через свое первенство. А он весьма тернист, поэтому в таких матчах она будет побеждать на любых минутах. Но, положа руку на сердце, увидеть ее в ЛЧ на будущий сезон шансов немного.

— Марко Асенсио не реализовал в субботу два 11-метровых. Зачем взялся бить второй, что-то кому-то доказывает?

— Нет. В команде есть штатный пенальтист. И он будет исполнять 11-метровые, независимо от того, что было раньше. Такое с ним уже случалось. А здесь второй пенальти все равно добили, так что особых переживаний нет.

— Все три мяча забили игроки, вышедшие на замену. Основе не хватило свежести?

— В любом случае, кто бы ни начинал с первых минут, по 80 они бы не отыграли. Сейчас другие времена в плане замен настали. Уж тем более с аутсайдерами при 0:0 они всегда будут достаточно рано. Вот здесь эта скамейка и сыграла свою роль.

— Олли Уоткинс, забивший роскошный первый мяч, может получить шанс с «ПСЖ»?

— Выбора нет. Эмери нужно выпускать всех атакующих игроков, чтобы ликвидировать отставание в два мяча. Соответственно, Уоткинс тоже будет.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

— Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком первого матча. По большому счету ждали от него такой прыти на новом уровне?

— Хвича в «Наполи» все показал и доказал. На мой взгляд, абсолютно закономерно. Успехи бесспорно заслужены, уровень мастерства не обсуждается. Для меня ничего удивительного. Что по классу соответствует главному клубному турниру, было ясно давно.

— Играет практически без замен даже в ничего не значащих матчах. Зачем перегружают парня?

— «Пари Сен-Жермен» располагает достаточно большой обоймой футболистов, каждый из которых получает определенное количество времени. Бывает, что Дембеле не играет. Но кто-то же должен играть. А Хвича — новый футболист, ему надо вклиниваться в команду.

— Опять на своей позиции слева будет, без сомнений?

— В Лиге 1 его используют по-разному. Часто и по всему фронту атаки играет. Может, и четко справа или в центре. В первой игре начал на левом фланге, но потом часто менялся позициями с партнерами по атаке. То же будет и сейчас. Луис Энрике разберется, как надо.

— Почему Брадли Баркола вдруг потерял место в старте?

— Потому что на данный момент Дезири Дуэ показывает лучшую игру, нежели Баркола.

— Понятно, у Матвея Сафонова ни единого шанса. Теперь только травмы итальянца ждать?

— Он изначально не приобретался, как первый голкипер «ПСЖ». Здесь все зависит от ротации. Понятно, что в матчах невероятной важности играть будет Доннарумма. Собственно, как и раньше.

— Состав первого матча Луис Энрике повторит на все сто?

— Нет, поскольку вернется отбывший дисквалификацию капитан команды Маркиньос. Будет играть вместо Лукаса Беральдо.

— «ПСЖ» уже не станет ведь владеть территорией, как дома (62%) и вряд ли вновь нанесет 30 ударов?

— Это было бы странно. Во-первых, с учетом того, что команда уже ведет с преимуществом в два мяча. Во-вторых, это матч в Англии с особой атмосферной. Если вспоминать встречи парижан с «Ливерпулем», то на «Парк де Пренс» была одна история, а на «Энфилде» уже другая. Париж на выезде отдал мяч, но даже при этом создал достаточно моментов. Вполне мог все решить в основное время, но дошло до пенальти. На «Вилла Парк» увидим примерно ту же картину. «ПСЖ» будет пользоваться пространством. А с учетом того, что команде не обязательно побеждать, нет никакой надобности в 30 ударах.

— Настолько велика в этом неравном, прямо скажем, противостоянии разница между 2:1 и 3:1, что Энрике так радовался третьему голу?

— Это все-таки четвертьфинал Лиги чемпионов, не стоит забывать. Как и о том, что Париж и в этом сезоне имел проблемы в нескольких матчах с командами рангом ниже. Так что эмоции тренера понятны.

— В чем завтра шанс хозяев?

— На мой взгляд, шансов практически нет. С учетом того, как они сыграли в первом матче, в частности в атаке. В обороне, окей, действовали неплохо, но класс парижан все-таки сказался. Возможностей отыграть два мяча у такого «ПСЖ» я на данный момент не вижу.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

— Ваш точный прогноз?

— 2:0 в пользу гостей.

«Боруссия» Д — «Барселона»

Дортмунд. 15 апреля. 22:00 мск

— Поскольку матч не имеет никакого смысла, сделаем подарок любителям ставок. Какая первой приходит в голову?

— Обе команды забьют.

