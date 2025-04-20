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    Факел — Ростов: прогноз и ставка за 3.80 на РПЛ 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Ростов»
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    Ираклий Квеквескири («Факел»)
    20 апреля в матче 25-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Ростов». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Апреля 2025 года

    Факел

  • Воронеж
    •  Факел 14:00 Ростов

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •

    «Факел»

    Турнирное положение: воронежская команда изо всех сил борется за то, чтобы остаться в элите российского футбола.

    В настоящий момент «огнеопасные» имеют в своем активе 15 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

    Факел — Ростов: коэффициенты букмекеров

    Воронежцы смогли забить всего 11 мячей, а пропустили целых 35.

    Последние матчи: в прошлом туре «факелоны» на выезде уступили «Акрону» (0:1).

    До этого коллектив из Воронежа в родных стенах расписал мировую с «Ахматом» (0:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим же «сине-белые» проиграли «Краснодару» (0:5), «Оренбургу» (0:1), «Зениту» (0:2) и «Химкам» (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: подопечные Игоря Шалимова пока что еще сохраняют шансы на сохранение прописки в РПЛ, однако для этого команде нужно набирать очки и побеждать.

    «Факел» совсем недавно сменил тренера и Шалимов пришел на место Дмитрия Пятибратова. Сейчас у команды крайне неудовлетвирительные как игра, так и результаты.

    «Ростов»

    Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону является крепким середняком текущего сезона российского чемпионата.

    «Желто-синие» смогли набрать 33 зачетных балла и располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.

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    • Ростовский коллектив смог 36 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: среди недели ростовчане покинули Путь РПЛ Кубка России и отправились в Пути регионов, после того, как проиграли «Зениту» (0:1, 0:2).

    В чемпионате же «Ростов» оказался слабее «Ахмата» (1:2) и «Спартака» (0:3).

    Лишь до этого подопечные Джонатана Альбы смогли победить «Акрон» (3:2).

    Не сыграют: травмирован Эяд Эль-Аскалани, а дисквалифицирован Илья Вахания.

    Состояние команды: ростовчане перед стартом сезона сменили Валерия Карпина на Джонатана Альбу на посту наставника. После этого команда выступает достаточно неровно.

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    Сейчас уже «Ростов» ни за что не борется и просто доигрывает сезон. Команда так и будет в середине турнирной таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Ростов» проиграл 5 из последних 6 матчей

    • «Факел» не может выиграть на протяжении 13 матчей

    • в последнем очном матче «Ростов» разгромил «Факел» со счетом 4:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.30, а победа «Факела» — в 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.40 и 1.58.

    Прогноз: «Факелу» нужнее победа, поэтому он может прервать серию неудач и наконец добыть три очка.

    Ставка: победа «Факела» за 3.80.

    Прогноз: много голов в этой игре точно не ждем. Команды играют крайне нерезультативно.

    Ставка: тотал меньше 2 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Факел — Ростов?

    Матч Факел — Ростов состоится 20 апреля 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Факел — Ростов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Факела.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Факел — Ростов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Факела» с коэффициентом у букмекеров 3.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Факел — Ростов?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Факел — Ростов?

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.30, а победа «Факела» — в 3.80.

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