Польская «Ягеллония» сыграет против испанского «Бетиса» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 апреля, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ягеллония» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ягеллония»

Путь в плей-офф Лиги конференций: Польский клуб в стыковом раунде еврокубка одержал победу над командой «Бачка-Топола» (3:1 — победа дома, 3:1 — победа в гостях). Затем «Ягеллония» в двухматчевой дуэли переиграла бельгийский «Серкль Брюгге» (3:0 — победа дома, 0:2 — поражение в гостях).

Последние матчи: «Ягеллония» в шаге от того, чтобы покинуть еврокубки, так как в первом матче противостояния с «Бетисом» польский клуб потерпел фиаско со счетом 0:2.

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Не сыграют: Защитник клуба Михал Сачек выбыл из строя из-за травмы ноги.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Ягеллония» одержала две победы, одну встречу сыграла вничью и две проиграла.

«Бетис»

Путь в плей-офф Лиги конференций: В стыковом раунде Лиги конференций «Бетис» одолел бельгийский «Гент», выиграв с крупным счетом на выезде (3:0) и проиграв с минимальным результатом дома (0:1). В 1/8 финала испанцы выбили из розыгрыша еврокубка португальскую «Виторию» (2:2 — дома, 4:0 — победа в гостях).

Последние матчи: «Бетис» фактически обеспечил себе путёвку в полуфинал Лиги конференций, выиграв у «Ягеллонии». Мячи в сетку ворот поляков отправили Бакамбу и Родригес.

Не сыграют: С мышечной травмой из строя испанской команды выбыл Диего Льоренте, а у Чими Авилья — травмировано бедро.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Бетис» одержал три победы, одну встречу завершил вничью и один поединок проиграл.

Статистика для ставок

«Бетис» в шаге от выхода в полуфинал Лиги конференций

«Ягеллония» одержала две победы в пяти матчах

«Бетис» выиграл у «Ягеллонии» со счётом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.05, а победа «Ягеллонии» — в 4.50.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 2.07 и 1.75 соответственно.

Прогноз: «Бетис» классом выше соперника, команда Примеры это доказала в первой игре с «Ягеллонией». Скорее всего испанцы не сбавят обороты и во ответном поединке. Клуб Ла Лиги добьёися новой победы.

Ставка: Фора «Бетиса» (-1) с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча. В среднем за игру команды забивают 2-3 мяча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.07.