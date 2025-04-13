Камавинга спас, Мбаппе подвёл: «Реал» добыл трудовую победу против «Алавеса»

Гол Камавинги — глоток свежего воздуха
До удаления Мбаппе всё складывалось как по нотам. Пусть и не без скрипа, но «Реал» постепенно брал мяч под контроль, а первый тревожный звоночек хозяевам подал Родриго, продавив оборону и заставив кипера Хесуса Овоно вытаскивать мяч из ближнего угла. Затем Рауль Асенсио даже забил — но VAR аннулировал взятие ворот: Рюдигер слишком активно боролся с вратарем «Алавеса».
Счет всё же открылся — и как! Камавинга сыграл в стенку с Ардой Гюлером, подобрал мяч перед штрафной и щелкнул его в дальний угол, точно и изящно. Первый гол француза в Ла Лиге с марта 2022 года пришелся как нельзя кстати — 1:0.
VAR и Мбаппе: момент, который может изменить ход сезона
Но радость гостей длилась недолго. Всего через четыре минуты Мбаппе безрассудно пошел в подкат против Антонио Бланко. Сначала ему показали жёлтую, но после просмотра повтора арбитр Сото Градо не сомневался: прямая красная. Жесткий удар по ноге — и француз впервые покинул поле досрочно в футболке «Реала».
Оставшись в меньшинстве, мадридцы отдали инициативу. Во втором тайме хозяева встрепенулись, почувствовали, что могут зацепиться, и Куртуа пришлось всерьёз вступать в игру — особенно опасным был удар Карлоса Мартина низом из-за пределов штрафной.
Но вскоре и «Алавес» лишился игрока: на 70-й минуте Винисиус убегал один на один и был жёстко срублен Манусом Санчесом. VAR снова вмешался, и снова — красная карточка. Паритет по численности восстановился, и игра снова стала осторожной с обеих сторон.
Нервные три очка
«Реал» в концовке едва не поставил точку: вышедший со скамейки Беллингем пробил с убойной позиции — Овоно выручил. До второго гола так и не дошло — но и «Алавес» не дожал. Сыграли на удержание, и «бланкос» удалось добиться приемлемого минимума.
Календарь и таблица испанской Примеры
На фоне разгрома от «Арсенала» в Лиге чемпионов и дисквалификации Анчелотти это — ценнейшие три очка. «Реал» не теряет контакт с «Барселоной» (4 очка) в таблице и готовится к «Эль Класико», который может стать решающим. А Мбаппе, похоже, будет наблюдать за ним с трибуны.