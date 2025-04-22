Коньяспор — Галатасарай: крутой прогноз на Кубок Турции

22 апреля в 1/2 финала плей-офф Кубка Турции по футболу сыграют «Коньяспор» и «Галатасарай». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коньяспор» — «Галатасарай», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Коньяспор»

Турнирное положение: «Коньяспор» пытается избежать вылета из элиты. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

При этом «Коньяспор» на 9 пунктов опережает опасную зону. А вот забила команда 38 мячей в 31 поединке чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Коньяспор» одолел «Хатайспор» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Гёзтепе» (1:0). При этом чуть ранее она была бита «Истанбул Башакшехиром» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Коньяспор» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Коньяспор» победил в двух своих последних поединках. А вот оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой уже 43 раза.

Матчи с «Галатасараем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Коньяспор» уступил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Оборона команды постарается сдержать атаки местного гранда.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Львы» сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Галатасарай» на 6 очков опережает идущий следом «Фенербахче». При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Львы» переиграли «Бодрумспор» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Самсунспору» (2:0). Да и поединок с «Фенербахче» «львам» удался на славу (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Львы» намерены добыть золотой дубль. Команда победила в трех своих последних матчах.

При этом «Галатасарай» вполне преуспевает в плане реализации. «Львы» настреляли 73 мяча в 30 матчах чемпионата Турции.

В кадровом плане у команды достаточно благоприятная ситуация. Да и Виктор Осимхен настрелял 21 мяч в чемпионате и еще 2 в Кубке страны.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Львы» априори обязаны обыгрывать столь скромного оппонента.

Статистика для ставок

«Львы» победили в 3 своих последних поединках

«Коньяспор» добыл победы в 2 своих последних матчах

«Галатасарай» в среднем забивает чаще 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

Прогноз: «Галатасарай» явно сильнее соперника, и уж точно постарается быстро вскрыть оборону соперника.

«Коньяспор» имеет явные проблемы в плане надежности тылов, да и вообще, не столь стабилен.

Ставка: Победа «Галатасарая» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75