— «Боруссия», кстати, очень много моментов создала в субботу против «Баварии». «Барса» столько не позволит?

— Ну, это разные игры — плей-офф Лиги чемпионов и чемпионат Германии, в котором у «Боруссии» немножко другая ситуация. «Бавария» тоже играла на неделе, футболисты устали. Поэтому «Боруссия» и имела столько шансов, забив в итоге два мяча.

«Боруссия» Д — «Барселона» globallookpress.com

— Большой ротации ждать с обеих сторон?

— Я думаю, что нет. История показывает, что даже 4 мяча не всегда гарант успеха. Да, на 95 процентов «Барселона» в полуфинале, но это не 100 и даже не 99. Потом для всех футболистов мечта играть в любом матче плей-офф Лиги чемпионов. Поэтому составы, на мой взгляд, будут максимально боевые.

— Тем более, лучшие бомбардиры Лиги чемпионов Рафинья (12) и Роберт Левандоский (11) наверняка захотят пополнить лицевой счет?

— Конечно. И здесь никто никого жалеть не будет. Это не товарищеская встреча.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

— Тогда погадаем на кофейной гуще.

— Пусть будет — 2:2.

«Реал» — «Арсенал»

Мадрид. 16 апреля. 22:00 мск

— В отличие от французов, руководство испанской Ла Лиги за «Реал» точно не переживает. В очередной раз отказало в переносе матча, и «сливочные» оказались единственным четвертьфиналистом ЛЧ, который играл в воскресенье...

— Это — нормальная история. Ла Лига всегда была достаточно принципиальной организацией. И если изначально матч поставлен на воскресенье, значит придется играть в воскресенье. Да и «Реал» при всех трениях с Лигой уже много раз выигрывал Лигу чемпионов. На них это никак не влияет. Ничего страшного.

— Вчера «Реал» с огромным трудом выиграл в гостях у аутсайдера Примеры «Алавеса» (0:1). Что без Джуда и Винисиуса в основе, что после их выхода на замену никакой целостной игры команда не показала. Системный кризис?

— Ну, мы не можем делать таких выводов, имея в виду матч против «Алавеса». Сами понимаете, как непросто настроиться на выезд в Виторию после игры на «Эмирейтс». То же самое накануне было и с «Барселоной», которая ровно с тем же счетом выиграла на выезде у «Леганеса». Игра была не более простой, каталонцы могли и не взять три очка. Это происходит со всеми командами, которые продолжают сейчас играть в Лиге чемпионов. Два подряд матча выдавать на одном уровне в концовке сезона очень и очень сложно. А у «Реала» ни о каком кризисе речи быть не может. Просто это была игра, где нужно было забрать три очка. И Мадрид три очка забрал.

— Что происходит с Килианом Мбаппе, который не забивает 4 матча подряд, абсолютно выпал из игры, а вчера на ровном месте схлопотал красную карточку?

— Понятно, есть некий негатив от того, что отдаляются цели, ради которых он переходил в «Реал». Это — победа в Лиге чемпионов и Примере. В начале сезона у него тоже были какие-то сложности. Но тем не менее 33 мяча он уже забил. 22 в 29 играх Ла Лиги — тоже, думаю, неплохой результат. Да, бывает, иногда не идет. Но если в следующем матче выйдет и забьет три, кто-то скажет, что у него кризис? Мне кажется, нет.

— Тони Кроос сказал, что впервые видел «Реал», который мечтал не пропустить четвертый гол. Вам тоже так показалось, или мадридцы в Лондоне все же хотели размочить счет?

— В Англии они провели один из худших матчей в этом сезоне. И в пользу бедных разговоры, что там все влетело со штрафных, что Райс никогда их не забивал, а тут сразу два. Здесь надо отдать должное «Арсеналу», который действительно удивил футбольную общественность. 3:0 — конечно много даже для такого матча. Но результат — есть результат.

— Кроос имел в виду, что «Реал» боялся пропустить четвертый гол, не помышляя об атаке.

— Состояние было такое, что мадридцы понимали — при 4:0 матч на «Бернабеу» уже можно не проводить. Поэтому решили сохранить то, что есть, не рискуя всем.

— Вся эта возня вокруг Карло Анчелотти, Луки Модрича, Лукаса Васкеса и Арды Гюлера, которые якобы собрались уходить, вносит дополнительную нервозность?

— У «Реала» каждый сезон кто-то куда-то собирается уходить. И опять же все эти разговоры появляются, когда команда не выигрывает. Сразу кого-то что-то не устраивает. В прошлом сезоне, когда все шло, таких историй не припомню. Мадрид — действующий чемпион Испании, действующий обладатель Кубка чемпионов. Поэтому весь этот шум, который создается, ровным счетом ничего не стоит. Команда просто играет в футбол дальше.

