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    «Галатасарай» быстро добьется своего

    Коньяспор — Галатасарай: крутой прогноз на Кубок Турции

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    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — «Галатасарай»
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    Виктор Осимхен
    22 апреля в 1/2 финала плей-офф Кубка Турции по футболу сыграют «Коньяспор» и «Галатасарай». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коньяспор» — «Галатасарай», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Коньяспор»

    Турнирное положение: «Коньяспор» пытается избежать вылета из элиты. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Коньяспор» на 9 пунктов опережает опасную зону. А вот забила команда 38 мячей в 31 поединке чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Коньяспор» одолел «Хатайспор» (3:2).

    До того команда нанесла поражение «Гёзтепе» (1:0). При этом чуть ранее она была бита «Истанбул Башакшехиром» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Коньяспор» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Коньяспор» победил в двух своих последних поединках. А вот оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой уже 43 раза.

    Матчи с «Галатасараем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Коньяспор» уступил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Оборона команды постарается сдержать атаки местного гранда.

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Львы» сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Галатасарай» на 6 очков опережает идущий следом «Фенербахче». При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Львы» переиграли «Бодрумспор» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Самсунспору» (2:0). Да и поединок с «Фенербахче» «львам» удался на славу (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Львы» намерены добыть золотой дубль. Команда победила в трех своих последних матчах.

    При этом «Галатасарай» вполне преуспевает в плане реализации. «Львы» настреляли 73 мяча в 30 матчах чемпионата Турции.

    В кадровом плане у команды достаточно благоприятная ситуация. Да и Виктор Осимхен настрелял 21 мяч в чемпионате и еще 2 в Кубке страны.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Львы» априори обязаны обыгрывать столь скромного оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Львы» победили в 3 своих последних поединках

    • «Коньяспор» добыл победы в 2 своих последних матчах

    • «Галатасарай» в среднем забивает чаще 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: «Галатасарай» явно сильнее соперника, и уж точно постарается быстро вскрыть оборону соперника.

    «Коньяспор» имеет явные проблемы в плане надежности тылов, да и вообще, не столь стабилен.

    Ставка: Победа «Галатасарая» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Коньяспор — Галатасарай?

    Матч Коньяспор — Галатасарай состоится 22 апреля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Коньяспор — Галатасарай?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Коньяспор — Галатасарай?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Коньяспор — Галатасарай?

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.00.

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