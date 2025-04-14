Борнмут
Фулхэм
«Борнмут»
Турнирное положение: команда из Борнмута является крепким середняком текущего сезона английского чемпионата.
В настоящий момент «вишни» имеют в своем активе 45 очков и находятся на десятом месте в турнирной таблице.
Борнмут — Фулхэм: коэффициенты букмекеров
За 31 тур коллектив из одноименного города смог забить 51 мяч, а пропустил всего 40.
Последние матчи: борнмутский коллектив в прошлых тура сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2) и проиграл «Ипсвичу» (1:2).
До этого «боском» также вылетел с Кубка Англии, уступив «Манчестер Сити» (1:2).
Перед этим борнмутцы проиграли «Брентфорду» (1:2), но поделили очки с «Тоттенхэмом» (2:2).
Не сыграют: травмированы Райан Кристи и Энес Унал.
Состояние команды: подопечные Андони Ираолы уже особо ни на что не претендуют в текущем сезоне и могут спокойно его заканчивать. «Борнмут» отстает на шесть баллов от зоны еврокубков и намного опережает зону вылета.
Для «Борнмута» главное улучшить показатель прошлого сезона, в котором команда финишировала на 12-й строчке.
«Фулхэм»
Турнирное положение: лондонцы также являются середняками Премьер-лиги в текущем сезоне.
Сейчас в активе «дачников» 48 баллов и восьмое место в турнирной таблице.
Команда из Лондона 47 раз поразила ворота соперников и 42 раза пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «белые» переиграли «Ливерпуль» (3:2), но проиграли «Арсеналу» (1:2).
Перед этим же коллектив из Лондона уступил «Кристал Пэлас» (0:3) и покинул Кубок Англии.
До этого же столичная команда выиграла у «Тоттенхэма» (2:0), но потерпела поражение от «Брайтона» (1:2).
Не сыграют: в лазарете команды из столицы Англии находится только Райсс Нельсон.
Состояние команды: подопечные Марку Силвы близки к тому, чтобы оказаться в еврокубках в следующем сезона. Сейчас «Фулхэм» отделяет от седьмой позиции всего три очка, поэтому вся борьба еще впереди.
В начале сезона у «Фулхэма» точно не было такой цели, однако сейчас, когда такая возможность появилась, она стоит.
Статистика для ставок
- «Борнмут» не выигрывает на протяжении 8 матчей
- «Фулхэм» не играет вничью на протяжении 15 матчей
- в последней очной игре «Фулхэм» и «Борнмут» сыграли вничью со счетом 2:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.65, а победа «Фулхэма» — в 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.
- 2.63Лацио — Рома: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.00Осер — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.38Атлетик — Райо Вальекано: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: встречаются примерно равные команды, что и подтвердил их последний очный матч, поэтому ничья и тут очень вероятна.
Ставка: ничья за 3.65.
Прогноз: команды любят забивать в этом сезоне, поэтому могут устроить голевую феерию в этой игре.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.60.