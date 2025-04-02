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    Фенербахче — Галатасарай: прогноз ставки на Кубок Турции 2 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Галатасарай»
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    Душан Тадич
    2 апреля в 1/4 финала плей-офф Кубка Турции по футболу сыграют «Фенербахче» и «Галатасарай». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Галатасарай», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Фенербахче» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Фенербахче» на 6 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 27 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Фенербахче» сумел переиграть «Бодрумспор» (4:2).

    До того команда не смогла одолеть «Самсунспор» (0:0). При этом чуть ранее она в серии пенальти уступила «Глазго Рейнджерс».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Фенербахче» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Фенербахче» не проигрывал в 3 своих последних матчах. Да и настреляла команда 67 мячей в 27 поединках Суперлиги.

    Матчи с «Галатасараем» для команды в последнее время складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Фенербахче» по разу победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Львы» уверенно мчатся к чемпионству. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы турецкой Суперлиги.

    Причем «Галатасарай» на 6 очков оторвался от ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 28 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда впервые уступила в чемпионате. «Львы» уступили «Бешикташу» (1:2).

    До того команда учинила разгром «Антальяспору» (4:0). Да и поединок с «Аланьяспором» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Львы» мотивированы преуспеть на всех фронтах. Да и ресурсы для этого имеются!

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    При этом «Галатасарай» весьма преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 69 мячей в 28 матчах чемпионата.

    В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы пройти в полуфинал Кубка Турции.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Атака во главе с Виктором Осимхеном способна взломать любую оборону.

    Статистика для ставок

    • «Фенербахче» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • «Фенербахче» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

    • «Галатасарай» имеет сильнейшую атаку в Суперлиге — 69 забитых мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: Обе команды весьма преуспевают в плане реализации, так что явно будут активны в атаке.

    И те, и другие максимально мотивированы побороться за Кубок Турции, так что с голами проблем быть не должно.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 4.33

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