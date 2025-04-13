13 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Монпелье». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Монпелье», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Анже»

Турнирное положение: «Скисты» сражаются за сохранение прописки в Лиге 1. На данный момент команда занимает 15 место в турнирной таблице.

При этом «Анже» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. А вот забила команда 26 мячей в 28 поединках французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Скисты» уступили ПСЖ (0:1).

До того команда была разгромлена «Ренном» (0:3). При этом чуть ранее она вчистую уступила еще и «Монако» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 5 раз. В этих поединках «Анже» не забил ни разу, пропустив в свои ворота 12 мячей.

Не сыграют: Харис Белькебла, Эмманюэль Бюмла, Пьерик Капелль — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Скисты» постепенно идут ко дну. Команда уступила в 5 своих последних поединках, не отличившись в них ни разу.

Матчи с «Монпелье» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Анже» победил 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команде уже банально некуда отступать, плюс срочно необходимо прервать безголевой сериал.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Паладины» твердо стоят на вылет. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Монпелье» на 12 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 64 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Паладины» вчистую уступили «Гавру» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Осера» (0:1). Плюс поединок с «Сент-Этьеном» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монпелье» уступил 5 раз. В этих поединках игроки команды не отличились ни разу при 10 пропущенных голах.

Не сыграют: Абдул Меите — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Паладинов» спасет от вылета только чудо. Команда уступила в 9 своих последних поединках.

При этом «Монпелье» явно не преуспевает в плане реализации. «Паладины» настреляли 21 мяч в 28 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и сдаваться загодя не собираются!

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Паладинам» придется рисковать, иначе шансы на спасение исчезнут совсем.

Статистика для ставок

«Монпелье» проиграл в 9 своих последних матчах, «Анже» — в пяти

«Паладины» в среднем пропускают больше 2 мячей за матч

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Анже» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.87 и 1.91.

Прогноз: Номинальные хозяева намерены оторваться от зоны вылета, так что наверняка будут активны в атаке.

«Монпелье» имеет заметные сложности в плане надежности тылов, плюс уступил уже в девяти матчах кряду.

Ставка: Победа «Анже» за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.75