2 апреля в 1/4 финала плей-офф Кубка Турции по футболу сыграют «Фенербахче» и «Галатасарай». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Галатасарай», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Фенербахче» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

При этом «Фенербахче» на 6 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 27 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Фенербахче» сумел переиграть «Бодрумспор» (4:2).

До того команда не смогла одолеть «Самсунспор» (0:0). При этом чуть ранее она в серии пенальти уступила «Глазго Рейнджерс».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Фенербахче» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Фенербахче» не проигрывал в 3 своих последних матчах. Да и настреляла команда 67 мячей в 27 поединках Суперлиги.

Матчи с «Галатасараем» для команды в последнее время складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Фенербахче» по разу победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Львы» уверенно мчатся к чемпионству. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы турецкой Суперлиги.

Причем «Галатасарай» на 6 очков оторвался от ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 28 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда впервые уступила в чемпионате. «Львы» уступили «Бешикташу» (1:2).

До того команда учинила разгром «Антальяспору» (4:0). Да и поединок с «Аланьяспором» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Львы» мотивированы преуспеть на всех фронтах. Да и ресурсы для этого имеются!

При этом «Галатасарай» весьма преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 69 мячей в 28 матчах чемпионата.

В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы пройти в полуфинал Кубка Турции.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Атака во главе с Виктором Осимхеном способна взломать любую оборону.

Статистика для ставок

«Фенербахче» не проигрывал в 3 своих последних поединках

«Фенербахче» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

«Галатасарай» имеет сильнейшую атаку в Суперлиге — 69 забитых мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: Обе команды весьма преуспевают в плане реализации, так что явно будут активны в атаке.

И те, и другие максимально мотивированы побороться за Кубок Турции, так что с голами проблем быть не должно.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 4.33