«Реал» — «Арсенал» globallookpress.com

— Дисквалификация Эдуардо Камавинга, забившего вчера единственный мяч «Алавесу», — потеря?

— Большая. Тем не менее, есть, кем его заменить. Например, Орельен Чуамени.

— Больших перестановок ждать от Папы Карло?

— Нет. Будет примерно все то же самое.

— То есть, Лука Модрич будет играть с первых минут?

— Думаю, что да.

— «Арсенал» в субботу не смог победить дома «Брентфорд» (1:1). Как он вам в этом матче?

— «Канонирам» в английской Премерлиге уже нет смысла не то что играть, а кому-то что-то доказывать. Чемпион уже понятен, а из «тройки» и уж тем более зоны Лиги чемпионов они не вывалятся. Поэтому дали возможность проявить себя тем людям, у которых не так много игровой практики в последнее время. И сделали так, чтобы никто из основных футболистов не травмировался. Ну, и «Брентфорд» уже типичный середнячок на данный момент, который и в еврокубки не заскочит, и не вылетит. Обычная выставочная игра АПЛ, где обе команды чувствовали себя более или менее свободно.

— Моментов при этом гола на три, согласитесь, «Арсенал» создал. Как Бакайо Сака умудрился не забить после грубейшей ошибки вратаря у линии штрафной?

— Да, за счет более классных исполнителей получал голевые возможности, но не реализовывал. Как вот и Сака в том эпизоде, но там были защитники, которые помешали. Раз мастер такого уровня не решил такой момент, значит на то были веские причины.

— Он, один из героев разгрома «Реала» Микель Мерино, капитан Мартин Эдегор и еще два игрока основы вышли лишь на замену. Разумный подход?

— Перед матчем на «Сантьяго Бернабеу» — да.

— Рахим Стерлинг пропускал первый матч из-за дисквалификации. Почему не играл ни минуты и на сей раз?

— У Стерлинга в принципе не самая хорошая ситуация в этом сезоне. Из 13 матчей, проведенных в АПЛ, он лишь в пяти появился в стартовом составе. В общей сложности 350 там с чем-то минут. Он арендован у «Челси», поэтому сейчас делать на него ставку Микель Артета не станет.

— Зато в старте вышел очень мало играющий в АПЛ Александр Зинченко. Дни украинца в «Арсенале» сочтены?

— Очевидно, главный тренер не рассматривает его в стартовом составе. Очень мало играет в этом сезоне даже когда здоров, плюс травмы были. Нужно ждать лета. Понимать, чего Александр хочет сам и чего ждет от него Артета. В обойме он еще остается, а вот в составе уже нет.

— Артета выставит в Мадриде тот же состав, что и на «Эмирейтс»?

— Может быть, за исключением одной-двух позиций. Возможно, Тимбера или Кивёра заменит. Еще есть вариант, что Троссард вместо Мартинелли появится.

— Когда «Реалу» нужно забить первый мяч, чтобы получить какой-то шанс?

— С 1 по 6 минуту желательно. Конечно, чем раньше, тем лучше. Но так, в пределах первых 15.

— «Арсенал» ведь не станет закрываться?

— Там простая задача — не проиграть с разницей в три мяча. Будет решать ее по мере поступления событий. Естественно, не станет играть так, как на «Эмирейтс».

«Реал» — «Арсенал» globallookpress.com

— «Реал» в новейшей истории еврокубков три мяча никогда не отыгрывал, но я помню середину 80-х, когда подобное случалось неоднократно. Наверняка ведь напомнит кто-то?

— Напоминай — не напоминай, а играют другие футболисты в другое время здесь и сейчас. Истории ни на что не влияют. Игроки прекрасно знают, что надо спасаться и исправлять ситуацию. Думаю, будут близки, но закончат — 3:1.

— А если о симпатиях. За кого в этой Лиге чемпионов болельщики «МЮ», типа вас?

— Ха-ха. Я еще в самом начале розыгрыша говорил, что буду симпатизировать «Пари-Сен-Жермен». Со старта сезона ничего не поменялось. Но это мое личное, ничего общего с другими болельщиками «Юнайтед» не имеющее. Желаю команде Луиса Энрике только удачи.

«Интер» — «Бавария»

Милан. 16 апреля. 22:00 мск

— Единственное противостояние с более или менее осязаемой интригой, согласитесь?

— По счету — да. А по сути, мне кажется, «Интер» создал себе очень серьезный задел даже минимальной победой. На «Сан-Сиро» нынешнего образца «нерадзурри» такое преимущество упускать не должны.

