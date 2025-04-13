Бундеслига. «Бавария» оступилась, «Байер» упустил шанс

До окончания сезона в немецкой Бундеслиге командам осталось сыграть 5 туров. Лидер чемпионата Германии «Бавария» потеряла очки, но сохранила преимущество над «Байером» в 6 очков.

Изменения в турнирной таблице

Первая тройка команд Бундеслиги осталась неизменной: «Бавария», «Байер» и «Айнтрахт». В топ-4 поднялся «Лейпциг», который обошел в первенстве «Майнц». В еврозону вернулся «Фрайбург», опередив «Боруссию» из Гладбаха, которая расположилась на 7 строчке чемпионата.

Календарь и таблица Бундеслиги

На одну ступеньку вверх поднялись «Вердер» (9 место) и «Аугсбург» (10 место), вниз опустился «Штутгарт», который потерял две позиции и занял 11 строчку.

Претендентов на титул двое

За 5 туров до окончания первенства все команды лишились даже математических шансов на титул, за исключением «Баварии» и «Байера».

В центральном поединке тура «Бавария» сыграла в результативную ничью с дортмундской «Боруссией» (2:2). Сначала «чёрно-жёлтые» вышли вперёд благодаря голу в исполнении Максимилиана Байера.

«Хольштайн Киль» — «Байер» globallookpress.com

«Бавария» смогла ответить двумя точными ударами в исполнении Рафаэла Геррейру и Сержа Гнабри. Дортмундцы смогли уйти от поражения на 75-й минуте встречи, спасительный гол забил Вальдемар Антон. После этой ничьей «Бавария» набрала 69 очков и осталась на первом месте. Дортмунд остался на 8 строчке с 42 пунктами.

Идущий на втором месте «Байер» не смог воспользоваться шансом, сыграв вничью с «Унионом» (0:0), у леверкузенцев теперь 63 пункта.

Зона еврокубков

В зоне Лиги чемпионов расположился «Айнтрахт», который разгромил «Хайденхайм» (3:0) и набрал 51 пункт. Место топ-4 занимает «Лейпциг», у которого 48 баллов, команда на выезде переиграла «Вольфсбург» (3:2).

На пятой позиции идёт «Майнц» (46 очков), который пока отправляется в Лигу Европы на следующий сезон. В 29 туре команда проиграла «Хоффенхайму» (0:2).

На еврокубковой шестой строчке расположился «Фрайбург», у которого 45 баллов, команда выиграла у «Боруссии» М (2:1). Футболисты из Гладбаха пока идут на седьмом месте с 44 баллами.

Тур № 30

Матчи 30-го тура чемпионата Германии пройдут 19 и 20 апреля.

Программу тура откроет матч с участием лидера: «Бавария» сыграет в гостях против «Хайденхайма», игра состоится в субботу, 19 апреля.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

На следующий день на поле выйдет «Байер», который сразится в гостях с «Санкт-Паули».