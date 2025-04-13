Анже
Монпелье
«Анже»
Турнирное положение: «Скисты» сражаются за сохранение прописки в Лиге 1. На данный момент команда занимает 15 место в турнирной таблице.
При этом «Анже» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. А вот забила команда 26 мячей в 28 поединках французского чемпионата.
Анже — Монпелье: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Скисты» уступили ПСЖ (0:1).
До того команда была разгромлена «Ренном» (0:3). При этом чуть ранее она вчистую уступила еще и «Монако» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 5 раз. В этих поединках «Анже» не забил ни разу, пропустив в свои ворота 12 мячей.
Не сыграют: Харис Белькебла, Эмманюэль Бюмла, Пьерик Капелль — травмированы.
Состояние команды: «Скисты» постепенно идут ко дну. Команда уступила в 5 своих последних поединках, не отличившись в них ни разу.
Матчи с «Монпелье» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Анже» победил 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команде уже банально некуда отступать, плюс срочно необходимо прервать безголевой сериал.
«Монпелье»
Турнирное положение: «Паладины» твердо стоят на вылет. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
Причем «Монпелье» на 12 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 64 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Паладины» вчистую уступили «Гавру» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Осера» (0:1). Плюс поединок с «Сент-Этьеном» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Монпелье» уступил 5 раз. В этих поединках игроки команды не отличились ни разу при 10 пропущенных голах.
Не сыграют: Абдул Меите — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Паладинов» спасет от вылета только чудо. Команда уступила в 9 своих последних поединках.
При этом «Монпелье» явно не преуспевает в плане реализации. «Паладины» настреляли 21 мяч в 28 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и сдаваться загодя не собираются!
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Паладинам» придется рисковать, иначе шансы на спасение исчезнут совсем.
Статистика для ставок
- «Монпелье» проиграл в 9 своих последних матчах, «Анже» — в пяти
- «Паладины» в среднем пропускают больше 2 мячей за матч
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Анже» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.98.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.87 и 1.91.
- 1.88Леганес — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Пари НН — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.07Бавария — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Номинальные хозяева намерены оторваться от зоны вылета, так что наверняка будут активны в атаке.
«Монпелье» имеет заметные сложности в плане надежности тылов, плюс уступил уже в девяти матчах кряду.
Ставка: Победа «Анже» за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.75