— «Бавария» в первом матче наиграла на нечто большее, чем поражение, или по моментам все же нет?

— «Интер» контролировал игру и должен был заканчивать ее в своем стиле — 0:1. Но случились два гола в концовке, которые на расстановку сил, впрочем, не повлияли. Нормально сдерживал атаки. Не могу сказать, что «Бавария» создала какое-то нереальное количество моментов. В целом результат справедлив.

— Сейчас против «Боруссии» (2:2) сзади опять постоянно возникал «пожар». Кто виноват, что делать?

— В принципе команда Венсана Компани дает в этом сезоне соперникам создавать остроту у своих ворот. Здесь дело не в отдельно взятом матче, а в комплексе. В центре обороны — Мин и Дайер, о которых никак не скажешь, что это супернадежная пара.

«Боруссия» — «Бавария» globallookpress.com

— Но первый пропущенный гол это вообще нечто. Что там делали Конрад Лаймер и вратарь, позволившие внести мяч головой с полуметра?

— Не сориентировались. Там вся оборонительная линия хромает, не только центр. Травмирована группа основных игроков обороны, ничего не попишешь. Ну, и Урбиг не выручает. Юпамекано, несмотря на все насмешки над ним, все равно бы пригодился. Ну, и Мануэль Нойер, конечно.

— Да и второй гол выглядел просто издевательством, или здесь все же высочайшее мастерство Серу Гирасси?

— Тут просто суета в результате его акробатических этюдов. В итоге отскок — «Боруссия» забивает и сравнивает.

— Притча во языцех последних дней Томас Мюллер, забивший неделю назад единственный баварский гол, выйдет с первых минут?

— Мне кажется, что нет. Против «Интера» нужны скоростные, мобильные футболисты. А Мюллер в 35-летнем возрасте, к сожалению, таковым не является. При всем к нему огромном уважении. Не случайно вышел, наверное, в стартовом составе против Дортмунда и отыграл 80 минут. В Милане начнут без него.

— Он, кстати, был и единственным изменением в стартовом составе на матч с Дортмундом. Это свойственно именно немецким клубам — играть абсолютно основным составом все матчи?

— Именно так. Поэтому Венсан повторит тот же вариант, что был в Мюнхене.

— Компани — тренер уровня «Баварии»?

— Есть к нему вопросы по части построения игры команды. Плюс вообще в клубе ситуация такова, что когда такого тренера назначают, возникают вопросы. Человек потренировал один год в АПЛ «Бернли» и команда при нем вылетела. Да, работал с Пепом Гвардиолой. Может быть, знает какие-то его мега-ультра-секреты. Безусловно, статусный в прошлом футболист. Но немножко рановато для него стоять сегодня у котла такой машины.

Хотя все идет к тому, что Бундеслигу выиграет. При этом Лига чемпионов и встречи с серьезными соперниками показывают, что есть, куда расти. При этом повторюсь, что ситуация усугубляется большим количеством травмированных игроков, которые могли бы помочь в том числе и в противостоянии с «Интером».

«Интер» — «Бавария» globallookpress.com

— «Интер» сейчас победил «Кальяри» (3:1), но по игре вопросы были. Издержки половинчатого состава?

— Да, но и в таком сочетании он сегодня способен добиваться результата против таких команд.

— Генрих Мхитарян отдыхал, но и в 36 все еще незаменим (в отличие от 35-летнего Мюллера) по большому счету?

— Да, Генрих играет важную роль у Симоне Индзаги. Но тут надо отдать должное тренеру, который очень здорово обходится своим составом. Ротируя, и позволяя таким образом сохранять свежесть опытным футболистам, как Мхитарян.

— В общем и здесь будет повторение победного состава первой встречи?

— Разве что Димарко, быть может, появится с первых минут.

— «Бавария» сразу понесется отыгрываться?

— При отставании в один мяч нет оснований нестись вперед с первых минут. Думаю, игра будет достаточно осторожной, с небольшим количеством забитых мячей.

— Немцы будут владеть хоть каким-то преимуществом — игровым, или территориальным?

— Территориальным наверняка. У «Интера» комфортная ситуация. Можно попробовать отдать мяч. Собственно, действовать надежно в обороне. И этого будет достаточно, особенно при успешной реализации своих моментов. Пусть немцы нанесли в первом матче 20 ударов и 7 в створ, они не стали фатальными для итальянцев. Сейчас примерно та же задача — не проиграть. И «Интер» с ней справится. Ничья — 1:1.

— Ну, а ваш фаворит Лиги чемпионов №1?

— «Пари-Сен-Жермен».