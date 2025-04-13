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    Очередная коллизия «Монпелье»?

    Анже — Монпелье. Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Лига 1, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Монпелье»
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    «Монпелье»
    13 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Монпелье». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Монпелье», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Апреля 2025 года

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •  Анже 18:15 Монпелье

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •

    «Анже»

    Турнирное положение: «Скисты» сражаются за сохранение прописки в Лиге 1. На данный момент команда занимает 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Анже» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. А вот забила команда 26 мячей в 28 поединках французского чемпионата.

    Анже — Монпелье: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Скисты» уступили ПСЖ (0:1).

    До того команда была разгромлена «Ренном» (0:3). При этом чуть ранее она вчистую уступила еще и «Монако» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 5 раз. В этих поединках «Анже» не забил ни разу, пропустив в свои ворота 12 мячей.

    Не сыграют: Харис Белькебла, Эмманюэль Бюмла, Пьерик Капелль — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Скисты» постепенно идут ко дну. Команда уступила в 5 своих последних поединках, не отличившись в них ни разу.

    Матчи с «Монпелье» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Анже» победил 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команде уже банально некуда отступать, плюс срочно необходимо прервать безголевой сериал.

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Паладины» твердо стоят на вылет. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

    Причем «Монпелье» на 12 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 64 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Паладины» вчистую уступили «Гавру» (0:2).

    До того команда потерпела поражение от «Осера» (0:1). Плюс поединок с «Сент-Этьеном» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монпелье» уступил 5 раз. В этих поединках игроки команды не отличились ни разу при 10 пропущенных голах.

    Не сыграют: Абдул Меите — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Паладинов» спасет от вылета только чудо. Команда уступила в 9 своих последних поединках.

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    При этом «Монпелье» явно не преуспевает в плане реализации. «Паладины» настреляли 21 мяч в 28 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и сдаваться загодя не собираются!

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Паладинам» придется рисковать, иначе шансы на спасение исчезнут совсем.

    Статистика для ставок

    • «Монпелье» проиграл в 9 своих последних матчах, «Анже» — в пяти

    • «Паладины» в среднем пропускают больше 2 мячей за матч

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Анже» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.98.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.87 и 1.91.

    Прогноз: Номинальные хозяева намерены оторваться от зоны вылета, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Монпелье» имеет заметные сложности в плане надежности тылов, плюс уступил уже в девяти матчах кряду.

    Ставка: Победа «Анже» за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Анже — Монпелье?

    Матч Анже — Монпелье состоится 13 апреля 2025 года в 18:15 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Какой прогноз на матч Анже — Монпелье?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Какую сделать ставку на матч Анже — Монпелье?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.01.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Анже — Монпелье?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Анже — Монпелье?

    Коэффициенты букмекеров: «Анже» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.98.

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