«Борнмут» и «Фулхэм» проведут матч 14 апреля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Фулхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: команда из Борнмута является крепким середняком текущего сезона английского чемпионата.

В настоящий момент «вишни» имеют в своем активе 45 очков и находятся на десятом месте в турнирной таблице.

За 31 тур коллектив из одноименного города смог забить 51 мяч, а пропустил всего 40.

Последние матчи: борнмутский коллектив в прошлых тура сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2) и проиграл «Ипсвичу» (1:2).

До этого «боском» также вылетел с Кубка Англии, уступив «Манчестер Сити» (1:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Перед этим борнмутцы проиграли «Брентфорду» (1:2), но поделили очки с «Тоттенхэмом» (2:2).

Не сыграют: травмированы Райан Кристи и Энес Унал.

Состояние команды: подопечные Андони Ираолы уже особо ни на что не претендуют в текущем сезоне и могут спокойно его заканчивать. «Борнмут» отстает на шесть баллов от зоны еврокубков и намного опережает зону вылета.

Для «Борнмута» главное улучшить показатель прошлого сезона, в котором команда финишировала на 12-й строчке.

«Фулхэм»

Турнирное положение: лондонцы также являются середняками Премьер-лиги в текущем сезоне.

Сейчас в активе «дачников» 48 баллов и восьмое место в турнирной таблице.

Команда из Лондона 47 раз поразила ворота соперников и 42 раза пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «белые» переиграли «Ливерпуль» (3:2), но проиграли «Арсеналу» (1:2).

Перед этим же коллектив из Лондона уступил «Кристал Пэлас» (0:3) и покинул Кубок Англии.

До этого же столичная команда выиграла у «Тоттенхэма» (2:0), но потерпела поражение от «Брайтона» (1:2).

Не сыграют: в лазарете команды из столицы Англии находится только Райсс Нельсон.

Состояние команды: подопечные Марку Силвы близки к тому, чтобы оказаться в еврокубках в следующем сезона. Сейчас «Фулхэм» отделяет от седьмой позиции всего три очка, поэтому вся борьба еще впереди.

В начале сезона у «Фулхэма» точно не было такой цели, однако сейчас, когда такая возможность появилась, она стоит.

Статистика для ставок

«Борнмут» не выигрывает на протяжении 8 матчей

«Фулхэм» не играет вничью на протяжении 15 матчей

в последней очной игре «Фулхэм» и «Борнмут» сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.65, а победа «Фулхэма» — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: встречаются примерно равные команды, что и подтвердил их последний очный матч, поэтому ничья и тут очень вероятна.

Ставка: ничья за 3.65.

Прогноз: команды любят забивать в этом сезоне, поэтому могут устроить голевую феерию в этой игре.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.60.