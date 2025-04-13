Камавинга спас, Мбаппе подвёл: «Реал» добыл трудовую победу против «Алавеса»

«Реал» по-прежнему в чемпионской гонке, но за эту победу команда расплатилась дорого. Эффектный гол Эдуардо Камавинги и героическая игра Тибо Куртуа принесли минимальную победу над «Алавесом» — 1:0. Но главное событие матча случилось до перерыва: Килиан Мбаппе впервые с начала мадридской карьеры получил прямую красную карточку, оставив партнеров в меньшинстве уже в первом тайме.

Футбол. Испания. Примера Алавес — Реал Мадрид 0:1 Гол: 0:1 Эдуардо Камавинжа (34') Алавес: Хесус Овоно, Факундо Теналья, Абдель Абкар (Мусса Диарра, 76'), Мануэль Санчес, Кевин Гарсиа, Жоан Жордан (Андер Гевара, 76'), Антонио Бланко (Pau Cabanes, 83'), Карлос Аленья (Карлос Бенавидес, 83'), Карлос Висенте, Карлос Мартин (Тони Мартинес, 60'), Santiago Mourino Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия (Браим Диас, 77'), Антонио Рюдигер, Эдуардо Камавинжа, Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде (Даниель Себальос, 90'), Арда Гюлер (Джуд Беллингхэм, 63'), Родриго (Винисиус Жуниор, 62'), Килиан Мбаппе, Лукас Васкес, Raul Asencio Предупреждения: Жоан Жордан (42'), Карлос Мартин (55'), Факундо Теналья (77'), Эдуардо Камавинжа (80'), Лукас Васкес (88'), Винисиус Жуниор (90 + 5'), Тибо Куртуа (90 + 7'), Карлос Бенавидес (90 + 8') Удаления: Килиан Мбаппе (38'), Мануэль Санчес (70')

Гол Камавинги — глоток свежего воздуха

До удаления Мбаппе всё складывалось как по нотам. Пусть и не без скрипа, но «Реал» постепенно брал мяч под контроль, а первый тревожный звоночек хозяевам подал Родриго, продавив оборону и заставив кипера Хесуса Овоно вытаскивать мяч из ближнего угла. Затем Рауль Асенсио даже забил — но VAR аннулировал взятие ворот: Рюдигер слишком активно боролся с вратарем «Алавеса».

Счет всё же открылся — и как! Камавинга сыграл в стенку с Ардой Гюлером, подобрал мяч перед штрафной и щелкнул его в дальний угол, точно и изящно. Первый гол француза в Ла Лиге с марта 2022 года пришелся как нельзя кстати — 1:0.

Алавес – Реал Мадрид gettyimages.com

VAR и Мбаппе: момент, который может изменить ход сезона

Но радость гостей длилась недолго. Всего через четыре минуты Мбаппе безрассудно пошел в подкат против Антонио Бланко. Сначала ему показали жёлтую, но после просмотра повтора арбитр Сото Градо не сомневался: прямая красная. Жесткий удар по ноге — и француз впервые покинул поле досрочно в футболке «Реала».

Алавес – Реал Мадрид gettyimages.com

Оставшись в меньшинстве, мадридцы отдали инициативу. Во втором тайме хозяева встрепенулись, почувствовали, что могут зацепиться, и Куртуа пришлось всерьёз вступать в игру — особенно опасным был удар Карлоса Мартина низом из-за пределов штрафной.

Но вскоре и «Алавес» лишился игрока: на 70-й минуте Винисиус убегал один на один и был жёстко срублен Манусом Санчесом. VAR снова вмешался, и снова — красная карточка. Паритет по численности восстановился, и игра снова стала осторожной с обеих сторон.

Алавес – Реал Мадрид gettyimages.com

Нервные три очка

«Реал» в концовке едва не поставил точку: вышедший со скамейки Беллингем пробил с убойной позиции — Овоно выручил. До второго гола так и не дошло — но и «Алавес» не дожал. Сыграли на удержание, и «бланкос» удалось добиться приемлемого минимума.

Календарь и таблица испанской Примеры

На фоне разгрома от «Арсенала» в Лиге чемпионов и дисквалификации Анчелотти это — ценнейшие три очка. «Реал» не теряет контакт с «Барселоной» (4 очка) в таблице и готовится к «Эль Класико», который может стать решающим. А Мбаппе, похоже, будет наблюдать за ним с трибуны.