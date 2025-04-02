«Фенербахче»
Турнирное положение: «Фенербахче» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.
При этом «Фенербахче» на 6 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 27 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Фенербахче» сумел переиграть «Бодрумспор» (4:2).
До того команда не смогла одолеть «Самсунспор» (0:0). При этом чуть ранее она в серии пенальти уступила «Глазго Рейнджерс».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Фенербахче» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фенербахче» не проигрывал в 3 своих последних матчах. Да и настреляла команда 67 мячей в 27 поединках Суперлиги.
Матчи с «Галатасараем» для команды в последнее время складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Фенербахче» по разу победил и уступил.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.
«Галатасарай»
Турнирное положение: «Львы» уверенно мчатся к чемпионству. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы турецкой Суперлиги.
Причем «Галатасарай» на 6 очков оторвался от ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 28 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда впервые уступила в чемпионате. «Львы» уступили «Бешикташу» (1:2).
До того команда учинила разгром «Антальяспору» (4:0). Да и поединок с «Аланьяспором» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Львы» мотивированы преуспеть на всех фронтах. Да и ресурсы для этого имеются!
При этом «Галатасарай» весьма преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 69 мячей в 28 матчах чемпионата.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы пройти в полуфинал Кубка Турции.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Атака во главе с Виктором Осимхеном способна взломать любую оборону.
Статистика для ставок
- «Фенербахче» не проигрывал в 3 своих последних поединках
- «Фенербахче» в среднем пропускает чуть реже гола за матч
- «Галатасарай» имеет сильнейшую атаку в Суперлиге — 69 забитых мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.
- 2.00Реал — Реал Сосьедад: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.05Арсенал — Фулхэм: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.88Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Обе команды весьма преуспевают в плане реализации, так что явно будут активны в атаке.
И те, и другие максимально мотивированы побороться за Кубок Турции, так что с голами проблем быть не должно.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 4.33