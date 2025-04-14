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    Борнмут — Фулхэм: прогноз и ставка за 3.65 на АПЛ 14 апреля 2025 года

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    «Фулхэм»
    «Борнмут» и «Фулхэм» проведут матч 14 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Фулхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Апреля 2025 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 22:00 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
    •

    «Борнмут»

    Турнирное положение: команда из Борнмута является крепким середняком текущего сезона английского чемпионата.

    В настоящий момент «вишни» имеют в своем активе 45 очков и находятся на десятом месте в турнирной таблице.

    Борнмут — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    За 31 тур коллектив из одноименного города смог забить 51 мяч, а пропустил всего 40.

    Последние матчи: борнмутский коллектив в прошлых тура сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2) и проиграл «Ипсвичу» (1:2).

    До этого «боском» также вылетел с Кубка Англии, уступив «Манчестер Сити» (1:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Перед этим борнмутцы проиграли «Брентфорду» (1:2), но поделили очки с «Тоттенхэмом» (2:2).

    Не сыграют: травмированы Райан Кристи и Энес Унал.

    Состояние команды: подопечные Андони Ираолы уже особо ни на что не претендуют в текущем сезоне и могут спокойно его заканчивать. «Борнмут» отстает на шесть баллов от зоны еврокубков и намного опережает зону вылета.

    Для «Борнмута» главное улучшить показатель прошлого сезона, в котором команда финишировала на 12-й строчке.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: лондонцы также являются середняками Премьер-лиги в текущем сезоне.

    Сейчас в активе «дачников» 48 баллов и восьмое место в турнирной таблице.

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    • Команда из Лондона 47 раз поразила ворота соперников и 42 раза пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «белые» переиграли «Ливерпуль» (3:2), но проиграли «Арсеналу» (1:2).

    Перед этим же коллектив из Лондона уступил «Кристал Пэлас» (0:3) и покинул Кубок Англии.

    До этого же столичная команда выиграла у «Тоттенхэма» (2:0), но потерпела поражение от «Брайтона» (1:2).

    Не сыграют: в лазарете команды из столицы Англии находится только Райсс Нельсон.

    Состояние команды: подопечные Марку Силвы близки к тому, чтобы оказаться в еврокубках в следующем сезона. Сейчас «Фулхэм» отделяет от седьмой позиции всего три очка, поэтому вся борьба еще впереди.

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    В начале сезона у «Фулхэма» точно не было такой цели, однако сейчас, когда такая возможность появилась, она стоит.

    Статистика для ставок

    • «Борнмут» не выигрывает на протяжении 8 матчей

    • «Фулхэм» не играет вничью на протяжении 15 матчей

    • в последней очной игре «Фулхэм» и «Борнмут» сыграли вничью со счетом 2:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.65, а победа «Фулхэма» — в 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: встречаются примерно равные команды, что и подтвердил их последний очный матч, поэтому ничья и тут очень вероятна.

    Ставка: ничья за 3.65.

    Прогноз: команды любят забивать в этом сезоне, поэтому могут устроить голевую феерию в этой игре.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Борнмут — Фулхэм?

    Матч Борнмут — Фулхэм состоится 14 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Какой прогноз на матч Борнмут — Фулхэм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Какую сделать ставку на матч Борнмут — Фулхэм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.65.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Борнмут — Фулхэм?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Борнмут — Фулхэм?

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.65, а победа «Фулхэма» — в 3.50.

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    Борнмут — Фулхэм: прогноз и ставка за 3.65, статистика, коэффициенты матча 14.04.202522:00. Ждем результативную ничью?!
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