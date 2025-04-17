ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ВолкановскиВолкановски и Евлоев, Гейджи vs Пимблетт — какие бои имеют смысл после UFC 314? «Урал»Был ли сговор? Камбэк «Урала» против «Нефтехимика» вызвал подозрение у РФС Боруссия — Барселона«Барселона» дрожала, но прошла в полуфинал. Хет-трик Гирасси не спас «Боруссию»
    Все новости спорта

    «Бетис» сохранит преимущество и выйдет в полуфинал ЛК?

    Ягеллония — Бетис: ставка (к. 2.15) и прогноз на Лигу конференций 17 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Бетис Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Ягеллония» — «Бетис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бетис» — «Ягеллония»
    Польская «Ягеллония» сыграет против испанского «Бетиса» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 апреля, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ягеллония» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 17 Апреля 2025 года

    Ягеллония

  • Белосток
    •  Ягеллония 19:45 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Ягеллония»

    Путь в плей-офф Лиги конференций: Польский клуб в стыковом раунде еврокубка одержал победу над командой «Бачка-Топола» (3:1 — победа дома, 3:1 — победа в гостях). Затем «Ягеллония» в двухматчевой дуэли переиграла бельгийский «Серкль Брюгге» (3:0 — победа дома, 0:2 — поражение в гостях).

    Последние матчи: «Ягеллония» в шаге от того, чтобы покинуть еврокубки, так как в первом матче противостояния с «Бетисом» польский клуб потерпел фиаско со счетом 0:2.

    Ягеллония — Бетис: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 4.103.901.73Бонус$1500
    •

    Не сыграют: Защитник клуба Михал Сачек выбыл из строя из-за травмы ноги.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Ягеллония» одержала две победы, одну встречу сыграла вничью и две проиграла.

    «Бетис»

    Путь в плей-офф Лиги конференций: В стыковом раунде Лиги конференций «Бетис» одолел бельгийский «Гент», выиграв с крупным счетом на выезде (3:0) и проиграв с минимальным результатом дома (0:1). В 1/8 финала испанцы выбили из розыгрыша еврокубка португальскую «Виторию» (2:2 — дома, 4:0 — победа в гостях).

  • «Это лучший матч "Зенита" после рестарта сезона». Хомуха — о 24-м туре РПЛ, проблемах лидеров и борьбе за выживание
  • Эксклюзивное интервью с бывшим главным тренером «Шинника»
  • 14/04/2025

    • Последние матчи: «Бетис» фактически обеспечил себе путёвку в полуфинал Лиги конференций, выиграв у «Ягеллонии». Мячи в сетку ворот поляков отправили Бакамбу и Родригес.

    Не сыграют: С мышечной травмой из строя испанской команды выбыл Диего Льоренте, а у Чими Авилья — травмировано бедро.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Бетис» одержал три победы, одну встречу завершил вничью и один поединок проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Бетис» в шаге от выхода в полуфинал Лиги конференций

    • «Ягеллония» одержала две победы в пяти матчах

    • «Бетис» выиграл у «Ягеллонии» со счётом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.05, а победа «Ягеллонии» — в 4.50.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 2.07 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: «Бетис» классом выше соперника, команда Примеры это доказала в первой игре с «Ягеллонией». Скорее всего испанцы не сбавят обороты и во ответном поединке. Клуб Ла Лиги добьёися новой победы.

    Ставка: Фора «Бетиса» (-1) с коэффициентом 2.15.

    Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча. В среднем за игру команды забивают 2-3 мяча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Ягеллония — Бетис?

    Матч Ягеллония — Бетис состоится 17 апреля 2025 года в 19:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Какой прогноз на матч Ягеллония — Бетис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Бетиса» (-1).

    Какую сделать ставку на матч Ягеллония — Бетис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Бетиса» (-1)» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ягеллония — Бетис?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Ягеллония — Бетис?

    Коэффициенты букмекеров: : «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.05, а победа «Ягеллонии» — в 4.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Циндао Чжуннэн
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Кайрат — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — МЛ Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.72
  • Прогноз на матч Фетт — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Меджедович — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Мертенс — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ягеллония — Бетис: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 17.04.202519:45. «Бетис» сохранит преимущество и выйдет в полуфинал ЛК?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры