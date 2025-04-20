Факел
Ростов
«Факел»
Турнирное положение: воронежская команда изо всех сил борется за то, чтобы остаться в элите российского футбола.
В настоящий момент «огнеопасные» имеют в своем активе 15 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.
Факел — Ростов: коэффициенты букмекеров
Воронежцы смогли забить всего 11 мячей, а пропустили целых 35.
Последние матчи: в прошлом туре «факелоны» на выезде уступили «Акрону» (0:1).
До этого коллектив из Воронежа в родных стенах расписал мировую с «Ахматом» (0:0).
Перед этим же «сине-белые» проиграли «Краснодару» (0:5), «Оренбургу» (0:1), «Зениту» (0:2) и «Химкам» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: подопечные Игоря Шалимова пока что еще сохраняют шансы на сохранение прописки в РПЛ, однако для этого команде нужно набирать очки и побеждать.
«Факел» совсем недавно сменил тренера и Шалимов пришел на место Дмитрия Пятибратова. Сейчас у команды крайне неудовлетвирительные как игра, так и результаты.
«Ростов»
Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону является крепким середняком текущего сезона российского чемпионата.
«Желто-синие» смогли набрать 33 зачетных балла и располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.
Ростовский коллектив смог 36 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустил в свои.
Последние матчи: среди недели ростовчане покинули Путь РПЛ Кубка России и отправились в Пути регионов, после того, как проиграли «Зениту» (0:1, 0:2).
В чемпионате же «Ростов» оказался слабее «Ахмата» (1:2) и «Спартака» (0:3).
Лишь до этого подопечные Джонатана Альбы смогли победить «Акрон» (3:2).
Не сыграют: травмирован Эяд Эль-Аскалани, а дисквалифицирован Илья Вахания.
Состояние команды: ростовчане перед стартом сезона сменили Валерия Карпина на Джонатана Альбу на посту наставника. После этого команда выступает достаточно неровно.
Сейчас уже «Ростов» ни за что не борется и просто доигрывает сезон. Команда так и будет в середине турнирной таблицы.
Статистика для ставок
- «Ростов» проиграл 5 из последних 6 матчей
- «Факел» не может выиграть на протяжении 13 матчей
- в последнем очном матче «Ростов» разгромил «Факел» со счетом 4:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.30, а победа «Факела» — в 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.40 и 1.58.
- 2.12Реал Мадрид — Атлетик: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.10Ипсвич — Арсенал: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 2.00Лестер — Ливерпуль: прогноз и ставкаЗавтра в 18:30
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Прогноз: «Факелу» нужнее победа, поэтому он может прервать серию неудач и наконец добыть три очка.
Ставка: победа «Факела» за 3.80.
Прогноз: много голов в этой игре точно не ждем. Команды играют крайне нерезультативно.
Ставка: тотал меньше 2 за 2.00.