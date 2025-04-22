Коньяспор — Галатасарай: крутой прогноз на Кубок Турции

«Коньяспор»
Турнирное положение: «Коньяспор» пытается избежать вылета из элиты. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.
При этом «Коньяспор» на 9 пунктов опережает опасную зону. А вот забила команда 38 мячей в 31 поединке чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Коньяспор» одолел «Хатайспор» (3:2).
До того команда нанесла поражение «Гёзтепе» (1:0). При этом чуть ранее она была бита «Истанбул Башакшехиром» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Коньяспор» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Коньяспор» победил в двух своих последних поединках. А вот оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой уже 43 раза.
Матчи с «Галатасараем» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Коньяспор» уступил 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Оборона команды постарается сдержать атаки местного гранда.
«Галатасарай»
Турнирное положение: «Львы» сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Галатасарай» на 6 очков опережает идущий следом «Фенербахче». При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Львы» переиграли «Бодрумспор» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Самсунспору» (2:0). Да и поединок с «Фенербахче» «львам» удался на славу (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Львы» намерены добыть золотой дубль. Команда победила в трех своих последних матчах.
При этом «Галатасарай» вполне преуспевает в плане реализации. «Львы» настреляли 73 мяча в 30 матчах чемпионата Турции.
В кадровом плане у команды достаточно благоприятная ситуация. Да и Виктор Осимхен настрелял 21 мяч в чемпионате и еще 2 в Кубке страны.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Львы» априори обязаны обыгрывать столь скромного оппонента.
Статистика для ставок
- «Львы» победили в 3 своих последних поединках
- «Коньяспор» добыл победы в 2 своих последних матчах
- «Галатасарай» в среднем забивает чаще 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.
- 2.83Торпедо — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.70Тоттенхэм — Ноттингем Форест: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.40Жирона — Бетис: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Галатасарай» явно сильнее соперника, и уж точно постарается быстро вскрыть оборону соперника.
«Коньяспор» имеет явные проблемы в плане надежности тылов, да и вообще, не столь стабилен.
Ставка: Победа «Галатасарая» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75